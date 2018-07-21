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Приглашение на 7.0 фестиваль экотехнологий 2018 В РП Милёнки

11:01. 21 июля 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

16-19 АВГУСТА 2018 ГОДА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОДОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МИЛЁНКИ»

! Обязательная регистрация участников https://vk.cc/7MPdnL

http://ecofest.gen-russia.ru

Наш фестиваль предназначен, прежде всего, для тех, кто интересуется природосообразной жизнью на природе, в поселениях, в сельской местности и в городе.

СОВЕРШЕНСТВУЕМ СРЕДУ ОБИТАНИЯ!
Ведущая тема этого года – КООПЕРАЦИЯ.

Предлагаем участникам Фестиваля комплексный подход, ведь развивать свои поселения и сельские территории возможно только тогда, когда мы зарабатываем в том месте, где живём (локальная экономика). А зарабатывать на земле возможно при кооперации и объединении людей. Кооперация же, в свою очередь, не возникает без технологий сотрудничества.

В основе процветания будущего мы видим широкое использование естественных для нашего народа форм добрососедских отношений, таких, как артель, общинное пользование, земледельческая и рабочая кооперация, натуральный обмен и др.

Задача фестиваля – создать площадку для обмена эффективными технологиями, касающихся всех сторон жизни человека – производства, образования, сельского хозяйства, быта, культуры и других.

Добро пожаловать на Фестиваль Экотехнологий 7.0!

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Источник: www.youtube.com

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