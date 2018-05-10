Анатолий Вассерман о мировой обстановке

Хронометраж:

0:11 – О нервно-паралитических газах.

15:28 – Про Асада и химическое оружие.

28:30 – Про ракетный обстрел Сирии и сирийскую ПВО.

49:56 – О подводных лодках «Чёрная дыра».

57:09 – О послании Путина Федеральному Собранию.

1:08:25 – Об экономическом блоке правительства РФ.

1:23:57 – О Ельцин-центре и свободе в современной России.

1:36:50 – Про «Телеграм» и Роскомнадзор.

1:54:30 – Про Донбасс.

2:02:17 – Про Армению.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com