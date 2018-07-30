Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 июля 2018
- 05:30 Странная бойня в Афгане: Талибы уничтожают ИГИЛ на севере страны (ФОТО).
- 05:00 «Это ад, убивали даже младенцев!» — британцы в шоке от зверств Коалиции США в Сирии (ФОТО).
- Вчера 19:33 ВАЖНО: Эрдоган просит лидеров БРИКС включить Турцию в организацию.
- Вчера 22:35 Дорожная карта Рожавы.
Странная бойня в Афгане: Талибы уничтожают ИГИЛ на севере страны (ФОТО)
«Талибан» в июле впервые начал масштабную операцию против террористов ИГИЛ в северных провинциях Афганистана.
Операция продолжается уже более трёх недель и в ходе неё было убито, по разным оценкам, от 100 до 150 боевиков с обеих сторон. Талибы заявляют, что их силы близки к тому, чтобы полностью уничтожить все главные базы ИГИЛ* в Северном Афганистане. В то же время сторонники ИГИЛ утверждают, что вместе с талибами их оборону якобы атакуют солдаты Афганской национальной армии, пишет Андрей Серенко в статье для «НГ».
В исламской республике Афганистан в начале июля 2018 года резко обострилось противостояние между движением «Талибан»* и террористической группировкой ИГИЛ. Из сводок с мест боёв следует, что в с 1-го по 10 июля обе стороны доставляли друг другу немало хлопот, в первую очередь, в Восточном Афганистане, в провинциях Нангархар и Кунар, которые считаются главными центрами ИГИЛ в этой стране. Сообщалось, что 1-го июля на рынке Курдин в районе Махменд Дарах в провинции Нангархар террористами ИГИЛ был убит разведчик «Талибана». Затем 2 июля банда игиловцев напала на казармы талибов в районе Дикиль в провинции Кунар. В результате этой атаки один талиб погиб, несколько его соратников получили ранения разной степени тяжести и еще 4 бойца «Талибана» были взяты в плен приверженцами так называемого халифата.
В заявлении медиакрыла группировки Абу Бакра аль-Багдади сообщалось, что в ходе атаки 2 июля «были захвачены трофеи — оружие и боеприпасы, а также установлен контроль над одной из казарм». Спустя три дня, 5 июля, на рынке Нукр Хиль в районе Хукиану провинции Нангархар террористы ИГИЛ взорвали с помощью самодельного взрывного устройства машину талибов, вместе с автомобилем были уничтожены 5 боевиков «Талибана», ещё 7 были ранены. 7 июля игиловцы расстреляли в провинции Нангархар очередного члена «Талибана», и в тот же день талибы сообщили о вспыхнувших ожесточенных боях между ними и террористами ИГИЛ в провинции Кунар.
«Второй фронт» в Северном Афганистане
После этого сторонники двух группировок открыли «второй фронт» в Северном Афганистане, который на сегодняшний день, похоже, стал для них главным театром боевых действий.
Так, 9 июля в северной провинции Джаузджан боевики халифата из различных видов стрелкового оружия обстреляли группу талибов, которые потеряли убитыми не менее трех человек. Затем 12 июля в результате боев у деревни Ак Баляк в районе Куш-Тепа провинции Джаузджан боевики ИГИЛ убили 9 талибов, ранили не менее 5 и еще троих захватили в плен. Среди пленных оказались крупный командир местного «Талибана» и его заместитель: всем им боевики ИГИЛ 14 июля отрезали головы, распространив затем фотографии по своим медиаканалам.
Вполне возможно, что именно этот инцидент и стал поводом для начала «Талибаном» масштабной операции возмездия в Северном Афганистане.
Как утверждают источники среди сторонников ИГИЛ, именно 14 июля талибы начали наступление на позиции сторонников халифата, расположенные на стыке провинций Джаузджан, Сари-Пуль и Фарьяб (ключевую роль здесь играют уезды Дарзаб, а также Билчираг, Маймана и некоторые другие, где сосредоточена основная часть халифатской инфраструктуры на севере ИРА).
По сообщению представителей «Талибана» от 20 июля, боевики движения начали «операцию против хавариджей» (сектантов, так талибы называют сторонников ИГИЛ. — прим. ред.) «на стыке трех вилаятов (Джузджан, Фарьяб, Сари-Пуль), где три года назад возникло гнездо хавариджей»: «Под предводительством своего амира Умара-Мухаджира Кундузи хавариджи принялись насаждать свою версию шариата». По признанию самих талибов, для «искоренения черной чумы» ИГИЛ в июле 2018 года прибыли формирования «Талибана» из пяти афганских провинций (вилаятов): Джузджан, Гор, Сари-Пуль, Фарьяб и Бадгис.
В среду, 18 июля, по медиаканалам ИГИЛ было распространено сообщение, больше похожее на крик отчаяния, о том, что «вот уже четвертый день муртады наркоталибана пытаются задушить шариат Аллаха в Джаузджане»: «Муртады всего Афганистана атакуют сейчас один из вилаятов ИГИЛ. Их в разы больше…». По словам представителя ИГИЛ, несмотря на численное превосходство талибов, боевики халифата успешно отражают их атаки, якобы сумев убить более 100 талибов и ранить не менее 150. Среди погибших есть несколько амиров (командиров) «Талибана». Говоря о собственных потерях, источник сообщил, что не менее 10 боевиков ИГИЛ «стали шахидами».
Судя по сообщениям представителей талибов, дела у сторонников аль-Багдади на севере Афганистана сегодня обстоят не самым лучшим образом: по данным на 20 июля, из 30 поселков, которые боевики ИГИЛ контролировали до начала июльского наступления «Талибана», за две недели они потеряли контроль над 24. Уже 22 июля представители талибов сообщили о захвате ими еще двух поселков: «Таким образом, хавариджи ИГ сегодня контролируют лишь два поселка из 30. Наступление “Талибана” продолжается».
Если операция талибов продолжится такими же темпами, то, скорее всего, уже к концу июля с главным центром ИГИЛ на севере Афганистана будет покончено.
Следует отметить, что 22 июля источники «Талибана» сообщили «об искоренении гнезда ИГИЛ» в еще одной северной провинции Баглан. Июльская война «Талибана» и ИГИЛ в Северном Афганистане ведется яростно и беспощадно. Боевики халифата проявляют особую жестокость по отношению к командирам талибов.
Так, 19 июля стало известно о том, что сторонники ИГИЛ в ходе боев в провинции Джаузджан отрезали голову мулле Бруджану — пленному амиру талибов.
За несколько дней до этого, 17 июля, группа смертников ИГИЛ атаковала командиров и рядовых боевиков «Талибана» в провинции Сари-Пуль, которые собрались на церемонию похорон амира талибов северной части этой провинции Шер Мохаммада Газанфара. Талибы отвечают своим противникам тем же: по словам сторонников халифата, в плен боевики ИГИЛ практически не попадают — их уничтожают на месте. Несколько дней назад афганские СМИ со ссылкой на штаб 209-го корпуса АНА «Шахин» сообщили об изнасиловании и казни талибами трех женщин-боевиков ИГИЛ, попавших к ним в плен. Все они, по данным СМИ, оказались уроженками Чечни и Узбекистана.
Загадка июльской войны
Загадкой июльской войны талибов и боевиков ИГИЛ на севере Афганистана является роль в ней афганской правительственной армии, представители которой регулярно сообщают СМИ о ходе боевых действий между исламистами. При этом, судя по заявлениям афганских силовиков, они в этот конфликт не вмешиваются. Однако по словам представителей ИГИЛ, военнослужащие АНА поддерживают талибов в их наступательных операциях.
Так, 15 июля медиаресурсы ИГИЛ сообщили об отражении «многочисленных атак членов муртадского движения “Талибан” и муртадской армии Афганистана» в провинциях Джаузджан и Фарьяб. В другом сообщении также от 15 июля представители ИГИЛ заявили об атаках на свои позиции талибов, «которых поддерживают солдаты афганской армии». Пока официальные представители Кабула информацию о совместных действиях правительственных войск и боевиков «Талибана» в операциях по уничтожению центра базирования ИГИЛ на севере Афганистана не комментируют.
Велика вероятность того, что июльская война «Талибана» и ИГИЛ приведет к полному разгрому инфраструктуры халифата в Северном Афганистане. Даже если это будет всего лишь временный успех (не исключено, что через какое-то время ячейки ИГИЛ вновь появятся на севере ИРА, ведь главный очаг халифата в Восточном Афганистане остается не тронутым), политическое значение поражения северо-афганского филиала ИГИЛ остается весьма важным.
Для официального Кабула победа талибов над сторонниками ИГИЛ на севере страны, видимо, будет «праздником со слезами на глазах»: отбитые у халифата территории переходят под контроль «Талибана», а не афганского правительства. И чтобы вернуть их себе, президенту Ашрафу Гани понадобится еще одна война — с уже измотанными в июльских боях талибами. Но это лишь в том случае, если он не планирует оставить «Талибану» захваченные территориальные трофеи — например, в знак примирения по случаю очередного религиозного праздника.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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«Это ад, убивали даже младенцев!» — британцы в шоке от зверств Коалиции США в Сирии (ФОТО)
Британские правозащитники из Amnesty International посетили сирийский город Ракку и зафиксировали чудовищный масштаб разрушений: «Такого не было ни в одном военном конфликте за последние несколько десятилетий по всему миру», — заявляют в организации.
«Международная амнистия» создала петицию с требованием справедливости для жертв возглавляемой США коалиции, она размещена на официальном сайте британского отделения международной правозащитной организации Amnesty International. На 30 июля 2018 г. петиция набрала 10 тыс. голосов из 15 000 требуемых.
«Русская Весна» приводит полный текст обвинений AI в адрес так называемой международной коалиции.
В прошлом году вооруженные силы США, Великобритании и Франции убивали мирных жителей в Ракке целыми семьями. Мы хотим заставить министра обороны Великобритании расследовать эти инциденты подробно и требуем справедливости для жертв.
«Мы думали, что войска, которые прибыли изгнать ИГИЛ*, знают, что делают, и будут стрелять только по террористам, не трогая мирное население. Мы были наивны. К тому времени, когда мы поняли, насколько опасно стало вокруг, было уже поздно — мы оказались в ловушке», — рассказала жительница Ракки Раша Бардан.
Р. Бардан потеряла почти всю свою семью, включая единственную годовалую дочь Тюлип, чьё крохотное тельце похоронила у дерева перед тем, как бежать из города.
Ракеты дождём лились на головы семьи Мохаммеда Асвада, они прятались в убежище. Когда Мохаммед пришёл в себя несколько часов спустя, он отправился за помощью, но был задержан курдскими подразделениями.
Восемь членов его семьи погибли под развалинами, среди них 13-летняя Амаль и 8-летний Аммар.
Наша команда посетила Ракку, город на северо-востоке Сирии, и зафиксировала масштаб разрушений — такого не было ни в одном военном конфликте за последние несколько десятилетий по всему миру.
В июне 2017 года коалиция под руководством США, включая Францию и Великобританию, начала военную операцию с целью изгнать так называемое Исламское государство из Ракки.
Но вместо того, чтобы уничтожать только боевиков ИГИЛ, они убивали мирных жителей сотнями, тысячи получали ранения и увечья, разрушая при этом город.
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Жители Ракки оказались заперты в городе, шли уличные бои между боевиками ИГИЛ и т. н. Сирийскими демократическими силами под предводительством курдов. А коалиция в это время наносила удары с воздуха.
Хуже, чем при ИГИЛ?
Несмотря на утверждения командования коалиции о том, что ещё не было более точной воздушной военной кампании в истории войн, сотни мирных жителей были убиты именно при бомбардировках с воздуха.
Есть свидетельства, которые доказывают, что несколько боевых вылетов коалиционных сил были совершены в нарушение норм международного гуманитарного права.
Люди, с которыми мы разговаривали, рассказали нам, что несмотря на то, что они чудовищно страдали три с половиной года, пока город был под контролем ИГИЛ, смерти и разрушения, которые принесла за собой операция «антитеррористической» коалиции, были хуже.
Боевики ИГИЛ работают с мирным населением, зачастую используя его в качестве живых щитов — известная тактика террористов. Но коалиционные силы не сделали ничего для того, чтобы свети число жертв среди мирных граждан к минимуму.
Что можете сделать вы:
Отправить электронное письмо министру обороны Великобритании Гэвину Уильямсону и потребовать, чтобы он:
— активно занялся расследованием авиаударов британских ВВС, в результате которых погибли мирные жители;
— обнародовал результаты этого расследования, в том числе и количество смертей, которые повлекли за собой авиаудары британских ВВС;
— публично признал, что в рамках международного права Великобритания несёт ответственность за минимизацию жертв среди мирного населения (при военных конфликтах);
— предоставил точный отчёт, в котором освещался бы масштаб боевых операций коалиции и последствия этих операций для мирных жителей Ракки.
Добиваясь справедливости для погибших жителей Ракки, мы можем помочь предотвратить повторения такой трагедии в будущем.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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ВАЖНО: Эрдоган просит лидеров БРИКС включить Турцию в организацию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) позволить Турции вступить в эту международную организацию.
«Если вы примете нас, название платформы станет БРИКСТ», — цитирует слова турецкого лидера одна из ведущих газет Анкары Hurriyet Daily News.
Эрдоган подчеркнул, что главы стран БРИКС на саммите в Йоханнесбурге «тепло приветствовали» его предложение.
Он также сказал, что Турция хотела бы занять своё место в этой организации.
Справка РВ
БРИКС (англ. BRICS) — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.
Последовательность букв в названии экономического союза определяется не только благозвучием, но и тем, что само слово в английской транскрипции BRICS напоминает английское слово bricks — «кирпичи» (кирпичи для новой экономики), этот термин применяется в качестве обозначения группы государств, за счёт роста которых во многом будет обеспечиваться будущий рост мировой экономики.
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Дорожная карта Рожавы
Делегация SDF побывав в Дамаске, по итогам визита заявила, что стороны договорились выработать "дорожную карту по строительству демократической децентрализованной Сирии".
Речь тут разумеется идет о восстановлении Дамаском полного контроля над провинциями Ракка, Хасаке и Дейр-эз-Зор в обмен на что-то. Под что-то курды понимают некую автономию с существенным расширением их прав по сравнению с ситуацией до 2011 года. Асад на это смотрит достаточно скептически и официально готов лишь на незначительные уступки. Очень негативно курдскую автономию оценивает Турция, которая увязывает вывод турецких войск с решением вопроса "курдского терроризма", который при наличии "курдской автономии", Анкара может посчитает угрожающим. Относительно демократического и светского характера послевоенной Сирии стороны в общих чертах сходятся. тем более именно такой образ Сирии уже определен договоренностями России, Ирана и Турции, которые будут гарантировать движение процесса урегулирования в этом направлении. Ключевое препятствие на пути к соглашению – реальный (не декларативный) характер национально-культурной автономии, то есть вопросы языка, развития нац.культуры курдов, представительство курдов в местных органах власти и создание курдско-сирийской партии представляющей их интересы в парламенте (по образцу легальных курдских партий в Ираке и Турции).
Поэтому пока это выглядит как договоренность договариваться дальше, при этом курды демонстрируют готовность вернуться под власть Асада, но собираются при этом серьезно поторговаться. В конечном итоге, Киркук, Африн и Манбидж должны были бы научить курдов, что ставка на США себя не оправдывает (как еще в 2016 году предупреждали немецкие товарищи https://colonelcassad.livejournal.com/2927395.html) и лучше договориться тогда, когда еще можно получить нечто существенное, вскочив на подножку поезда межсирийского урегулирования, дабы потом не стенать про то, что за них никто всерьез не хочет вступаться. Сирийские источники (без подтверждения официальных властей в Дамаске) по этому поводу сообщают, что на переговорах обсуждался вопрос передачи под совместный контроль САА и SDF части провинции Ракка, включая столицу провинции, а также некоторые районы провинции Хасаке. На этих территориях должны появится сирийские гражданские администрации и возобновить работу образовательные учреждения. Курдские источники пока этого не подтверждают, так что возможно это просто утечка одной из обсуждавшихся тем, наравне с будущим вооруженных формирований SDF, который должны влиться в местные силовые структуры или поступить на службу в САА с сохранением этно-национальной привязки. Ряд источников трактует эту информацию по другому – курды якобы предлагали сдать Асаду Ракку и территории к западу от Евфрата в обмен на гарантии Дамаска по широкой автономии оставшихся территорий Рожавы. По сути, это просто еще одна трактовка идущего торга.
Разумеется, сразу не договорятся, но лучше уж так, чем доводить дело до варианта с Киркуком, когда дело дошло до насилия.
В конечном итоге, в последние два месяца мы видим, как в публичной риторике курдских вождей произошел важный поворот от жесткой критики Асада к готовности с ним договариваться о своей судьбе, с общим посылом, что на определенных условиях они готовы и дальше жить под управлением Асада. Причины этого очевидны – США уже делом показали, что не будут ради курдов до конца бить горшки с Эрдоганом и показательно унизили курдов договорившись с турками о патрулировании Манбиджа. Кроме этого, готовность США в ближайшие месяцы уйти из Сирии, оставляет курдов в гордом одиночестве против Сирии, Турции, Ирана и Ирака, которые выступают против проектов независимости/автономии Рожавы. Вполне резонно, что пока американский зонтик действует, добиваться приемлемых условий, которые позволят сирийским курдам добиться хотя бы положения иракского Курдистана (в версии после Киркука). Россия и Иран разумеется будут способствовать достижению такого соглашения и с курдами наверняка продолжат разговаривать, но вряд ли они могут рассчитывать на полное удовлетворение своих требований. Более вероятно, что Дамаск пойдет на определенные уступки, чтобы без войны занять Рожаву, а Россия и Иран выступят гарантами соглашения и обеспечения представительства курдов в процессе межсирийского урегулирования. Но и тут есть подводные камни, так как России и Ирану предстоит убедить Эрдогана, что такой вариант устраивает и Турцию, которая имеет вполне ясные пожелания в этом вопросе – никаких автономий, роспуск партий связанных с РПК, роспуск подконтрольной США курдской милиции, возвращение на эти территории сирийских беженцев и гарантии для ориентированных на Турцию арабов.
Важной будет и позиция США, которая не прочь разменять свои позиции в Сирии на уход Ирана или сокращение его присутствия в Сирии, дабы объявить после ухода не только о победе над ИГИЛ, но и о том, что США защитили Израиль от "злобного иранского агрессора". Курды в этом сценарии выступают в роли разменной монеты, которую вполне готовы обменять на уход Ирана.
Такой сценарий конечно устроит Тель-Авив и Вашингтон, но курдов вряд ли прельщает вариант, когда их судьба решается в довесок к более серьезным вопросам. Другой вопрос, что коготок уже увяз и курды вынуждены действовать в рамках выбранной ставки на США, что ослабляет их позиции в переговорах с Дамаском, который резонно указывает на то, что курды де-факто помогают иностранным интервентам, грозя объявить их предателями, если они не будут сговорчивыми.
В общем, все эти противоречия достаточно сложно сбалансировать так, чтобы все чувствовали себя довольными, но работа в этом направлении идет. Сирийцам и курдами хотелось бы пожелать разума, чтобы они нашли взаимоустраивающее решение и дипломатическими путями ускорили завершение сирийской войны и прекращение иностранной оккупации страны.
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