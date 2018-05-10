Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Анатолий Вассерман о мировой обстановке

13:35. 10 мая 2018 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Хронометраж:
0:11 – О нервно-паралитических газах.
15:28 – Про Асада и химическое оружие.
28:30 – Про ракетный обстрел Сирии и сирийскую ПВО.
49:56 – О подводных лодках «Чёрная дыра».
57:09 – О послании Путина Федеральному Собранию.
1:08:25 – Об экономическом блоке правительства РФ.
1:23:57 – О Ельцин-центре и свободе в современной России.
1:36:50 – Про «Телеграм» и Роскомнадзор.
1:54:30 – Про Донбасс.
2:02:17 – Про Армению.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Разведопрос: Анатолий Вассерман про мировую обстановку, социализм и Собянина
... Разведопрос для увлекательной беседы заглянул Анатолий Вассерман. В ролике обсуждается широкий круг... точках планеты.ЖЖ Анатолия: http://awas1952.livejournal.com/Анатолий Вассерман про интеллектуалов и...
Вассерман: "Я очень не завидую врагам Муаммара Каддафи"
Анатолий Вассерман — о том, почему дело Каддафи ... них комиссии. Вдобавок в сложившейся обстановке все стороны равно заинтересованы в... гибели создателя наиболее успешного в мировой истории примера самоуправляющегося — почти до...
Новости Украины и Новороссии 27 января 2016
... министерств Республики. 15:44 Анатолию Вассерману предоставлено российское гражданство. 15:...для обмана народа Донбасса и мировой общественности», — уверены в руководстве...сфотографированные им карты с нанесенной обстановкой — не более чем дезинформация ...
Бэкграунд, выпуск-245 за 18 февраля 2012
..., сколько логикой развития мировой финансово экономической ситуации, ... наш уважаемый эксперт Анатолий Вассерман: Субтитр: Анатолий Александрович Вассерман, политический консультант: ...И действительно, накануне реформы обстановка в стране складывалась весьма ...
Битва цивилизаций: кто и как планирует выживать в эпоху великих перемен
... исключительно на сохранении своего мирового могущества, которое пытаются оспорить... Москвы и Пекина стабилизировать обстановку на материке. Горячая поддержка... начало мирового лидерства Китая может привести к прогнозируемому Анатолием Вассерманом переходу ...
Войны в Корее не будет: что знает Путин
Анатолий Вассерман, для РИА Новости На ... скажем, перед началом Первой мировой войны все ее участники тоже... стороны, как показывает обширный мировой опыт, если страна обладает ... который заведомо приводил к обострению обстановки. Я думаю, это американцам ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>