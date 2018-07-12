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Депутата лишают квартиры. Не подтвердил источники доходов

08:25. 12 июля 2018 Просмотров - 254 Один комментарий Опубликовал:

На днях Нижегородский областной суд не удовлетворил апелляцию депутата Арзамасской городской Думы Романа Лаптева на решение городского суда. Ранее горсуд Арзамаса вынес неприятное для депутата решение – изъять его квартиру в пользу государства, поскольку он не смог подтвердить, из каких источников дохода она приобреталась.

Таким образом, решение облсуда Нижегородской области полностью совпадает с решением арзамасского городского суда и вступает в свою законную силу. Однако, Роман Лаптев, возглавляющий юридическое агентство, по-прежнему не согласен с таким исходом дела и не собирается «опускать руки». В ближайшее время он намерен подать кассационную жалобу, а затем обратиться в высшую инстанцию – Верховный суд РФ.

По словам депутата, чтобы купить квартиру стоимостью 2,2 миллиона рублей, ему пришлось взять кредит в размере 750 тыс. рублей, использовать средства материнского капитала и добавить имеющиеся накопления. Суд остался непреклонен ко всем доводам истца. На исход дела не повлиял и тот факт, что в купленной квартире прописаны малолетние дети парламентария.

Такое решение суда в отношении депутата Арзамасской городской думы является прецедентным. Никогда ранее как в Нижегородской области, так и по всей России, квартира чиновника, купленная частично на средства маткапитала, не отходила к государству по причине того, что собственник не мог подтвердить средства на её приобретение.

Значит ли это, что в скором времени недвижимое и движимое имущество других народных избранников будет проверено на соответствие доходам представителей чиновничьего корпуса?

Для справки: осенью 2016 года депутат Роман Лаптев был исключён из “Единой России” с формулировкой “за дискредитацию партии”. Об этом в своё время сообщило региональное партийное отделение.

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Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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Один комментарий»

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    XAPOH 12 июля 2018 в 11:08 Ссылка Пометить
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    Не знаю кто такой Роман Лаптев, но судя по заметке РФянские власти решили образцево-показательно перетрахнуть весь депутатский корпус.

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