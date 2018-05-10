Анатолий Вассерман о мировой обстановке
Хронометраж:
0:11 – О нервно-паралитических газах.
15:28 – Про Асада и химическое оружие.
28:30 – Про ракетный обстрел Сирии и сирийскую ПВО.
49:56 – О подводных лодках «Чёрная дыра».
57:09 – О послании Путина Федеральному Собранию.
1:08:25 – Об экономическом блоке правительства РФ.
1:23:57 – О Ельцин-центре и свободе в современной России.
1:36:50 – Про «Телеграм» и Роскомнадзор.
1:54:30 – Про Донбасс.
2:02:17 – Про Армению.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com