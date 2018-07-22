Пресса войны 1941-1945
19:46. 22 июля 2018 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В порядке информационной поддержки.
Уважаемые читатели, дорогие друзья ИноСМИ! Советским СМИ нужен дом в Рунете. Строго говоря, у них до сих пор нет здесь своего угла. А значит места, где бы они могли собраться, поговорить по душам с читателями, рассказать о виденном и пережитом.
Начиная с 2009 года таким Домом был мой ЖЖ. За это время здесь размещено более 1000 материалов-сбоек:
# «Красная звезда» 1944-45: 65 публикаций http://0gnev.livejournal.com/270547.html
# «Красная звезда» 1943: 176 публикаций http://0gnev.livejournal.com/271056.html
# «Красная звезда» 1942: 288 публикаций http://0gnev.livejournal.com/271348.html
# «Красная звезда» 1941: 139 публикаций http://0gnev.livejournal.com/267203.html
# «Известия» 1943: 73 публикаций http://0gnev.livejournal.com/425821.html
# «Известия» 1942: 129 публикаций http://0gnev.livejournal.com/414814.html
# «Известия» 1941: 123 публикаций http://0gnev.livejournal.com/343221.html
# «Правда» 1943: 66 публикаций http://0gnev.livejournal.com/660149.html
# «Правда» 1942: 74 публикаций http://0gnev.livejournal.com/661276.html
# «Правда»1941: 132 публикаций http://0gnev.livejournal.com/508440.html
На сегодняшний день это первая и единственная попытка разобраться в безбрежном многообразии Советских СМИ военной поры. К сожалению, попытка недостаточная, в первую очередь потому, что ЖЖ мало приспособлен к работе с такими материалами. Публикации, размещенные 3-5 и более лет назад трудно доступны для читателя, далекого от культуры ЖЖ.
Сегодня нам представляется исключительная возможность совместными усилиями построить такой сайт, тем более, что начало ему уже любезно положено Олегом Рубецким. Он создал не только специализированную техническую платформу под названием «Пресса войны» http://pressa-voiny.ru/, но и разместил на ней, в формате день за днем, более 10 тБ советских газет военной поры.
В наших руках будущее Советских СМИ в Рунете. Мы можем сделать его светлым и достойным героического прошлого нашей страны, нашей Родины. Мы очень надеемся, что краудфандинг, на который мы выставили проект «Пресса войны», всем нам в этом деле поможет. Будьте добры, окажите посильную помощь https://planeta.ru/campaigns/pressa-voiny/ новому и очень перспективному Проекту.
P.S. По масштабу и замыслу Проект ничуть не меньше ИноСМИ, но лишен гос.поддержки + ИноСМИ до 2009 года сильно поддерживали читатели, за что им большое спасибо.
https://0gnev.livejournal.com/743262.html – цинк
http://pressa-voiny.ru/ – сайт проекта "Пресса войны"
О проекте.
Проект «ПРЕССА ВОЙНЫ 1941-1945» начал свою работу 1 мая 2018 года, как сайт, содержащий тексты газетных и журнальных статей, фотографии, карикатуры; сканы номеров периодических изданий; библиографическую комплексную базу данных о периодике 1941-1945 гг.; также размещается информация о газетах и журналах, журналистах, исторические материалы о работе Совинформбюро и ТАСС в годы Войны; каталог тематических ресурсов сети, библиография литературы по теме сайта и библиотека. Сайт предназначен для всех — и для любителей истории (в том числе школьников и студентов), и для специалистов (историков, журналистов, библиотекарей и библиографов).
Создан и развивается сайт прежде всего для того, чтобы показать нашему современнику жизнь советского народа, страны и мира в годы Великой Отечественной войны через материалы повремённой периодики.
Нашей главной целью является полная отекстовка материалов трёх центральных газет — «Известия», «Красная звезда», «Правда» к маю 2020 г. Полностью будут размещены все документы, опубликованные в центральной прессе (Указы Президиума Верховного Совета СССР о награждениях, постановления Совнаркома СССР о присвоении воинских званий, приказы Наркомата Обороны о преобразовании частей в гвардейские и пр.), все фотографии и карикатуры. Все значимые события — этапы Великой Отечественной войны, отдельные битвы и операции, получат полное покрытие. У всех специальных корреспондентов и фотокорреспондентов центральных (и некоторых фронтовых) газет и журналов будут свои страницы с биографическими статьями и выводом их материалов. Все материалы серьёзно размечаются, что позволяет делать разнообразные выборки (по фронтам, по войскам, по категориям. сюжетам, линиям, темам, рубрикам и подрубрикам и т.д.). Создаётся комплексная библиографическая база данных по всем периодическим изданиям периода Великой Отечественной войны (порядка 1800 единиц).
Есть и другие цели — сайт должен выполнять образовательные функции. Во-первых, к сентябрю должен появиться большой спецраздел сайта с собственным оформлением «Дети и война», где будут собраны тексты журналов «Пионер», «Костёр», «Мурзилка», а также «Пионерской правды», и то, что публиковалось про детей в остальной периодике военного времени. Будут подготовлены методички для проведения уроков истории в некоторых школах (уроков по истории Великой Отечественной войны) с использованием материалов сайта. Также будут сделаны версия для школьников (упрощённая и с более красочной подачей), и для мобильных устройств.
Каждый месяц мы планируем создавать по тематическому спецразделу из материалов сайта «ПРЕССА ВОЙНЫ 1941-1945», а также фрагментов книг, размещённых на сайте «Милитера» («Военная литература») и др. материалов. Все они будут со своим оформлением: «Женщины на Войне», «Герои Советского Союза», «Советские асы», «Курская битва», «Освобождение Украины», «Народная Война» (про партизан и подпольщиков) и др.
КТО МЫ
Я — Олег Рубецкий, создатель и редактор сайта «Милитера» («Военная литература»), работающего с 2001 года. Сайт находится тут — http://militera.lib.ru, на домене легендарной библиотеки Мошкова, и сам Максим вот что думает по поводу проекта «ПРЕССА ВОЙНЫ 1941-1945»:
Я — Максим Мошков. С Олегом мы знакомы почти 20 лет, его сайт «Милитера» («Военная литература») содержит огромное количество текстов и я рекомендую его всем, кто хоть немного интересуется военной тематикой.
Считаю новый проект — «ПРЕССА ВОЙНЫ 1941-1945» — общественно-полезным и своевременным. Читатели получат доступ к огромному массиву газетных и журнальных материалов, выходящих в годы Великой Отечественной войны. Этой полнотекстовой коллекцией текстов и графики смогут пользоваться исследователи, историки, студенты, школьники.
Также в проекте участвует Ярослав Огнев (создатель всем известного сайта переводов зарубежной прессы «ИноСМИ», в недавнем прошлом главный редактор интернет-проектов международной радиостанции «Голос России»). Огнев, по велению души, год за годом отекстовывает военные газеты, структурирует материал, публикует его в своём блоге, иллюстрируя и сопровождая дополнительной информацией. И Ярослав Огнев возглавляет в проекте как раз направление, связанное с отекстовкой, заведует текстами.
Поддержка проекта, помощь с наполнением и информационная поддержка перепостом приветствуются.
Источник: colonelcassad.livejournal.com