Сигареты в фильмах: Художественный образ или пропаганда?

Наверное, каждый неоднократно удивлялся тому, что во многих сериалах главные герои постоянно курят. Взять тех же Интернов. Согласитесь, ведь это очень странно: все персонажи – врачи, то есть должны заботиться о здоровье; все события разворачиваются в поликлинике – опять же в том месте, где, по идее, лечат, а не калечат, но при этом в каждую серию обязательно вставлено несколько сцен с курением. Даже отдельное киношное помещение для этого выделено, в котором герои регулярно собираются на перекур. Это что, художественный замысел такой, или это такая технология пропаганды?

Ответим на озвученный вопрос мы немного позже, а сначала познакомимся со статистикой. С 2017 года Россия вымирает. Так называемая «естественная убыль населения» за 2017 год составила 134 тысячи человек, и за первое полугодие 2018-го уже родилось на 147 тысяч меньше, чем умерло. Это официальные данные Федеральной службы государственной статистики, согласно прогнозам которой, к 2025 году страна будет терять ежегодно более 400 тысяч человек. Страшная цифра, но надо её знать, чтобы осознавать важность информации, которая будет изложена далее.

«Естественная убыль?»

«Естественная убыль населения» – согласитесь, звучит безобидно, люди вроде как сами собой вымирают. На самом деле это очень лживый термин, специально используемый для того, чтобы обмануть общество. Ведь входит в это понятие не только обычная смертность от старости, но и вся смертность в стране, а она в основной своей массе далеко не «естественная». В частности, от табака в России ежегодно умирает 400 тысяч человек, и это тоже официальные данные, озвученные бывшим главным санитарным врачом Геннадием Онищенко. И смертность от табака уж точно нельзя назвать «естественной», потому что это никакая не норма, а результат государственного управления в сфере здравоохранения, культурной и демографической политики.

400 тысяч в год от табака – это «естественная» или «неестественная» смертность?

Как же достигается это страшная цифра уничтожения населения табачным оружием? Для ответа на вопрос проследим историю одной битвы. Большинство из вас про неё даже ничего не слышали, а на её полях погибли сотни тысяч, и она продолжается по сей день. Вот в такое интересное время живём.

В начале января 2017 года Минздрав России сообщил о том, что им разработана новая антитабачная концепция на 2017-2022 годы. Первоисточником новости был сайт Известия, где она была подана так, чтобы сразу дискредитировать предложенный проект. Методика стандартная – вырвать отдельный факт из большого документа и подать его в абсурдном виде, например с заголовком «Минздрав может ввести пожизненный запрет на курение».

Помимо Центральных СМИ, против антитабачной концепции сразу выступили Минфин, Минсельхоз и ФАС, объяснив свою позицию высокими рисками для бюджета. Ну конечно, доходы от продажи сигарет важнее, чем какая-то там «естественная убыль» 400 тысяч населения. Особенно абсурдно эти заявления читать, когда знаешь, что 90 процентов всего табачного рынка России принадлежит иностранным компаниям по типу British American Tobacco и Japan Tobacco. То есть, Минфин и ФАС действительно заботятся о бюджете, только не о российском.

Дальше интереснее. Спустя два месяца Минздрав представил новую версию антитабачной концепции, которая, видимо, хоть и потеряла часть своих первоначальных трактовок, но сохранила много значимых мер, и в частности запрет на спонсирование из госбюджета фильмов, в которых присутствуют сцены курения. Согласитесь, вполне логичное предложение, учитывая, что страна усиленными темпами вымирает.

Но то, что логично для тех, кто заботится о сохранении народа, совсем не логично для тех, кто работает на противоположные цели. Как заявило Министерство культуры, предлагаемые ограничения могут привести к искажению авторского замысла в фильмах и фальсификации исторических событий. У нас в Министерстве культуры не понимают, что если народ вымрет, то никому будут не нужны их авторские замыслы. Ну а фраза про то, что без эпизодов с сигаретами, сразу «сфальсифицируется история» – вообще заслуживает отдельного демотиватора.

Теперь ещё одна цитата ведомства Мединского: «Подобный художественный прием в аудиовизуальных произведениях – не призыв к курению, а воссоздание атмосферы и тех исторических событий, частью быта которых в действительности являлось потребление табака». То есть Министерство культуры утверждает, что курение в фильмах – это не пропаганда, а просто художественный образ и воссоздание атмосферы. Это подлая манипуляция, на которую многие, к сожалению, ведутся, ведь на самом деле одно не отменяет другое. Демонстрация в фильмах сцен курения – это действительно художественный образ, но вставляется он туда большинством режиссёров именно с целью пропаганды табака, ведь сформировать нужную атмосферу можно и тысячами других способов.

Творцам на то и дана фантазия, чтобы доносить свои мысли до аудитории, попутно не уничтожая её. И если какой-то режиссёр или сценарист не может снять художественное кино без сцен с алкоголем или сигаретами, то значит, ему не место в кинематографе, как минимум государственном. Да и документальное кино не много потеряет, если изобразит Сталина без трубки или Виктора Цоя без сигареты. Они оставили свой след в истории явно не благодаря курению, чтобы считать это каким-то неотъемлемым атрибутом их жизни.

А если кто-то всё же уверен, что нельзя лишать творцов, подвизавшихся на ниве госфинансирования, их права выражать свой полёт фантазии с помощью табака или алкоголя, то подумайте над следующим коротким признанием одного известного журналиста (Сергей Доренко – 10 тыс. $ за одну фразу в эфире про табак).

А теперь представьте, какие деньги от табачного лобби получил, например, всё тот же телеканал ТНТ за свой сериал Интерны, где в каждой серии герои обязательно несколько раз собираются поболтать в курилке? И задумайтесь, какие интересы двигают всеми этими режиссёрами и заслуженными народными артистами, рассказывающими о том, что без сигарет в фильмах «ну никак нельзя…».

Но вернёмся к нашему законопроекту. Вместе с Минкультом против антитабачной концепции выступили как обычно и центральные СМИ. Делалось это разными способами: кто-то привлекал ангажированных экспертов из табачной промышленности или звёзд эстрады по типу Боярского, сотрудничающего с фирмой Japan Tabacco. Кто-то вспоминал Штирлица и Шерлока Холмса, а кто-то действовал более тонко – с помощью визуальных образов, как, например, агентство Life. В размещённую публикацию вставлены кадры известных советских картин с яркими наклейками «цензура» в тех местах, где должна была быть сигарета. Сделано это, чтобы вызвать у читателей подсознательный негатив к тем, кто покушается на их «любимое советское кино». Но ведь инициатива Минздрава подразумевает отказ в спонсировании съёмок новых фильмов, а не какие-то ограничения для старых…

Центральные СМИ различными способами дискредитировали идею запрета госфинансирования фильмов со сценами курения.

В результате, к тому моменту, когда законопроект в октябре месяце был внесён на рассмотрение правительства, общественное мнение было уже подготовлено должным образом, и депутаты спокойно отклонили инициативу, вернув концепцию на доработку. А экспертный совет Кабинета министров настойчиво порекомендовал убрать из проекта идею с запретом господдержки фильмов с курением.

С тех пор прошло ещё 7 месяцев, и по состоянию на июль 2018 года антитабачная концепция на 2017-2022 годы так и не была принята. За это время страна потеряла от табака ещё 600 тысяч людей, которых всё тот же Минздрав, запишет в категорию «естественная убыль». Ведь если назвать вещи своими именами и обозначить эти потери как «жертвы табачной агрессии», то кто-то может вдруг осознать, что вообще-то, идёт война.

Источник: feedproxy.google.com