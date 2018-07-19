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Царская экономика. Валентин Катасонов

19:23. 19 июля 2018 Просмотров - 113 Один комментарий Опубликовал:

Нездоровая, однобокая и в интересах иностранного капитала

Россия в царские годы кормила зерном всю Европу. А та, видимо, в благодарность помогла Николаю II провести индустриализацию страны, которую потом большевики присвоили себе. Эти и другие мифы звучат сегодня отовсюду, но за этим хрустом французской булки теряется реальное положение вещей. Об экономическом положении царской России в начале 20 века и как большевики пришли и якобы все испортили НаканунеТВ рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

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Накануне.RU

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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    dmitry 19 июля 2018 в 21:18 Ссылка Пометить
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    Французская булка была далеко не у всех…, и капитализм был не у всех, и вообще это было давно и неправда

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