Царская экономика. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Нездоровая, однобокая и в интересах иностранного капитала

Россия в царские годы кормила зерном всю Европу. А та, видимо, в благодарность помогла Николаю II провести индустриализацию страны, которую потом большевики присвоили себе. Эти и другие мифы звучат сегодня отовсюду, но за этим хрустом французской булки теряется реальное положение вещей. Об экономическом положении царской России в начале 20 века и как большевики пришли и якобы все испортили НаканунеТВ рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

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