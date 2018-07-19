Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 июля 2018

Согласно сведениям, полученным от источника в сирийских спецслужбах, главарями радикальных исламских группировок, действующих в Идлибской зоне деэскалации, ведется подготовка наступления в направлении средиземноморского побережья провинции Латакия.

«В настоящее время в этой зоне деэскалации скопилось большое число боевиков, эвакуировавшихся из различных регионов Сирии. Представителями западных спецслужб ведется работа по координации действий радикальных бандгрупп, регулярно проводятся совещания их лидеров», — сообщил корреспонденту РВ офицер Мухабарата.

«Всего в наступательной операции предполагается задействовать до 4 тыс. боевиков. Свое согласие на участие дали представители непримиримых группировок «Джебхат ан-Нусра»*, «Джебхат аль-Ватания ли-Тахрир», «Хальф Нусра аль-Ислам», и «Исламская партия Туркистана».

При этом полевые командиры понимают, что в условиях безраздельного господства в воздухе ВВС САР и российских ВКС наступательная операция обречена на провал», — рассказал собеседник «Русской Весны».

«Учитывая то, какой широкий резонанс в странах Запада вызывают инсценировки химических атак в Сирии, лидеры боевиков рассчитывают с началом операции осуществить подрыв импровизированных химических бомб, обвинив в этом официальный Дамаск.

За счет привлечения внимания мировой общественности и международных организаций к данному инциденту радикалы планируют не только парализовать ответные действия сирийской и российской авиации, но и вовлечь в конфликт силы Западной коалиции», — добавил контрразведчик.

«В частности, стало известно, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» во взаимодействии с организацией «Белые каски» на днях доставили в населенный пункт Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб несколько автомобилей, загруженных подготовленными к подрыву емкостями с хлором.

Не исключено, что такие же автомобили размещены и в других населенных пунктах, подконтрольных боевикам», — подытожил собеседник «Русской Весны».

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.