“Звезда на “Звезде”. Евгений Поддубный

Увидеть своими глазами все этапы освобождения от боевиков древней Пальмиры в Сирии и пик противостояния на Евромайдане в Киеве, стать очевидцем ожесточённых боёв и тревожного перемирия на Донбассе – профессия военного журналиста по-прежнему востребована. Она требует особых качеств, которые хорошо известны гостю нашей студии. Он работал в самых горячих точках планеты и недавно вернулся из очередной командировки на Ближний Восток. Какова ситуация в этом регионе, как сирийцы относятся к России и нашим военным, какое впечатление производит президент САР Башар Асад при личном общении, о чем 4 года молчала Надежда Савченко, чем поразил глава ДНР Александр Захарченко и кто такие ополченцы – об этом в программе «Звезда на “Звезде”» расскажет один из самых известных военкоров российского ТВ, автор документальных фильмов о современных войнах, кавалер орденов Мужества и «За отвагу» Евгений Поддубный.



Подробности на http://tvzvezda.ru





Источник: www.youtube.com