Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 июля 2018
- 19:49 Разведка: Тысячи боевиков готовят наступление в Латакии, намереваясь привлечь коалицию США.
- 17:49 Сирия: Новая победа на юге — боевики сдают российским военным провинцию на границе с Израилем (ФОТО, КАРТА).
- 17:00 Кунейтра капитулирует.
Разведка: Тысячи боевиков готовят наступление в Латакии, намереваясь привлечь коалицию США
Согласно сведениям, полученным от источника в сирийских спецслужбах, главарями радикальных исламских группировок, действующих в Идлибской зоне деэскалации, ведется подготовка наступления в направлении средиземноморского побережья провинции Латакия.
«В настоящее время в этой зоне деэскалации скопилось большое число боевиков, эвакуировавшихся из различных регионов Сирии. Представителями западных спецслужб ведется работа по координации действий радикальных бандгрупп, регулярно проводятся совещания их лидеров», — сообщил корреспонденту РВ офицер Мухабарата.
«Всего в наступательной операции предполагается задействовать до 4 тыс. боевиков. Свое согласие на участие дали представители непримиримых группировок «Джебхат ан-Нусра»*, «Джебхат аль-Ватания ли-Тахрир», «Хальф Нусра аль-Ислам», и «Исламская партия Туркистана».
При этом полевые командиры понимают, что в условиях безраздельного господства в воздухе ВВС САР и российских ВКС наступательная операция обречена на провал», — рассказал собеседник «Русской Весны».
«Учитывая то, какой широкий резонанс в странах Запада вызывают инсценировки химических атак в Сирии, лидеры боевиков рассчитывают с началом операции осуществить подрыв импровизированных химических бомб, обвинив в этом официальный Дамаск.
За счет привлечения внимания мировой общественности и международных организаций к данному инциденту радикалы планируют не только парализовать ответные действия сирийской и российской авиации, но и вовлечь в конфликт силы Западной коалиции», — добавил контрразведчик.
«В частности, стало известно, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» во взаимодействии с организацией «Белые каски» на днях доставили в населенный пункт Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб несколько автомобилей, загруженных подготовленными к подрыву емкостями с хлором.
Не исключено, что такие же автомобили размещены и в других населенных пунктах, подконтрольных боевикам», — подытожил собеседник «Русской Весны».
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Сирия: Новая победа на юге — боевики сдают российским военным провинцию на границе с Израилем (ФОТО, КАРТА)
Сегодня российские военные убедили боевиков в приграничной с Израилем провинции Эль-Кунейтра сложить оружие и пойти на условия правительства.
В ходе переговоров с офицерами Центра примирения Минобороны РФ была достигнута договорённость между официальным Дамаском и исламистами, оккупировавшими город Кунейтра и одноимённую провинцию на юге Сирии.
Бандформирования приняли условия перемирия и начали обговаривать условия полной сдачи Кунейтры. Как всегда у боевиков два варианта:
1) они складывают оружие и начинают мирную жизнь на Голанских высотах;
2) сдают тяжёлое вооружение и на зелёных автобусах уезжают в последний оплот сирийских банд — провинцию Идлиб.
Несколько часов назад в провинцию Кунейтра уже прибыли первые автобусы для транспортировки непримиримых джихадистов, отказавшихся от примирения и принявших решение отправиться в Идлиб.
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Кунейтра капитулирует
Сообщается, что достигнуты ключевые договоренности о капитуляции боевиков в провинции Кунейтра.
В ходе переговоров с участием российских военных, боевики согласились эвакуироваться в Идлиб, сдав тяжелое вооружение. Кто захочет, сможет остаться.
После завершения эвакуации боевиков в Идлиб, территория провинции вплоть до границы оккупированных Израилем Голанских высот перейдет под контроль Дамаска.
Одновременно с этим проходит вывоз оставшегося населения из анкалва в Фуа и Кефрайе в Идлибе на сирийскую территорию. Всего эвакуируется 6900 человек.
После завершения вывоза "зеленых" в Идлиб, останется решить лишь вопрос с "черным" анклавом" юго-западу от Навы и теми бандами "Ан-Нусры" в Кунейтре, которые откажутся сдаваться.
В ближайшие 1-2 дня моно ожидать входа российской военной полиции в Наву и начало процесса восстановление госучреждений Сирии в приграничных населенных пунктах.
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