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Эсэсовский праздник во Львове

23:32. 23 июля 2018 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:


Во Львове 22 июля отметили очередную годовщину котла под Бродами, где Красной Армией была окружена и полностью разбита дивизия СС "Галичина". По поводу праздничной даты, захоронили останки 4х эсэсовцев с почетным караулом из эсэсовцев.
Как не трудно заметить, мероприятия в честь эсэсовцев на Украине уже стали вполне традиционными.













На Украине нет фашизма (с) любой идиот

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1944, западная украина, Нацизм, Украина, фашизм, фотографии, эсэсовцы
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