Модернизированный «Тигр» с усиленной защитой от мин представят уже в этом году

Стало известно, что работа по модернизации боевых машин модели «Тигр» уже в скором времени завершится, об этом сообщили сотрудники Военно-промышленной компании.

Основным изменением станет появление усиленной защиты бронеавтомобиля, а также повышенная грузоподъемность. В частности, речь идет о противоминной стойкости «Тигра» до 2 кг в тротиловом эквиваленте и предельном весе груза до 2 тонн, что позволит установить на броневик новые модули с тяжелым вооружением. Кроме того, будет увеличена баллистическая стойкость до 6а-класса, которая поможет машине защищаться от бронебойно-зажигательных пуль СВД со специальным сердечником на расстоянии 10 метров.

По сообщению ВПК, работы по усовершенствованию техники ведутся строго по графику, и уже в этом году «Тигр» будет представлен общественности.

Стоит напомнить, что броневики «Тигр» успешно себя зарекомендовали в борьбе с террористическими группировками, которые дислоцированы в сирийской республике.