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США применили шантаж ВОЗ для продвижения молочных смесей

12:45. 12 июля 2018 Просмотров - 202 Нет комментариев Опубликовал:

Равносильной шантажу назвала попытку делегации США во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) препятствовать резолюции в поддержку грудного вскармливания Патти Рундалл — директор по политике британской адвокатской группы Baby Milk Action, 8 июля сообщает NewYork Times.

«То, что произошло, равносильно шантажу, когда США держат заложников в мире и пытаются опрокинуть почти 40-летний консенсус в отношении наилучшего способа защиты здоровья младенцев и детей раннего возраста», — заявила Патти Рундалл.

Делегация США высказалась против формулировок, призывающих страны-участницы ВОЗ ограничить продвижение заменителей грудного молока, использование которых может иметь пагубные последствия для здоровья детей.

Американская делегация использовала угрозы экономических санкций и приостановки военной помощи в отношении Эквадора, выступившего инициатором резолюции о поощрении грудного вскармливания. Американская делегация также угрожала сокращением своего вклада в финансирование ВОЗ, являющегося наибольшим среди других участников. В итоге Эквадор отказался от резолюции, однако она была внесена Россией.

Отметим, производители смесей для грудного вскармливания с 1970-х годов подвергаются критике за недобросовестный маркетинг и искажение фактов для создания предпочтений искусственного вскармливания, в особенности в развивающихся странах. С 1977 года крупнейший производитель молочных смесей — корпорация Nestle подвергается бойкоту, организованному международными организациями по поддержке грудного вскармливания.

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Источник: www.kramola.info

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