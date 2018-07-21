Почему в России мы много работаем, но мало зарабатываем?

У вас никогда не возникало ощущения, что вы много трудитесь, работаете в поте лица и отдаете все жизненные силы своей работе? А взамен получаете болячки, вымотанные нервы и сущие копейки, которые гордо называются зарплатой. Кто-то будет себя корить за нехватку образования, отсутствие мотивации или невозможность быть смелым и предприимчивым. Может быть это и так, но сегодня эта статья не о личных проблемах, а о нашей экономике.

Мы одни из первых…по несправедливости

Оказывается, то, что россияне много работают и мало при этом зарабатывают – это не наши субъективные ощущения. Причем не только в виде зарплаты. Это объективный экономический факт в масштабах всей страны, который подтверждает доклад ОЭСР о труде и занятости. По данным исследователей, в 2017 году каждый занятый провел в среднем за работой 1980 часов, что на 6 часов больше, чем в 2016 году. Считалось совокупное число фактически отработанных в течение года часов, разделенное на среднее число занятых граждан, причем как тех, кто работает неполное рабочее время, так и сверхурочников. Таким образом, мы в очередной раз оказались пятыми с конца списка. Больше нас в 2017 году отработали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее. За прошедший год россияне трудились на 221 час больше, чем в среднем работники в остальных странах ОЭСР. Однако гораздо хуже тот факт, что при этом мы находимся почти в самом конце списка по стоимости нашего произведенного труда. По статистике ОЭСР в 2016 году в среднем, работающие россияне за один час создавали ВВП на $23,7. (показатель за 2017 год в организации пока не подсчитали). Это в два раза ниже, чем в остальных странах ОЭСР, где он в среднем равен $47,1.

Аналитический вестник Совета Федерации за 2016 тоже приводил похожую цифру в $25,9 в час. И это меньше, чем в Греции, Польше и Латвии. А ещё меньше насчитали аналитики издания Market Watch, сравнив производительность труда в 36 крупнейших странах мира, пришли к выводу, что Россия находилась в 2017 году на 34 месте с продуктивностью в $5,6 при примерно такой же продолжительности работы (1974 часа). При этом в последние годы в России производительность труда падает, в то время, как в остальных странах она растет. Почему так получается? На самом деле, здесь дело не в том, что россияне плохо работают, а в том, что сама экономика и предприятия не могут эффективно использовать труд нашего человека, чтобы его выручка и вклад в ВВП был больше, не говоря уже о том, чтобы зарплата работников была больше. Неэффективно построена вся система. Из-за чего так происходит?



Очень-очень старые основные фонды

Ещё со времен СССР нам рассказывают о том, что основные фонды – техника, станки и прочее оборудование в России старое. И в этом главная проблема низкой производительности. И знаете, за прошедшие 20 лет всё не намного поменялось. По телевизору мы видим автоматизированные заводы в Германии или Швеции и даже теперь в Китае, где трудно найти живого человека в цеху. А у нас самих тем временем средний возраст промышленного оборудования составляет почти 20 лет – по данным Аналитического отчета Совета Федерации. Часто на замену старому оборудованию наши заводы закупают в Китае или Корее советские станки, отправленные туда ранее. Получается дёшево и сердито. Но как в таких условиях наращивать производительность?

Мало высокотехнологичных отраслей

Многие страны мира – Германия, США, Китай и другие производят и продают миру высокотехнологичную продукцию – электронику и аппаратуру, сложные химические реактивы. Всё это на мировом рынке стоит намного дороже, чем сырье или зерно. А ещё можно продать лицензию на производство таких товаров и получать свой процент. По статистике у нас высокотехнологичная продукция формирует 21,7% ВВП. Это маловато. В результате в России мало высокотехнологичных и наукоемких производств, и совсем не много рабочих мест, которые они готовы предложить. В итоге получается глупая ситуация, при которой инженеры или программисты, способные создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью идут работать не по специальности – продавцами или менеджерами, поскольку в их городе рабочих мест нет, или зарплата очень маленькая.

Экономить на людях проще всего

Модернизировать предприятия, менять оборудование или внедрять инновации дорого и трудно. Особенно трудно, когда растет и без того высокая налоговая нагрузка. Чтобы снизить издержки и оставаться на плаву большинству предприятий проще нанять больше людей за меньшие деньги, либо урезать зарплаты, ибо желающие работать и за меньшую зарплату у нас всегда найдутся. Особенно в регионах, где у людей просто нет альтернатив. В результате получается “двойной” эффект. С одной стороны труд работника стоит меньше. С другой стороны, у него пропадает всякая мотивация работать хорошо и производить больше на благо его предприятия.

Наш главный работодатель – государство

В России, как в стране, в которой уже почти тридцать лет пытаются выстроить рыночную экономику, получилась удивительная ситуация. Львиную долю экономики стало контролировать государство. По оценке ФАС, вклад госкомпаний в ВВП достигал в 2015 году 70%. При этом разрастается бюрократический аппарат, растёт число компаний с государственным участием, и даже коммерческий бизнес “подсаживается” на госзакупки. В результате получается, что государство становится главным работодателем страны. Точных оценок нет, но в России в государственных органах и бюджетных организациях трудится от 33 до 40 млн человек. Естественно, что при регулярной нехватке денег в бюджете государство, как самый жадный начальник, будет всячески экономить на своих подчинённых и оплачивать труд настолько дешевле, насколько это возможно.

От личности к государству

Представьте себе большой завод, где почти вся деятельность приходится не на производство, а на обеспечение работы. Кругом суетятся бухгалтеры, кадровики, менеджеры и лишь один Вася-токарь делает раз в день по заготовке, и то, его собираются уволить. Смешно и грустно. Но примерно так выглядит сегодня занятость в России. Сегодня в нашей стране наблюдается гигантский перекос между специальностями, которые напрямую создают добавленную стоимость, делают товары или услуги, и теми, кто обеспечивает их работу. Согласно исследованию НИУ ВШЭ самыми массовыми профессиями в России стали водители и продавцы – на них приходится 14% всех работающих россиян, ещё 6,8% – неквалифицированные рабочие – грузчики, уборщики, сторожа). Следующая по популярности категория – экономисты, бухгалтера. Их тоже довольно много. Но что ещё хуже, так это засилие государственных управленцев и бюджетников, которые не производят товары или услуги. В 2013 году “Комсомольская правда” насчитала в России 33,6 млн чиновников, бюджетников, силовиков и прочих граждан, которые получают доходы из государственной казны. Это половина от всех официально работающих граждан. Да, среди них есть врачи, учителя, социальные работники, без которых общество не выживет, а ещё там множество тех, в ком общество нуждается не настолько сильно. И даже более того, от качества их труда, производительности, не зависит ровным счетом ничего. Системы мотивации существуют лишь на бумаге. А тем временем в масштабах экономики получается, что нашим трудовым ресурсам приходится отдуваться и за себя, и за миллионы таких граждан. В России действительно есть эффективные и высокопроизводительные предприятия. Они, подобно хорошим работникам стараются и вносят свой вклад в общее дело. Но когда вся система работает плохо, их вклад становится просто не заметен. А как и подобает высококлассным специалистам, они будут искать себе место там, где их будут уважать и ценить по достоинству – в данном случае, в других странах.



Источник: grosh-blog.ru