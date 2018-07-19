Смена мировой управляющей команды. Дмитрий Таран
10:38. 19 июля 2018 Просмотров - 306 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О чем договорились в Хельсинки
Публицист, телеведущий Дмитрий Таран размышляет об итогах переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина в Финляндии.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai