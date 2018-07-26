Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 июля 2018
- 15:22 Башар Асад рассказал о мечте детства (ФОТО).
- 13:27 О ситуации с сирийскими беженцами.
- 12:11 СМИ показали израильскую военнослужащую, сбившую сирийский Су-22 (ФОТО).
- 05:00 Обострение между Сирией и Израилем: какие действия России остановят агрессора?.
- 01:56 Кровавый провал ИГИЛ: Минобороны РФ благодарит армию Израиля за удар по террористам.
Башар Асад рассказал о мечте детства (ФОТО)
Президент Сирии Башар Асад в детстве мечтал стать лётчиком. Об этом он рассказал на встрече с семьями российских военных, погибших при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике.
После того, как сын Героя России Олега Пешкова признался сирийскому лидеру, что мечтает стать пилотом гражданской авиации, Асад ответил, что хорошо понимает мальчика, и добавил, что в его возрасте рисовал множество самолетов в тетрадях.
Стоит отметить, что отец Башара Асада Хафез, руководивший страной в 1971–2000 годах, был военным лётчиком.
Напомним, что президент Сирии пригласил в Дамаск родственников российских военнослужащих, погибших в Сирии в борьбе с террористами. На этой встрече супруга Асада Асма подарила котенка маленькой дочери Героя России Марата Ахметшина.
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О ситуации с сирийскими беженцами
Немец проживающий в Сирии рассказывает о гуманитарной ситуации в Сирии, а также о проблеме сирийских беженцев в Европе.
Достаточно толково разложено на тему того, кто именно едет в Германию.
Разумеется, стоит делать поправку, что Тартус и Латакая сравнительно безопасная зона и скажем Восточный Хомс или та же Сувейда (где вчера в ходе терактов погибло более 200 человек) имеют несколько иные реалии.
Но вместе с тем, немец верно отмечает некоторые позитивные тенденции в вопросах восстановления страны и возвращения беженцев в тех районах, где война уже прекратилась.
Разумеется, с такой точкой зрения не стоит удивляться, что его забанили в Facebook, точка зрения у него явно противоречит мейнстримовой прессе. Хотя казалось бы, пресса должна была бы наоборот всячески разъяснять возможности возвращения к мирной жизни в Сирии, дабы беженцы возвращались домой.
Но вполне понятно, что пугалки про "ужасы режима Асада" всячески затрудняют процесс возвращения беженцев из Европы, одновременно с этим культивируя там питательную среду для радикального исламского терроризма, когда "беженцы" гоняются за европейскими обывателями с ножами и топорами и давят их грузовиками.
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СМИ показали израильскую военнослужащую, сбившую сирийский Су-22 (ФОТО)
Сирийский Су-22 был сбит противоракетным комплексом Patriot под командованием капитана израильской армии Ор Нааман.
Об этом 26 июля пишет The Jerusalem Post.
Уточняется, что Нааман руководит батареей Patriot в 138-м батальоне ВВС. За две недели до инцидента это же подразделение сбило сирийский беспилотник.
Напомним, пилот сирийского Су-22, сбитого силами ПВО Израиля, погиб, судьба второго неизвестна.
Власти Израиля утверждают, что бомбардировщик нарушил воздушное пространство около Голанских высот, а неоднократные попытки связаться с пилотами не увенчались успехом.
Сирийские военные, в свою очередь, настаивают на том, что самолёт выполнял боевое задание против террористов исключительно в своём воздушном пространстве и не пересекал границу.
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Обострение между Сирией и Израилем: какие действия России остановят агрессора?
Обострение обстановки на линии прекращения огня между Сирией и Израилем было вполне предсказуемым. Юг сирийской провинции Кунейтра захвачен бандитами из ИГИЛ, которым не предлагают перемирия и которые не собираются сдаваться без боя.
Эта территория, находящаяся на стыке границы с Иорданией и линии прекращения огня с Израилем, в течение последних лет была полностью изолирована от Сирии. Каким образом и через какие государства происходило снабжение бандитов, воевавших там несколько лет, скорее всего, выяснится через некоторое время.
Чтобы освободить эту территорию, сирийская армия недавно начала боевые действия, которые ведутся при значительной поддержке с воздуха авиацией и артиллерией.
Только за один день сирийской авиацией был сделан 81 боевой вылет, один из которых закончился трагически — сирийский бомбардировщик залетел на территорию, оккупированную Израилем, и тут же был сбит израильскими системами ПВО. Лётчик, полковник ВВС Сирии, погиб от рук убийц из ИГИЛа*.
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Ранее израильские самолёты неоднократно нарушали территориальный суверенитет Ливана и Сирии, но только один израильский самолёт был сбит сирийскими системами ПВО. Российские системы ПВО не противодействуют израильской агрессии против Сирии.
Несмотря на постоянную угрозу Сирии со стороны израильских агрессоров, Россия не передаёт Сирии системы ПВО С-300 и не сбивает израильские самолёты, как это было в 1983-м году, когда советские дивизионы ПВО закрыли сирийское небо, сбив несколько израильских и американских самолётов. Также Россия не способствует передаче Ливану или ливанскому движению «Хизбалла» систем ПВО, которые могли бы остановить израильскую агрессию против Сирии, ведущуюся в том числе через воздушное пространство Ливана.
Бездействие России ведёт к безнаказанности израильского агрессора, на которого не действуют никакие уговоры. Последний экстренный визит в Израиль министра иностранных дел России и начальника генерального штаба России (помните эту фразу — «Если не хотите разговаривать с Лавровым, то Вам придётся разговаривать с Шойгу»?) закончился ничем.
В Москве, скорее всего, не понимают, что бездействие России воспринимается в Израиле и на Ближнем Востоке как показатель слабости. Поэтому постоянное ведение переговоров в Москве или в Тель-Авиве, не подкреплённое никакими конкретными действиями по противодействию израильской агрессии, — будь то передача Сирии современных систем ПВО или же непосредственное отражение израильских нападений с воздуха, совершенно бессмысленно и контрпродуктивно и с военной, и с политической стороны.
Серьёзные усилия России по оказанию помощи Сирии по другим направлениям также становятся бессмысленными, поскольку безнаказанность израильской авиации способствует новым нападениям на различные объекты на всей территории Сирии.
Российские переговоры с Израилем станут гораздо более конструктивными после передачи Россией Сирии современных систем ПВО, что сможет воспрепятствовать продолжению израильской агрессии против Сирии, или же после прямого российского противодействия этой агрессии силами российских систем ПВО.
До этого времени никакого смысла в этих переговорах не видно. Израиль продолжает нарушать условия перемирия между Израилем и Сирией 1974-го года. Юридически только эти условия сдерживают сейчас Сирию от военной операции по возвращению оккупированных Израилем Голанских высот.
Россия, ранее поддержавшая Сирию в восстановлении её государственного суверенитета на всей территории Сирии, сейчас с одной стороны своим бездействием на израильском направлении ставит под удар всю свою политику в Сирии и на Ближнем Востоке, с другой стороны изменением своей политики по отношению к Израилю может помочь Сирии успешно завершить восстановление Сирии.
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Михаил Ошеров, специально для «Русской Весны»
*Запрещённая на территории РФ террористическая организация
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Кровавый провал ИГИЛ: Минобороны РФ благодарит армию Израиля за удар по террористам
Провокация ИГИЛ на сирийско-израильской границе обернулась кровавым провалом. Обстрел приграничной территории Израиля в районе Голанских высот в среду вёлся террористами ИГИЛ, ответным ударом ЦАХАЛ ракетные установки и сами боевики были уничтожены.
Об этом в ночь с 25-го на 26 июля сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что около 21:30 25-го июля банды ИГИЛ*, попытались спровоцировать агрессию израильских войск против Сирийской Арабской Армии, исламисты подвергли ракетному обстрелу территорию государства Израиль из окрестностей посёлков Нафа и Шаджара.
«Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГИЛ и ракетные установки были оперативно уничтожены», — рассказали в Минобороны РФ.
«Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов», — подытожили в военном ведомстве.
Перед этим пресс-служба ЦАХАЛ выпустила релиз, в котором говорилось, что в среду израильские военные уничтожили на территории Сирии пусковую установку, выпустившую ракеты. Еврейская газета Едиот Ахронот уточнила, что ракетная установка принадлежала террористам ИГИЛ.
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* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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