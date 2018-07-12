Недавно борцы за «свободу слова» кричали по поводу требования спецслужб предоставить «ключи» от Telegram. И дело оказалось не в праве на личную анонимность, а в раскрытие данных сколько платят за информационные вбросы…

Сколько стоит «свобода слова». Расценки от Telegram

Автор – Олег Лурье

Еще совсем недавно борцы за «свободу слова» буквально изошли криком по поводу требования спецслужб предоставить «ключи» от мессенджера Telegram. Помните? И дело тут совсем не в праве на личную анонимность, о которой так вопили защитники детища Дурова – порядочному человеку скрывать нечего, если требование спецслужб связано, например, с информацией о подготовке терактов. В этой истории ужас у них вызвало совсем другое – возможное раскрытие данных о том, кто стоит за тем или иным телеграмм-каналом и сколько денег платится «заказчиками» за определенные информационные вбросы. А это уже не мифические siloviki, о которых так любят истерить борцы за анонимность, а вполне реальные суды за клевету и налоговые органы, интересующиеся, скажем, оплатой подоходного налога.



Но в виртуальной среде что-либо удержать в секрете, практически, невозможно – рано или поздно закрытая информация, в любом случае, оставившая свои следы, становится общедоступной. Так случилось и с телеграмм-каналами. Намедни коллеги обнародовали факты о том, как мессенджер «Телеграмм» превратился в территорию чёрного пиара и недекларируемых сверхдоходов».

Как оказалось, у свободного, независимого, неподконтрольного слова в мессенджере Telegram есть своя цена и измеряется она в рублях. В распоряжение журналистов попал прайс-лист, из которого можно узнать, за сколько десятков тысяч рублей ведущие популярных политических и финансовых каналов российского сегмента Telegram готовы разместить вашу «новость». Пусть это будет неправда, дважды туфта и трижды фейк (ответственности за клевету и оскорбление чести и достоинства никто не несёт) – заплатил, и поехали!

Альтернативные эрзац-медиа

Действительно, за довольно короткий срок в России сформировался феномен «анонимных Telegram-каналов», которые превратились в альтернативный источник «закрытой эксклюзивной» информации для всех интересующихся якобы «конфиденциальными сливами из высоких кабинетов». То есть фактически появилось полуподпольное эрзац-СМИ, в котором обсуждалось то, что не попадало в повестку дня СМИ легальных.

Как была достигнута эта иллюзия – разговор отдельный, но факт в том, что в стране неожиданно проявилась целая плеяда каналов, которые активно рассказывали обывателю о неких тайных движениях во властных коридорах, прогнозировали отставки губернаторов и министров, предупреждали о разорении банков и прочих финансовых структур.

Читать такие «инсайдерские» каналы в Telegram стало модно, стильно и престижно, поскольку в Сети активно продвигалась идея о том, что все высокопоставленные чиновники начинают свой день с мониторинга этих «осведомлённых» источников, которые, правда, не подпадают под закон о СМИ. Но это уже дело десятое: сложилась удивительная ситуация, когда анонимные администраторы таких каналов «за базар не отвечают» и всего лишь предлагают свою версию и толкование событий, а читателю остаётся только верить и делать выводы, насколько правдива та или иная новость, и глотать фейки.

Поневоле вспоминаются строчки Высоцкого: «Я ненавижу сплетни в виде версий…» Впрочем, именно такой формат подачи якобы «инсайдерской» информации прижился в Telegram и стал не только инструментом манипулирования, но и вполне успешным способом заработка. Думаю, многие читатели Telegram обратили внимание, как резко и согласованно владельцы популярных политических каналов вдруг начинают неожиданно «мочить» кого-то из политиков или крупных предпринимателей либо также организованно «отмазывать» попавших под раздачу ВИП-персон. Не знаю, как это видят обычные читатели, но для профессионального журналиста все «мотивированные» публикации в Telegram прозрачны, как стёклышко.

Любой каприз за ваши деньги

Но даже непрофессиональные читатели наверняка замечали, как назойливо эти популярные каналы публикуют «рейтинги» самых «крутых и успешных» собратьев по принципу «кукушка хвалит петуха, а петух – кукушку», не забывая регулярно поздравлять друг друга с очередным достижением – «ура, у наших коллег с канала N… уже 20 000 читателей!» То есть на наших глазах сформировалась хорошо отлаженная, но абсолютно закрытая система дезинформации и зарабатывания шальных денег.

О том, что деньги в этой системе, куда входит небольшой круг «посвящённых», зарабатываются очень приличные, мы, конечно, догадывались. Надо отдать должное циничной прямоте владельцев самых популярных «инсайдерских» каналов, которые регулярно «проговариваются» на эти щекотливые темы. В результате появляются вот такие объявления:

Канал «Как-то вот так»: «Вбросы, заказы, прочее вне формата. Ух, показывайте нам ваши денежки, мы точно всегда сумеем договориться! В любом случае можем «мочить» губернаторов, министров, глав комитетов, медийных персон и прочее – но всё обговаривается индивидуально. По крайней мере наши заказчики оставались довольны подобной проделанной работой».

Между прочим, владелец процитированного нами канала «Как-то вот так» не прячется за вывеской анонимности, а довольно откровенно и цинично заявляет, что зовут его Анатолий Спирин (если это не псевдоним), о себе он бесхитростно пишет: «Молод, умён, обаятелен. Живу, лгу, веселюсь».

Или вот как ищет заказчиков анонимный канал «Небрехня»: «Если хотите дать бабосиков, взаимно отпиар…ться или просто пообщаться, также пишите в бот – он тоже болтает…»

И такие игривые предложения встречаются на очень многих популярных каналах. То есть, в переводе на нормальный язык, свободолюбивые телеграмщики откровенно предлагают обсудить размещение любой (!) информации по договорной цене, которую можно использовать хоть для сведения счётов, хоть для оказания давления на конкурентов. Насколько правдива эта информация, никого не волнует, как говорится, неважно, кто бросил дохлую кошку, – важно, кто будет от неё отмываться…

Передовики «инсайдерского цеха»

Кстати, наши подозрения о существовании рынка заказных и хорошо проплаченных публикаций в Telegram подтверждает и довольно популярный в финансовой среде канал «Банкста», который недавно слегка приоткрыл кухню чёрного пиара в мессенджере: «Все банковские каналы, словно по команде, сорвались с цепи и атакуют зампреда ЦБ Чистюхина. Чего ему только не приписывают: провал реформы ОСАГО, крышевание «Росгосстраха» и покровительство разным страховым компаниям… Последний выплеск против него случился в связи с Кондратенковым, которого последние месяцы упорно и неграмотно «мочат» чёрным пиаром».

То есть сами telegram-канальщики признают, что в их подпольном сумрачном мире информация – это хорошо продающийся товар, правда, не всегда хорошего качества. Сколько же стоит этот товар? Начнём со сведений о якобы прямой, «белой» рекламе (товаров, услуг и пр.).

Недавно telegram-канал «Телеблог» приоткрыл завесу:

«Публикуем для вас список лидеров по количеству подписчиков в своих категориях (согласно данным TGStat.ru) и стоимость рекламных постов в каждом из них. Забегая чуть вперёд, резюмируем, что у большинства крупных каналов либо не изменился прайс, либо незначительно снизился по сравнению с началом года. Итак:

- Илья Варламов и 150 000 рублей за пост в канале;

- «10 долларов Баффетта» – самый крупный канал в категории «Криптовалюты» с рекламным ценником около 150 000 рублей;

- «Сталингулаг» – 150 000 за пост;

- Юмор и новости, которые мы заслужили: MDK и Mash. У обоих каналов более 300 000 подписчиков и похожий прайс – около 30 000 рублей за публикацию, однако от Mash можно ожидать сюрпризов (в сторону повышения, естественно).

Владельцы не скрывают, что 70% подписчиков – это иранцы. Несмотря на этот факт, такой результат заслуживает глубокого уважения. Тем более когда у тебя ценник в канале от 0,6 до 1 биткоина».

Напомним: речь «Телеблог» ведёт вроде бы о прямой рекламе, только возникает большой риторический вопрос: платятся ли с этой рекламы налоги, как это делают все легальные печатные и интернет-СМИ? Не говоря уже о том, что они рекламируют нелегальные услуги, причём зачастую без рубрики «Реклама». Например, недавно издание Daily Storm рассказало о том, как известные каналы «Сталингулаг», «Дабл Ять», «Банкста», «Двач», MDK и многие другие позорно засветились на рекламировании фальшивых онлайн-казино «Вулкан», цель которых – «заманить доверчивых пользователей и выудить из них деньги при помощи «системы гарантированного выигрыша». А в остальном эти лидеры telegram-мнений ежедневно и, не отрывая рук от клавиатуры, ратуют за справедливость и борются против «всего плохого за всё хорошее». Впрочем, это не наш вопрос, а дело ФНС России.

И, конечно, обращает внимание замечание авторов «Телеблога» про дутую, накачанную ботами репутацию telegram-каналов, хвастающихся своим огромным числом подписчиков (оказывается, 70% из них не знают русского языка).

Если честно, меня эти цифры немного удивили – может быть, ребята из «Телеблога» слегка нагнетают и преувеличивают? Но буквально накануне выхода этого номера газеты «Совершенно секретно» наш аналитик нашёл в недрах другого известного мессенджера – ТамТам потрясающе интересную информацию на там-там-канале «Шапокляк». (В Telegram мы нашли вообще не замутнённый подписчиками дубль «Шапокляка», созданный менее месяца назад, 4 июня.)

Здесь был предан огласке прайс-лист «заказных» публикаций на политических и финансовых telegram-каналах. Это рекламное предложение по чёрному пиару скромно было озаглавлено – «Telegram. Условия сотрудничества».

Сколько стоит слив компромата

Каким-то образом некоей «Шапокляк», которая ведёт свой канал под слоганом «Вся правда о чебурашках и крокодилах», попало в руки письмо чёрного пиарщика к его знакомому коллеге, представляющему, судя по всему, какую-то крупную компанию. В письме пиарщик рассказывает об условиях и преимуществах размещения платных постов в Telegram:

«Мы работаем с 28 раскрученными и влиятельными telegram-каналами. На данный момент их общая аудитория – 1 032 400 чел. Ещё с десяток каналов сейчас тестируем, смотрим, как их репостят и насколько они доходчивы до аудитории. Можешь выбирать любой канал отдельно, но практика показала, что лучше выстреливает пакетное размещение. (Для понимания: если берёшь пакет All inclusive, все 28 каналов – это 1 млн подписчиков. 1 450 000 руб. Таким образом, для того чтобы достучаться до сердец и умов качественной аудитории Telegram в 1 млн человек, вы затратите всего 1,4 рубля на одного подписчика).

И далее идёт перечисление пяти пакетов, рассчитанных на все вкусы и потребности:

1. Пакет «Слив компромата и скандалов», 7 каналов – 460 000 руб. Общая аудитория – 565 900 подписчиков. Если берётся весь пакет – скидка 15%.

2. Пакет «Экономика и корпоративные конфликты», 5 каналов – 320 000 руб. Общая аудитория – 288 900 чел. Скидка за весь пакет – 15%.

3. Пакет «Избранное», 15 каналов – 930 000 руб. Общая аудитория – 853 100 чел. Скидка за весь пакет – 20%.

4. Пакет «Общественное мнение», 10 каналов – 580 000 руб. Общая аудитория – 284 000 чел. Скидка за весь пакет – 20%.

5. Пакет «Всё включено»/All inclisive, 28 каналов – 1 450 000 руб. Общая аудитория – 1 032 400 чел. Скидка за весь пакет – 20%».

А затем приводятся вордовские таблицы, где объясняется, кто из «свободолюбивых, независимых и неподкупных» телеграмщиков с какой задачей справляется лучше всего и эффективнее (указывается количество подписчиков и стоимость одной публикации).

К примеру, для того чтобы слить компромат или растрезвонить про скандал, вам надо разместить свой пост в «Бойлерной» (в описании – «Агрегатор новостей. Второе дно российской политики и бизнеса», количество подписчиков – почти 110 000, стоимость одного поста – 80 000 рублей). О чём будет публикация и насколько она достоверна, это даже не обсуждается: любой каприз за ваши деньги. Также в этот пакет входят каналы «Банкста», культовый агрегатор новостей «Караульный», откровенный «сливной бачок» – «Компромат 2.0», «Мысли-НеМысли», «ОПЕР Слил» и самый клеветнический канал в Telegram «Футляр от виолончели», который делают анонимы из «Роспрес».

Стоит признать, что эти каналы иногда действительно публикуют очень любопытные и неожиданные вещи, за что и получили огромную аудиторию подписчиков (пусть и разбавленную на 70% трафиком из Ирана). Другое дело, чем они «кормят» своих читателей. Зачастую их «сливы» сродни выплеснутому ведру информационных помоев, где лишь на дне заблестит золотая крупинка, которая при перепроверке может оказаться правдой.

И вот теперь, когда у ребят всё так хорошо сложилось, начинается банальная монетизация заработанной в Интернете популярности. Судя по откровенным рыночным предложениям, владельцы каналов готовы разбавлять свой контент циничной «джинсой», в надежде, что читатель, подсаженный на их ленту новостей, «схавает» любую «заказуху», особенно если её ещё и написать весело, дерзко, с традиционными Интернет-ужимками, матом и прибаутками.

Любопытно, что в пакетных предложениях встречаются не только анонимные каналы, но и вполне конкретные живые люди, которые действительно обладают определённым авторитетом в Сети. Таких людей принято называть «лидерами общественного мнения», или ЛОМами – на сетевом жаргоне.

(Конечно, мы ни в коем случае не хотели бы бросать тень на уважаемых и авторитетных людей – уверен, что никаких заказных материалов в своих каналах они не ставят, а скорее всего, чёрные пиарщики используют их втёмную для поднятия собственной значимости. Чтобы потом скромно, но значительно сказать заказчику: «N.N. отказалась, у неё блок на эту тему. Ну вы понимаете…»)

Например, в пакете «Избранное» встречается писательница и общественный деятель Марина Юденич с пометкой «влиятельная аудитория» (22 300 подписчиков») и довольно внушительной оплатой – 110 000 рублей за один пост. Пометку «Влиятельная аудитория» можно встретить и против фамилии известной активистки Кристины Потупчик (15 300 подписчиков, 70 000 рублей за размещение публикации). А вот у другой гражданской активистки – Марии Бароновой число читателей поскромнее – всего 5000, зато прайс вполне убедительный – 60 000 рублей. А знаете, почему так? Дело в том, что у неё не «влиятельная аудитория», как у Потупчик и Юденич, а «качественная». И такая маркировка меня слегка озадачила: как эти удивительные составители прайса «из отдела очистки» отличают «влиятельную» от «качественной» аудитории? Вот бы взглянуть на критерии и методику анализа этой самой аудитории, учитывая, что она в основном анонимная. Но это уже, видимо, чисто маркетинговые хитрости жуликоватых авторов бизнес-предложения.

Мы, кстати, обратили внимание на то, что прайс-лист этого чёрного пиарщика актуален примерно на весну 2018 года. Определили это по количеству подписчиков. Скажем у финансового канала «Бойлерная» сейчас больше 125 000 читателей (а в прайсе указано 109 600), у «Банксты» – 72 000 (а указано 62 100 чел.) и так далее. Но суть, видимо, от этого не меняется, значит, скорее всего, просто выросли цены для заказчиков этой грязной услуги.

У вас «каналы» забились. Пора прочистить…

Ну и самое обидное – все те замечательные люди, которые выступали против гонений мессенджера со стороны Роскомнадзора, постоянно уверенно апеллировали к тезису о том, что только в Telegram можно услышать неангажированный «голос правды», который не найти в официальных массмедиа. Только там, дескать, «всё по-честному и из первых рук». Однако, как мы только что с вами убедились, даже этот неформальный сегмент медиа-рынка всё-таки остаётся частью рынка, только с ещё более циничными правилами (а точнее, с полным их отсутствием). Уверен, рано или поздно читатели каналов, брезгующие откровенной «заказухой», начнут догадываться, что им банально «втюхивают» ангажированные новости, и вместо притока новых подписчиков начнётся закономерный исход.

Кстати, специалисты по этому рынку уже отметили снижение интереса к Telegram. Как утверждают аналитик, Александр Асафов и другие эксперты, пользователи мессенджера стали покидать его и уходить на другие площадки. Правда, пока эти процессы связывают с трудностями, возникшими после того, как Роскомнадзор начал блокировку ресурса. Как показывают исследования АНО «Радиочастотный спектр», аудитория каналов категории «Игры и приложения» уменьшилась на 75,8%, «Продажи» – на 50,7%, «Бизнес и стартапы» – на 47,8%. Начался отток аудитории и с развлекательных каналов.

Есть ощущение, что аналогичные процессы скоро начнутся и в сфере так называемых анонимных инсайдерских каналов, причём не столько из-за блокировки Роскомнадзора, которую в принципе пока можно обойти, а элементарно из-за «мусорного контента», создаваемого в том числе и за счёт чёрного пиара. Так что, пока не поздно, владельцам популярных каналов, если они всё-таки иногда задумываются о своей репутации и думают не только о «баблосиках», стоит провести чистку своих каналов, пока они окончательно не забились от информационной грязи…

Источник FLB

PS. Понимаю, что данной публикацией я, вместе с другими журналистам, проводившими расследование, вероятно, потревожил и обеспокоил самые глубинные пласты целых кланов, расположившихся на весьма высоких ступеньках, и активно пользующихся вышеприведенным контентом. Но, господа, коль вы идете на такие методы «работы» с общественным мнением, то хотя бы шифруйтесь более изощренно, и прекратите думать, что вокруг одни идиоты, которые не могут сложить два плюс два. Тщательнее надо, тщательнее.

Фейки, дезинформация, мисинформация: проблемы информационный среды – Валерий Надькин