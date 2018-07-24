Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 июля 2018

Ранним воскресным утром 22 июля сотни сотрудников организации «Сирийская гражданская оборона», больше известной под именем «Белые каски», вместе с членами их семей были эвакуированы из Сирии. Операцию координировали миротворческие силы ООН, размещённые в демилитаризованной зоне между Израилем и Сирией, а осуществляла её Армия обороны Израиля — ЦАХАЛ.

Из мёртвого города Эль-Кунейтра через аннексированные Израилем Голаны под бдительным присмотром израильтян «Белых касок» на автобусах перевезли на юг, к реке Иордан.

Перейдя мост Алленби, бойцы «Сирийской гражданской обороны» оказались на территории Хашимитского Королевства Иордания. И там, в гостях у короля Абдаллы II, наконец-то смогли вздохнуть с облегчением: им удалось избежать самого страшного.

Самым страшным для «Белых касок» было оказаться в зоне, контролируемой сирийской правительственной армией.

А после того, как войска Башара Асада разгромили джихадистское сопротивление на юго-западе Сирии, освободили провинцию Дараа и выбили «бармалеев» из руин разрушенной ещё в Войну Судного дня Эль-Кунейтры, этот сценарий казался неизбежным.

Для того чтобы понять, почему «Белые каски» так боялись прихода сирийских правительственных войск, нужно заглянуть на несколько лет назад.

Весной 2011 года в Сирии вспыхнули инспирированные западными спецслужбами беспорядки, переросшие в гражданскую войну. За год война охватила почти всю территорию страны. В провинциях, захваченных оппозиционными президенту Асаду силами, не работали ни государственные спасательные службы, ни государственные медицинские учреждения.

Именно там, на этих «территориях войны», и возникли первые команды добровольцев-спасателей, формировавшиеся поначалу по инициативе снизу.

Они помогали вытаскивать людей из-под завалов разрушенных домов, организовывали поставки лекарств и продуктов — в общем, занимались нужной и благородной работой.

В 2013 году на деятельность этих команд обратил внимание основатель и глава неправительственной организации Mayday Rescue Джеймс Ле Мезюрье.

Этот персонаж с английским именем и французской фамилией заслуживает того, чтобы рассказать о нём подробнее. Выпускник Королевской военной академии в Сандхерсте, он формально считался офицером британской армии, но работал в разведке (MI6). Послужной список Ле Мезюрье весьма обширен: он работал в Боснии, Косове, Ираке, Ливане…

Как выяснила в 2015 году независимая журналистка Ванесса Били, он был координатором разведки НАТО в Приштине (Косово) и нёс значительную долю ответственности за геноцид косовских сербов, который албанцы проводили, опираясь на военную мощь Североатлантического альянса. Вскоре после того, как Косово было отторгнуто от Сербии, Ле Мезюрье ушёл в отставку и устроился на работу в ООН (параллельно сотрудничая с ЧВК). По его же собственным словам, он понял, что в условиях современных войн «гуманитарная помощь может быть более эффективной, чем армия».

Ле Мезюрье разработал целую методику использования гуманитарных технологий для «стабилизации хрупких государств» через «сектор безопасности» и «программы по демократизации».

Эти громкие и красивые слова маскировали неприглядную суть замысла бывшего (а бывшего ли?) офицера британской разведки: поставить гуманитарную деятельность на службу политическим интересам правительства Великобритании и её союзников.

В марте 2013 года Ле Мезюрье встретился в Стамбуле с представителями Сирийского национального совета — коалиционного органа сирийской оппозиции, существовавшей в основном на деньги Катара и Катарского общества Красного Полумесяца.

На этой встрече и состоялось рождение «Белых касок» — организации, которая сыграла очень важную роль в восприятии войны в Сирии мировым сообществом.

Хорошо известно, что в наше время война — это прежде всего картинка в телевизоре. Симпатии и антипатии наблюдающих за войной с безопасного расстояния зрителей напрямую зависят от того, что им покажут на экране. А на экране сирийской войны постоянно мелькали «Белые каски» — крепкие мужчины в белых шлемах, с жёлто-голубыми шевронами на рукаве, единственным «оружием» которых были цифровые видеокамеры.

Получая щедрое и вполне официальное финансирование от правительств США, Германии, Дании, Нидерландов и не менее солидное, но неофициальное — от Катара, который с самого начала был главным партнёром Ле Мезюрье в этой операции, «Сирийская гражданская оборона» развернула кипучую деятельность.

У неё было около 120 центров в одной только Сирии — но почему-то только на территориях, подконтрольных оппозиции. В городах и провинциях, подчиняющихся законной власти, «Белые каски» появляться избегали.

Очень скоро выяснилось, что Ле Мезюрье был прав: видеокамера гораздо более мощное оружие, чем автомат и даже гранатомёт. Поскольку ни автомат, ни гранатомёт, ни даже ПЗРК не способны склонить общественное мнение к поддержке одной из сторон. А видеокамера — способна.

Большую часть времени волонтёры «Сирийской гражданской обороны» занимались тем, что постили в своих аккаунтах в Twitter и Facebook фотографии госпиталей, школ, мечетей, разрушенных — обязательно! — сирийскими ВВС или российскими ВКС. Сразу же, по отработанной схеме, эти «неопровержимые улики» размещал на своём сайте Сирийский центр мониторинга (в Лондоне), а вслед за этим слышался очередной грозный окрик из Вашингтона.

«227 „Белых касок“ были убиты и 600 ранены с момента начала конфликта во время гуманитарных операций», — сокрушался в своём Twitter Джеймс Ле Мезюрье. Вполне может быть — рядовые волонтёры «Сирийской гражданской обороны» всегда считались расходным материалом, их было не жалко. Что не мешало западным СМИ лепить из «Белых касок» легенду: организацию бесстрашных альтруистов, рискующих жизнями ради спасения несчастных жертв «кровавого диктатора» Асада и его покровителя Владимира Путина.

В августе 2016 года «каски» были даже выдвинуты на Нобелевскую премию мира. Тогда им приписывалось спасение более чем 56 тыс. жизней. Многие западные СМИ взахлёб цитировали одного такого спасателя: «Когда видишь страдания людей, нужно сделать что-то, чтобы им помочь.

Я считаю каждого, кто остаётся в Алеппо (всех!), героями».

Алеппо в тот момент находился под контролем противников Башара Асада — боевиков «Джабхат ан-Нусры»*, которые мало чем отличались от головорезов ИГИЛ*. Недалёкий волонтёр «Белых касок» открыто признался, что его симпатии, как и симпатии его организации, — на стороне радикальных исламистов…

Тогда же, во время битвы за Алеппо, в западные СМИ впервые просочилась информация о том, что «Белые каски» довольно тесно сотрудничают… с «Аль-Каидой»*.

Выяснилось, что некоторые популярные блогеры «касок» были ранее пропагандистами этой террористической сетевой организации.

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Конечно, информацию такого рода пытались всячески замалчивать, а журналистов, осмеливавшихся копать глубже, быстро перекидывали на другой участок работы. И всё же неприятный душок, окутывавший деятельность «бесстрашных спасателей», помешал присудить «каскам» Нобелевскую премию мира (её получил президент Колумбии).

А главу «Сирийской гражданской обороны» — Раеда Салаха — даже не пустили в США, где он должен был получить награду за вклад в дело мира. Официально — из-за просроченной визы, а неофициально — из-за того, что на границе выяснилось: Салах уже давно внесён в список ФБР как лицо, подозреваемое в террористической деятельности.

В ночь с 19 на 20 сентября 2016 года в окрестностях Алеппо был обстрелян совместный конвой Сирийского Арабского Красного Полумесяца и гуманитарных организаций, действующих под эгидой ООН.

Было уничтожено 18 из 30 грузовиков, погибли один сотрудник САКП и 20 мирных жителей, разгружавших грузовики с гуманитаркой.

«Совершенно случайно» на месте событий оказались волонтёры «Белых касок» — именно они сообщили в расположенный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека о том, что нападение на гуманитарный конвой осуществили ВВС Сирии при поддержке ВКС России. «Доказательством» послужили осколки каких-то бомб и показания очевидцев, видевших в небе сирийские вертолёты.

Сразу же вслед за этим Вашингтон объявил, что авиаудар по конвою могли нанести либо российские, либо сирийские войска, но ответственность за него в США возложили на Россию.

Рассказывать о «подвигах» совместного детища британской разведки, катарских шейхов и Джорджа Сороса (в финансировании «Белых касок» отыскался и его след) можно долго — но я ограничусь лишь напоминанием о двух провокациях с использованием химического оружия.

4 апреля 2017 года «Белые каски» передали видеоматериалы о «последствиях так называемого авиационного удара с использованием химического оружия» по окраине города Хан-Шейхун, провинция Идлиб, двум фриланс-журналистам, связанным с радикальными исламистскими группировками.

Эти видеоматериалы были проданы телеканалам Al Jazeera и Orient News и широко транслировались ведущими западными СМИ. Говорилось о том, что при атаке использовался чрезвычайно опасный газ зарин, однако на видео хорошо видно, что волонтёры «касок» оказывали помощь «пострадавшим», не беспокоясь о средствах защиты: у них нет ни перчаток, ни противогазов. Да и вообще все материалы, отснятые «Белыми касками», гораздо больше похожи на постановочное документальное кино.

Тем не менее именно видео «Белых касок» и их «свидетельства» об использовании зарина (разумеется, сирийской армией) заставили дочь президента США Иванку Трамп прийти к отцу и, продемонстрировав ему наиболее шокирующие кадры, уговорить его «наказать кровавого диктатора» Асада.

Итогом, как многие помнят, стал удар крылатых ракет по авиабазе Шайрат, после которого надежды на российско-американское сотрудничество в Сирии растаяли как утренний туман.

Год спустя «Белые каски» повторили свой старый трюк, но куда более нагло: на этот раз они всё сымитировали сами. 7 апреля 2018 года с подачи «Белых касок» целый ряд сирийских НПО заявил, что в Восточной Гуте правительственные войска подвергли мирных жителей химической атаке.

Как заявил сразу же после этого Генштаб МО РФ, сцены применения хлора против жителей Восточной Гуты были просто-напросто разыграны «Белыми касками» перед видеокамерами. К этому моменту они вообще уже перестали стесняться и начали формировать свою собственную реальность.

И хотя весь этот спектакль был шит белыми нитками, его оказалось достаточно, чтобы Трамп отдал приказ об очередном ударе «Томагавками» по сирийским военным объектам (в ночь с 13 на 14 апреля), и несколько часов мир опасно балансировал на краю новой большой войны.

В принципе, уже этих двух эпизодов хватило бы для того, чтобы судить «Белых касок» за подстрекательство и подлог. Но суда, к сожалению, не будет. «По настоятельной просьбе» президента США Трампа и премьер-министра Канады Трюдо Израиль согласился пропустить через свою территорию несколько сотен активистов «Белых касок» и членов их семей.

Первоначально сообщалось о 800 «беженцах», но к вечеру воскресенья стало известно, что в Иорданию отправились всего 422 человека. «Чудесное спасение» «Белых касок» стало, помимо всего прочего, неплохим пиаром Израиля, который не был ранее замечен в масштабных гуманитарных операциях.

Понятно, для чего Западу потребовалось вывести «касок» из Сирии: они пять лет боролись с Асадом и Россией и вряд ли могли рассчитывать на доброе к себе отношение.

А самое главное — командиры и казначеи организации слишком много знали, и допустить, чтобы их секреты попали в руки к сирийским или русским контрразведчикам… нет, на это истинные хозяева «Белых касок» пойти не могли.

К тому же вместе с «касками», прикинувшись мирными волонтёрами, покинули Сирию как минимум четверо полевых командиров «Ан-Нусры», которые вряд ли могли рассчитывать на то, что их спокойно пропустят в Идлиб вместе с беженцами из Дараа и Эль-Кунейтры. Газета Al-Masdar называет их имена и сообщает, что эти четверо были завербованы израильской военной разведкой и использовались в интересах еврейского государства.

Не исключено, что «Белые каски» непозволительно много знают о роли Израиля в поддержке и снабжении некоторых джихадистских группировок на юге Сирии — группировок, которые израильтяне использовали против своих главных врагов — иранцев. В этом случае «беспрецедентная гуманитарная операция» Израиля, открывшего для «Белых касок» транзитный коридор в Иорданию, получает вполне логичное объяснение.

Как бы там ни было, бегство «Белых касок» из Сирии — это очередное поражение глобалистов, так и не сумевших перекроить Ближний Восток по своим лекалам. И очередная победа Москвы и Дамаска.

Жаль только, что провокаторы и лжецы из «Сирийской гражданской обороны» ускользнули от справедливого суда. Но, может быть, это ещё не конец истории?

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Кирилл Бенедиктов

*запрещенные в РФ террористические организации