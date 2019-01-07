Пропаганда курения. Предупреждён – значит, вооружён!

«Осознанный выбор?»

В современном мире присутствуют довольно странные тенденции в плане поведения. Выходя на улицу, мы видим, как возле магазинов, торговых центров, офисов и даже спортзалов стоят некие странные люди, которые отравляют себя сигаретным дымом. И это уже никого не удивляет. Не удивляет даже то, что отравлять себя никотином может молодая девушка или даже вовсе — подросток. Если ещё лет тридцать назад подросток даже не решился бы вот так, среди бела дня, курить на глазах у всех (потому что высока была вероятность получить подзатыльник и лекцию о вреде курения от сознательного взрослого), то сегодня на него даже никто косо не посмотрит. Почему так происходит? И случайны ли все эти перемены в нашем обществе?

Самоотравление стало нормой в современном обществе далеко не случайно и не само собой. Это спланированная и годами выстраиваемая система — людей просто программируют на самоотравление. Как же это происходит? Здесь стоит обратить внимание на то, как происходит взросление детёнышей животных в дикой природе. Рождаясь, животное начинает копировать во всём поведение взрослых особей — это заложено природой в качестве защитного механизма, чтобы животное научилось охотиться, добывать пищу, прятаться от опасностей и так далее. И именно этот глубинный животный инстинкт есть в каждом из нас.

Рождаясь в этом мире, мы также копируем поведение взрослых, причём не только своих родителей (хотя приоритетным примером, несомненно, является именно их поведение), но и окружающих взрослых. Именно эту особенность нашей психики взяли на вооружение табачные корпорации. Да и не только они. На этой особенности психики действует практически любое программирование: любая зависимость, которая насаждается в обществе, внедряется в сознание именно по этому принципу — принципу копирования поведения взрослых людей детьми.

Всё это, конечно же, можно отрицать и пафосно рассуждать о том, что у каждого человека есть выбор, а те, кто курят, они, дескать, просто безвольные люди. И те, кто так говорят, зачастую считают себя свободными и не от чего независимыми людьми. На самом деле, те или иные деструктивные программы в сознании, так называемые паразиты сознания, присутствуют практически в каждом из нас — в ком-то более деструктивные программы, в ком-то менее деструктивные.

Психологами неоднократно проводились исследования: они общались с двух-трёхлетними детьми, и те высказывали желание начать курить «когда вырастут» или как-то иначе позитивно высказывались о курении. Также некоторые наблюдательные родители отмечают в поведении детей такие странности — они начинают в игровой форме симулировать курение или употребление алкоголя: пускают дым, держат сигарету в руке или в точности воспроизводят поведение пьяного человека — разговаривают заплетающимся языком и ходят «макаронной походкой». Стоит напомнить, что речь идёт о двух-трёхлетних детях, и при всём этом в семьях этих детей порой никто не курит и не употребляет алкоголь. Исходя из таких наблюдений, сомневаться в том, что лет через 15–20 эти дети начнут заниматься самоотравлением — просто не приходится. И это тоже их «сознательный выбор», который они сделали в два года?

Таким образом, уже с самых первых лет жизни ребёнка программируют на самоотравление в будущем: эти модели поведения навязываются через СМИ и окружающих людей. Система работает бесперебойно — более взрослые показывают пример младшим. Так, подростки, ранее запрограммированные поведением взрослых, уже подают пример детям дошкольного возраста. И это обладает ещё более мощным эффектом, так как своим сверстникам дети верят гораздо больше, чем взрослым, и хотят им подражать, чтобы не выделяться из толпы. И это замкнутый круг.

Закон о пропаганде курения

В рамках очередной показушной «борьбы с мельницами» был издан закон о запрете пропаганды курения. Текст статьи гласит:

«В целях реализации положений настоящего Федерального закона общеобразовательные программы и профессиональные образовательные программы должны содержать разделы, касающиеся изучения воздействия на организм человека курения табака. Не допускаются демонстрация курения табака во вновь создаваемых телевизионных фильмах, в кинофильмах и спектаклях, если такое действие не является неотъемлемой частью художественного замысла, и демонстрация курения табака общественными и политическими деятелями в средствах массовой информации».

Обратите внимание: в законе сразу же создана лазейка для рекламы табакокурения: «…если такое действие не является неотъемлемой частью художественного замысла». Это уточнение фактически сводит действие закона на нет. Любой режиссер или сценарист может оправдаться тем, что без той или иной сцены курения, дескать, сюжет будет искажён, и он не сможет донести до зрителя свою идею — одним словом, «Я художник, я так вижу». И ведь против-то ничего не скажешь, потому что любую сцену с курением можно оправдать сюжетной необходимостью. И здесь возникает вопрос: а зачем же, собственно, самим сценаристам и режиссёрам всё это нужно?

Ни для кого не секрет, что снять фильм или тем более сериал — развлечение не для простых смертных. Чтобы воплотить свой сценарий на экране, понадобятся тысячи, а то и миллионы долларов. И «бедному художнику» взять такие средства просто негде. И возникает вопрос: кто же спонсирует экранизации? А делают это различные спонсоры и не за спасибо — а за рекламу. Нет-нет, не за ту рекламу, видя которую вы нервно переключаете канал, на такую рекламу сегодня уже почти никто не тратится, потому что все знают, как зритель к ней относится — ничего, кроме раздражения, она не вызывает. Речь идёт о скрытой рекламе, которая буквально вшита в сюжет. Причём далеко не белыми нитками, а очень даже гармонично, эстетично, красочно и так далее.

Пропаганда курения в кино

Как же это происходит? Конечно, никто не навязывает зрителю идею о том, что ему срочно надо пойти купить сигареты и отравиться их дымом. В штате табачных корпораций гораздо более опытные виртуозы психологических манипуляций, которые готовы самого ярого «зожника» убедить в том, что курить — это круто, модно, и вообще, это «мейнстрим».

Как же это делается? Очень просто. Табачные корпорации спонсируют экранизацию сценария одного из таких вот «бедных художников», взамен на «вписывание» в сюжет сцен с курением. Всё это, конечно, делается профессионально, гармонично и в рамках сюжета, чтобы у зрителя не возникло и тени сомнения, что это простая реклама самоотравления. Причём курить в фильме будет обязательно самый привлекательный обаятельный герой, который, как минимум, только что спас человечество от апокалипсиса. Ну как же после такого не пустить в кадре струйку сизого дыма? И на психику это действует сильнее, чем разрыв атомной бомбы. Каждый хочет быть героем. Но спасти человечество — такая возможность выпадет далеко не каждому, а вот пойти купить сигарет и также пафосно выпустить пару колечек дыма изо рта — доступно любому. А значит, любой может быть хотя бы чем-то похож на главного героя, который спас мир. И именно на этих струнах нашей психики работают табачные кукловоды.

Примеров в кино — масса. Сегодня практически невозможно найти ни одного фильма, в котором не было бы хотя бы парочки сцен с табачным самоотравлением. В беседах на кухне, в перерыве между погоней за преступниками, за чтением романов и даже за написанием стихов — главные герои обязательно пускают клубы сизого дыма. И всё это не преподносится как наркомания, а напротив, показано, как вполне естественное явление. Особенно пестрят подобными сценами молодёжные сериалы, так как молодые потенциальные потребители табака — главная целевая аудитория, ведь у них снижено критическое восприятие информации и им легче задурить голову. В популярном молодёжном сериале «Физика или химия» независимыми экспертами было выявлено 49 эпизодов курения за месяц. Это, видимо, тоже «сюжетная необходимость».

Важно понимать, что употребление табака — это разновидность наркомании. В международной классификации болезней табачная наркомания указана под кодировкой F-17 и официально признана психическим и поведенческим расстройством. Кстати, там же, рядом с этим заболеванием, указаны и другие виды наркомании, которые в нашем обществе давно навязаны в качестве нормы: кодировками F-10 и F-15 отмечены такие виды социально приемлемой наркомании, как алкогольная наркомания и кофеиновая. Исходя из этого, алкоголь и кофе — это не продукты питания, как нас пытается убедить современная пищевая промышленность, а наркотики. И как называются люди, которые употребляют наркотические вещества? Думаю, вы знаете.

Источник: Oum.Ru

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Наверное, каждый неоднократно удивлялся тому, что во многих сериалах главные герои постоянно курят. Взять тех же Интернов. Согласитесь, ведь это очень странно: все персонажи – врачи, то есть должны заботиться о здоровье; все события разворачиваются в поликлинике – опять же в том месте, где, по идее, лечат, а не калечат, но при этом в каждую серию обязательно вставлено несколько сцен с курением. Даже отдельное киношное помещение для этого выделено, в котором герои регулярно собираются на перекур. Это что, художественный замысел такой, или это такая технология пропаганды?

Почему же они курят?

Источник: feedproxy.google.com