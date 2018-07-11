Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 июля 2018
- 06:48 Операция в сирийской пустыне: Торнадо на пути российских военных (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:00 Сирия: Зачем армия США цепляется за Ат-Танф? (ФОТО).
- Вчера 22:28 В Минобороны прокомментировали новости о гибели группы российских военных при атаке ИГИЛ в Сирии (ФОТО).
Операция в сирийской пустыне: Торнадо на пути российских военных (ФОТО, ВИДЕО)
Российские военные продолжают миротворческую операцию в южной части Сирии — в провинциях Дераа и Сувейда. Они вынуждают боевиков примиряться и оказывают помощь нуждающимся местным жителям, поддерживающим правительство.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В ходе очередной гуманитарной операции российским военным встретился довольно мощный пустынный торнадо. Он проходил вблизи следования колонны на расстоянии около трёхсот метров.
Атмосферные вихри нередко приходят в пустынные районы с территории Иордании, они изрядно досаждают пограничникам, ведущим наблюдение, а также проживающим в этих районах людям, которые могут потерять свой скот, да и самим им нетрудно заблудиться в большом количестве поднятого в воздух песка.
Съёмка сделана на днях, когда Центром по примирению враждующих сторон Российской группировки войск в Сирийской Арабской республике была проведена гуманитарная акция в населённом пункте Мутайя провинции Дераа (Деръа).
Населению были предложены продукты первой необходимости: мука, рис, сахар и консервы. В акции приняло участие более 200 местных жителей.
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Сирия: Зачем армия США цепляется за Ат-Танф? (ФОТО)
Некоторое время назад Соединённые Штаты Америки захватили сирийский город Ан-Танф (Ат-Танф), рядом с границей с Иорданией. Они развернули там военную базу и школу по обучению боевиков для войны с сирийским правительством.
В последнее время США перестали обучать там боевиков ввиду того, что все предыдущие выпуски этой школы были уничтожены сирийской армией, или разбежались, или переметнулись в ИГИЛ* и к Ан-Нусре*.
Несмотря на внешнюю ненужность и на очевидную незаконность оккупации Ан-Танфа, Соединённые Штаты Америки по-прежнему продолжают оккупацию этого города.
Возможно, для изгнания их оттуда Сирийской арабской республике придётся применять военную силу.
Возникает вопрос — почему США так нужен Ан-Танф?
Через этот небольшой сирийский приграничный город идёт дорога к Багдаду. Одна из двух стратегических дорог Багдад-Дамаск.
Вторая дорога на Багдад, проходящая через Пальмиру и Абу-Букемаль, почти полностью контролируется правительством Сирийской арабской республики.
Но расположенный на Евфрате сирийский город Абу-Букемаль постоянно находится под угрозой нападения со стороны курдских боевиков. Полноценное сообщение по этой трассе до сих пор не открыто.
Контролируя Ан-Танф и угрожая через своих курдских выкормышей Абу-Букемалю, Соединённые Штаты Америки отрезают Дамаск от Багдада, Сирию от Ирака и от Ирана.
У США нет своей политики на Ближнем Востоке. Политика США на Ближнем Востоке — это исполнение команд и желаний Тель-Авива. Соединённым Штатам Америки не нужен Ан-Танф, блокирующий дорогу Багдад-Дамаск, но это нужно государству Израиль.
После изгнания американцев из Ан-Танфа стратегическая трасса Багдад-Дамаск сможет работать в полном объёме на благо Сирии, Ирана и Ирака.
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Михаил Ошеров, специально для «Русской Весны»
*Запрещённая в России террористическая организация.
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В Минобороны прокомментировали новости о гибели группы российских военных при атаке ИГИЛ в Сирии (ФОТО)
Министерство обороны России прокомментировало появившиеся в СМИ новости о возможной гибели в Сирии российских военнослужащих в результате теракта. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«Сообщение интернет-издания „Lenta.ru“ со ссылкой на информационные ресурсы террористической группировки ИГИЛ* о якобы гибели в Сирии российских военнослужащих в результате теракта — очередной фейк», — говорится в заявлении оборонного ведомства, разосланном СМИ.
Террористы ИГИЛ нескромно приписали себе большой успех: по их словам, при взрыве якобы погибло 35 сирийских и российских военных. Они утверждают, что смертник группировки на автомобиле, начинённом взрывчаткой, заехал в город Зайзун, где находились бойцы ВС РФ И ВС САР. Здесь он совершил самоподрыв.
Военные уточняют, что никаких потерь среди российской группировки нет — «как в провинции Дараа, так и вообще» в САР.
«Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме», — добавляют в пресс-службе МО РФ.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что публикации электронным изданием «Лента.ру» «лживой информации, намеренно распространяемой террористами ИГИЛ*, вызывают сожаление».
Любопытно, что авторы телеграм-канала Hasansofan («Пальто Сухеля») обратили внимание на то, что источником фейка стал телеграм-канал — Directorate4, разместивший заявление группировки и опубликовавший примерный перевод.
«В опубликованном ими „заявлении ИГИЛ“ их собственная вотермарка расположена ПОД ТЕКСТОМ „заявления“», — отмечают авторы «Пальто Сухеля» (см. картинку ниже).
Также в сети была опубликована фотография, на которой якобы показаны последствия подрыва смертника, отметим, что ничего подобного на ней увидеть не удается. При том, что взрыв «шахид-мобилей» приводит к страшным разрушениям и оставляет после себя глубокие воронки, сопоставимые с мощным авиаударом.
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*запрещенная в РФ террористическая организация
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