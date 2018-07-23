Анатолий Вассерман про мировую обстановку и пенсионную реформу

Хронометраж:

0:57 – Об отравлении британских бомжей

6:17 – В Англии хватает проблем

10:23 – Главное, что “Адмирал Кузнецов” хорош на полном ходу

12:44 – Узкие улицы европейских городов

23:00 – Про увеличение пенсионного возраста

35:43 – Многофункциональные обрабатывающие центры

47:53 – Необходимо создавать для всех, кто высвобождается новые рабочие места

55:34 – Исследование западноевропейских экономистов

1:00:01 – Запасной вариант

1:06:05 – Зачем они лезут в Европу?

1:12:06 – Про уровень жизни

1:21:18 – Надо ли следить за тем, что говорят граждане?



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com