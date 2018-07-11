Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 июля 2018

Некоторое время назад Соединённые Штаты Америки захватили сирийский город Ан-Танф (Ат-Танф), рядом с границей с Иорданией. Они развернули там военную базу и школу по обучению боевиков для войны с сирийским правительством.

В последнее время США перестали обучать там боевиков ввиду того, что все предыдущие выпуски этой школы были уничтожены сирийской армией, или разбежались, или переметнулись в ИГИЛ* и к Ан-Нусре*.

Несмотря на внешнюю ненужность и на очевидную незаконность оккупации Ан-Танфа, Соединённые Штаты Америки по-прежнему продолжают оккупацию этого города.

Возможно, для изгнания их оттуда Сирийской арабской республике придётся применять военную силу.

Возникает вопрос — почему США так нужен Ан-Танф?

Через этот небольшой сирийский приграничный город идёт дорога к Багдаду. Одна из двух стратегических дорог Багдад-Дамаск.

Вторая дорога на Багдад, проходящая через Пальмиру и Абу-Букемаль, почти полностью контролируется правительством Сирийской арабской республики.

Но расположенный на Евфрате сирийский город Абу-Букемаль постоянно находится под угрозой нападения со стороны курдских боевиков. Полноценное сообщение по этой трассе до сих пор не открыто.

Контролируя Ан-Танф и угрожая через своих курдских выкормышей Абу-Букемалю, Соединённые Штаты Америки отрезают Дамаск от Багдада, Сирию от Ирака и от Ирана.

У США нет своей политики на Ближнем Востоке. Политика США на Ближнем Востоке — это исполнение команд и желаний Тель-Авива. Соединённым Штатам Америки не нужен Ан-Танф, блокирующий дорогу Багдад-Дамаск, но это нужно государству Израиль.

После изгнания американцев из Ан-Танфа стратегическая трасса Багдад-Дамаск сможет работать в полном объёме на благо Сирии, Ирана и Ирака.

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Михаил Ошеров, специально для «Русской Весны»

*Запрещённая в России террористическая организация.