“Звезда на “Звезде”. Виктор Балашов

Полвека он рассказывал с экранов о важнейших событиях в стране: от съездов партии до полета Гагарина в космос.. А сейчас живет в пригороде Москвы, залечивает старые фронтовые раны и, конечно, смотрит телевизор. Что легендарного диктора раздражает в современных телепрограммах? Почему свою профессию он называет недостижимой для многих журналистов? И чем ему запомнился разговор с президентом? В программе «Звезда на “Звезде”» – голос советской эпохи, народный артист Российской Федерации, кавалер двух орденов Красной Звезды, орденов «Знак Почета» и Отечественной войны Виктор Иванович Балашов.



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Источник: www.youtube.com