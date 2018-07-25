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Модернизированный «Тигр» с усиленной защитой от мин представят уже в этом году

11:42. 25 июля 2018 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал:

Стало известно, что работа по модернизации боевых машин модели «Тигр» уже в скором времени завершится, об этом сообщили сотрудники Военно-промышленной компании.

Основным изменением станет появление усиленной защиты бронеавтомобиля,  а также повышенная грузоподъемность. В частности, речь идет о противоминной стойкости «Тигра» до 2 кг в тротиловом эквиваленте и предельном весе груза до 2 тонн, что позволит установить на броневик новые модули с тяжелым вооружением. Кроме того, будет увеличена баллистическая стойкость до 6а-класса, которая поможет машине защищаться от бронебойно-зажигательных пуль СВД со специальным сердечником на расстоянии 10 метров.

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По сообщению ВПК, работы по усовершенствованию техники ведутся строго по графику, и уже в этом году «Тигр» будет представлен общественности.

Стоит напомнить, что броневики «Тигр» успешно себя зарекомендовали в борьбе с террористическими группировками, которые дислоцированы в сирийской республике.  

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