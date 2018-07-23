Анатолий Вассерман про мировую обстановку и пенсионную реформу
Хронометраж:
0:57 – Об отравлении британских бомжей
6:17 – В Англии хватает проблем
10:23 – Главное, что “Адмирал Кузнецов” хорош на полном ходу
12:44 – Узкие улицы европейских городов
23:00 – Про увеличение пенсионного возраста
35:43 – Многофункциональные обрабатывающие центры
47:53 – Необходимо создавать для всех, кто высвобождается новые рабочие места
55:34 – Исследование западноевропейских экономистов
1:00:01 – Запасной вариант
1:06:05 – Зачем они лезут в Европу?
1:12:06 – Про уровень жизни
1:21:18 – Надо ли следить за тем, что говорят граждане?
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com