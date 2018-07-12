Депутата лишают квартиры. Не подтвердил источники доходов

На днях Нижегородский областной суд не удовлетворил апелляцию депутата Арзамасской городской Думы Романа Лаптева на решение городского суда. Ранее горсуд Арзамаса вынес неприятное для депутата решение – изъять его квартиру в пользу государства, поскольку он не смог подтвердить, из каких источников дохода она приобреталась.

Таким образом, решение облсуда Нижегородской области полностью совпадает с решением арзамасского городского суда и вступает в свою законную силу. Однако, Роман Лаптев, возглавляющий юридическое агентство, по-прежнему не согласен с таким исходом дела и не собирается «опускать руки». В ближайшее время он намерен подать кассационную жалобу, а затем обратиться в высшую инстанцию – Верховный суд РФ.

По словам депутата, чтобы купить квартиру стоимостью 2,2 миллиона рублей, ему пришлось взять кредит в размере 750 тыс. рублей, использовать средства материнского капитала и добавить имеющиеся накопления. Суд остался непреклонен ко всем доводам истца. На исход дела не повлиял и тот факт, что в купленной квартире прописаны малолетние дети парламентария.



Такое решение суда в отношении депутата Арзамасской городской думы является прецедентным. Никогда ранее как в Нижегородской области, так и по всей России, квартира чиновника, купленная частично на средства маткапитала, не отходила к государству по причине того, что собственник не мог подтвердить средства на её приобретение.



Значит ли это, что в скором времени недвижимое и движимое имущество других народных избранников будет проверено на соответствие доходам представителей чиновничьего корпуса?



Для справки: осенью 2016 года депутат Роман Лаптев был исключён из “Единой России” с формулировкой “за дискредитацию партии”. Об этом в своё время сообщило региональное партийное отделение.

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Источник: voicesevas.ru