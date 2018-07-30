Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 июля 2018

«Талибан» в июле впервые начал масштабную операцию против террористов ИГИЛ в северных провинциях Афганистана.

Операция продолжается уже более трёх недель и в ходе неё было убито, по разным оценкам, от 100 до 150 боевиков с обеих сторон. Талибы заявляют, что их силы близки к тому, чтобы полностью уничтожить все главные базы ИГИЛ* в Северном Афганистане. В то же время сторонники ИГИЛ утверждают, что вместе с талибами их оборону якобы атакуют солдаты Афганской национальной армии, пишет Андрей Серенко в статье для «НГ».

В исламской республике Афганистан в начале июля 2018 года резко обострилось противостояние между движением «Талибан»* и террористической группировкой ИГИЛ. Из сводок с мест боёв следует, что в с 1-го по 10 июля обе стороны доставляли друг другу немало хлопот, в первую очередь, в Восточном Афганистане, в провинциях Нангархар и Кунар, которые считаются главными центрами ИГИЛ в этой стране. Сообщалось, что 1-го июля на рынке Курдин в районе Махменд Дарах в провинции Нангархар террористами ИГИЛ был убит разведчик «Талибана». Затем 2 июля банда игиловцев напала на казармы талибов в районе Дикиль в провинции Кунар. В результате этой атаки один талиб погиб, несколько его соратников получили ранения разной степени тяжести и еще 4 бойца «Талибана» были взяты в плен приверженцами так называемого халифата.

В заявлении медиакрыла группировки Абу Бакра аль-Багдади сообщалось, что в ходе атаки 2 июля «были захвачены трофеи — оружие и боеприпасы, а также установлен контроль над одной из казарм». Спустя три дня, 5 июля, на рынке Нукр Хиль в районе Хукиану провинции Нангархар террористы ИГИЛ взорвали с помощью самодельного взрывного устройства машину талибов, вместе с автомобилем были уничтожены 5 боевиков «Талибана», ещё 7 были ранены. 7 июля игиловцы расстреляли в провинции Нангархар очередного члена «Талибана», и в тот же день талибы сообщили о вспыхнувших ожесточенных боях между ними и террористами ИГИЛ в провинции Кунар.

«Второй фронт» в Северном Афганистане

После этого сторонники двух группировок открыли «второй фронт» в Северном Афганистане, который на сегодняшний день, похоже, стал для них главным театром боевых действий.

Так, 9 июля в северной провинции Джаузджан боевики халифата из различных видов стрелкового оружия обстреляли группу талибов, которые потеряли убитыми не менее трех человек. Затем 12 июля в результате боев у деревни Ак Баляк в районе Куш-Тепа провинции Джаузджан боевики ИГИЛ убили 9 талибов, ранили не менее 5 и еще троих захватили в плен. Среди пленных оказались крупный командир местного «Талибана» и его заместитель: всем им боевики ИГИЛ 14 июля отрезали головы, распространив затем фотографии по своим медиаканалам.

Вполне возможно, что именно этот инцидент и стал поводом для начала «Талибаном» масштабной операции возмездия в Северном Афганистане.

Как утверждают источники среди сторонников ИГИЛ, именно 14 июля талибы начали наступление на позиции сторонников халифата, расположенные на стыке провинций Джаузджан, Сари-Пуль и Фарьяб (ключевую роль здесь играют уезды Дарзаб, а также Билчираг, Маймана и некоторые другие, где сосредоточена основная часть халифатской инфраструктуры на севере ИРА).

По сообщению представителей «Талибана» от 20 июля, боевики движения начали «операцию против хавариджей» (сектантов, так талибы называют сторонников ИГИЛ. — прим. ред.) «на стыке трех вилаятов (Джузджан, Фарьяб, Сари-Пуль), где три года назад возникло гнездо хавариджей»: «Под предводительством своего амира Умара-Мухаджира Кундузи хавариджи принялись насаждать свою версию шариата». По признанию самих талибов, для «искоренения черной чумы» ИГИЛ в июле 2018 года прибыли формирования «Талибана» из пяти афганских провинций (вилаятов): Джузджан, Гор, Сари-Пуль, Фарьяб и Бадгис.

В среду, 18 июля, по медиаканалам ИГИЛ было распространено сообщение, больше похожее на крик отчаяния, о том, что «вот уже четвертый день муртады наркоталибана пытаются задушить шариат Аллаха в Джаузджане»: «Муртады всего Афганистана атакуют сейчас один из вилаятов ИГИЛ. Их в разы больше…». По словам представителя ИГИЛ, несмотря на численное превосходство талибов, боевики халифата успешно отражают их атаки, якобы сумев убить более 100 талибов и ранить не менее 150. Среди погибших есть несколько амиров (командиров) «Талибана». Говоря о собственных потерях, источник сообщил, что не менее 10 боевиков ИГИЛ «стали шахидами».

Судя по сообщениям представителей талибов, дела у сторонников аль-Багдади на севере Афганистана сегодня обстоят не самым лучшим образом: по данным на 20 июля, из 30 поселков, которые боевики ИГИЛ контролировали до начала июльского наступления «Талибана», за две недели они потеряли контроль над 24. Уже 22 июля представители талибов сообщили о захвате ими еще двух поселков: «Таким образом, хавариджи ИГ сегодня контролируют лишь два поселка из 30. Наступление “Талибана” продолжается».

Если операция талибов продолжится такими же темпами, то, скорее всего, уже к концу июля с главным центром ИГИЛ на севере Афганистана будет покончено.

Следует отметить, что 22 июля источники «Талибана» сообщили «об искоренении гнезда ИГИЛ» в еще одной северной провинции Баглан. Июльская война «Талибана» и ИГИЛ в Северном Афганистане ведется яростно и беспощадно. Боевики халифата проявляют особую жестокость по отношению к командирам талибов.

Так, 19 июля стало известно о том, что сторонники ИГИЛ в ходе боев в провинции Джаузджан отрезали голову мулле Бруджану — пленному амиру талибов.

За несколько дней до этого, 17 июля, группа смертников ИГИЛ атаковала командиров и рядовых боевиков «Талибана» в провинции Сари-Пуль, которые собрались на церемонию похорон амира талибов северной части этой провинции Шер Мохаммада Газанфара. Талибы отвечают своим противникам тем же: по словам сторонников халифата, в плен боевики ИГИЛ практически не попадают — их уничтожают на месте. Несколько дней назад афганские СМИ со ссылкой на штаб 209-го корпуса АНА «Шахин» сообщили об изнасиловании и казни талибами трех женщин-боевиков ИГИЛ, попавших к ним в плен. Все они, по данным СМИ, оказались уроженками Чечни и Узбекистана.

Загадка июльской войны

Загадкой июльской войны талибов и боевиков ИГИЛ на севере Афганистана является роль в ней афганской правительственной армии, представители которой регулярно сообщают СМИ о ходе боевых действий между исламистами. При этом, судя по заявлениям афганских силовиков, они в этот конфликт не вмешиваются. Однако по словам представителей ИГИЛ, военнослужащие АНА поддерживают талибов в их наступательных операциях.

Так, 15 июля медиаресурсы ИГИЛ сообщили об отражении «многочисленных атак членов муртадского движения “Талибан” и муртадской армии Афганистана» в провинциях Джаузджан и Фарьяб. В другом сообщении также от 15 июля представители ИГИЛ заявили об атаках на свои позиции талибов, «которых поддерживают солдаты афганской армии». Пока официальные представители Кабула информацию о совместных действиях правительственных войск и боевиков «Талибана» в операциях по уничтожению центра базирования ИГИЛ на севере Афганистана не комментируют.

Велика вероятность того, что июльская война «Талибана» и ИГИЛ приведет к полному разгрому инфраструктуры халифата в Северном Афганистане. Даже если это будет всего лишь временный успех (не исключено, что через какое-то время ячейки ИГИЛ вновь появятся на севере ИРА, ведь главный очаг халифата в Восточном Афганистане остается не тронутым), политическое значение поражения северо-афганского филиала ИГИЛ остается весьма важным.

Для официального Кабула победа талибов над сторонниками ИГИЛ на севере страны, видимо, будет «праздником со слезами на глазах»: отбитые у халифата территории переходят под контроль «Талибана», а не афганского правительства. И чтобы вернуть их себе, президенту Ашрафу Гани понадобится еще одна война — с уже измотанными в июльских боях талибами. Но это лишь в том случае, если он не планирует оставить «Талибану» захваченные территориальные трофеи — например, в знак примирения по случаю очередного религиозного праздника.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.