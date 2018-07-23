Эсэсовский праздник во Львове

Во Львове 22 июля отметили очередную годовщину котла под Бродами, где Красной Армией была окружена и полностью разбита дивизия СС "Галичина". По поводу праздничной даты, захоронили останки 4х эсэсовцев с почетным караулом из эсэсовцев.Как не трудно заметить, мероприятия в честь эсэсовцев на Украине уже стали вполне традиционными.На Украине нет фашизма (с) любой идиот

Источник: colonelcassad.livejournal.com