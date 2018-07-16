Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 июля 2018

Три года Российская Федерация проводит операцию на территории Сирийской Арабской Республики по уничтожению террористических организаций в этой стране.

Благодаря помощи России Сирийская Арабская Армия (САА) смогла добиться существенных успехов — почти вся территория страны очищена от боевиков террористических группировок «ИГИЛ»* и «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*). Данная ситуация полностью не устраивает их покровителей, ведь заинтересованные государства, спонсируя боевиков, надеялись полностью уничтожить Сирию и спокойно использовать природные богатства в своих целях.

С самого начала войны в Сирии боевики, с целью дискредитации законной сирийской власти, стали обвинять правительственные войска в применении химического оружия против мирных жителей. Со временем появилась целая неправительственная организация «Белые каски», чьей единственной задачей стало изготовление фейковых материалов о зверствах «режима Асада» и «тирана Путина» в Сирии. Абсолютно неудивительно, что финансовую помощь «Белые каски» получают от США, Великобритании, Франции, Швеции и других стран, заинтересованных в уничтожении Сирии как единого государства.

Каждый раз, как только правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ начинают добиваться существенных успехов в борьбе против террористов, появляются постановочные кадры с обвинениями России и Сирии в геноциде гражданского населения. Все хорошо помнят фильмы «белокасочников» из Алеппо, с севера Хамы, и как вишенка на торте — из Восточной Гуты.

«Художественный» фильм, снятый в Думе, инициировал совместный американо-британско-французский ракетный удар по жизненно важным объектам инфраструктуры Сирии. Несмотря на массированность удара, ПВО САА смогла перехватить большую часть ракет.

Западные страны, которые считают себя основной частью мирового сообщества, не обращают внимание на предоставленные доказательства отсутствия применения химического оружия в Думе, несмотря на работу представителей ОЗХО на месте, несмотря на приезд участников постановочного видео в Гаагу.

И здесь нет ничего удивительного, никто не будет отказываться от такого прекрасного повода для безнаказанного нанесения ударов по Сирии.

Вот и сейчас, когда основная часть населенных пунктов в Южной зоне деэскалации приняли решение о возвращении в состав сирийского государства, начались провокации со стороны террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра»). Пользуясь прикрытием Голанских высот, а точнее Израиля, «нусровцы» устраивают набеги на примирившиеся города и убивают активистов, желающих жить в составе единой Сирии.

Эта тактика применяется уже не первый раз, и дальше по сценарию, написанному Западом, следует ожидать новых постановочных роликов, а соответственно, и обвинений России и Сирии в применении отравляющих веществ против мирного населения на юге Сирии.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.