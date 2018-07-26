Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 июля 2018

Обострение обстановки на линии прекращения огня между Сирией и Израилем было вполне предсказуемым. Юг сирийской провинции Кунейтра захвачен бандитами из ИГИЛ, которым не предлагают перемирия и которые не собираются сдаваться без боя.

Эта территория, находящаяся на стыке границы с Иорданией и линии прекращения огня с Израилем, в течение последних лет была полностью изолирована от Сирии. Каким образом и через какие государства происходило снабжение бандитов, воевавших там несколько лет, скорее всего, выяснится через некоторое время.

Чтобы освободить эту территорию, сирийская армия недавно начала боевые действия, которые ведутся при значительной поддержке с воздуха авиацией и артиллерией.

Только за один день сирийской авиацией был сделан 81 боевой вылет, один из которых закончился трагически — сирийский бомбардировщик залетел на территорию, оккупированную Израилем, и тут же был сбит израильскими системами ПВО. Лётчик, полковник ВВС Сирии, погиб от рук убийц из ИГИЛа*.

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Ранее израильские самолёты неоднократно нарушали территориальный суверенитет Ливана и Сирии, но только один израильский самолёт был сбит сирийскими системами ПВО. Российские системы ПВО не противодействуют израильской агрессии против Сирии.

Несмотря на постоянную угрозу Сирии со стороны израильских агрессоров, Россия не передаёт Сирии системы ПВО С-300 и не сбивает израильские самолёты, как это было в 1983-м году, когда советские дивизионы ПВО закрыли сирийское небо, сбив несколько израильских и американских самолётов. Также Россия не способствует передаче Ливану или ливанскому движению «Хизбалла» систем ПВО, которые могли бы остановить израильскую агрессию против Сирии, ведущуюся в том числе через воздушное пространство Ливана.

Бездействие России ведёт к безнаказанности израильского агрессора, на которого не действуют никакие уговоры. Последний экстренный визит в Израиль министра иностранных дел России и начальника генерального штаба России (помните эту фразу — «Если не хотите разговаривать с Лавровым, то Вам придётся разговаривать с Шойгу»?) закончился ничем.

В Москве, скорее всего, не понимают, что бездействие России воспринимается в Израиле и на Ближнем Востоке как показатель слабости. Поэтому постоянное ведение переговоров в Москве или в Тель-Авиве, не подкреплённое никакими конкретными действиями по противодействию израильской агрессии, — будь то передача Сирии современных систем ПВО или же непосредственное отражение израильских нападений с воздуха, совершенно бессмысленно и контрпродуктивно и с военной, и с политической стороны.

Серьёзные усилия России по оказанию помощи Сирии по другим направлениям также становятся бессмысленными, поскольку безнаказанность израильской авиации способствует новым нападениям на различные объекты на всей территории Сирии.

Российские переговоры с Израилем станут гораздо более конструктивными после передачи Россией Сирии современных систем ПВО, что сможет воспрепятствовать продолжению израильской агрессии против Сирии, или же после прямого российского противодействия этой агрессии силами российских систем ПВО.

До этого времени никакого смысла в этих переговорах не видно. Израиль продолжает нарушать условия перемирия между Израилем и Сирией 1974-го года. Юридически только эти условия сдерживают сейчас Сирию от военной операции по возвращению оккупированных Израилем Голанских высот.

Россия, ранее поддержавшая Сирию в восстановлении её государственного суверенитета на всей территории Сирии, сейчас с одной стороны своим бездействием на израильском направлении ставит под удар всю свою политику в Сирии и на Ближнем Востоке, с другой стороны изменением своей политики по отношению к Израилю может помочь Сирии успешно завершить восстановление Сирии.

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Михаил Ошеров, специально для «Русской Весны»

*Запрещённая на территории РФ террористическая организация