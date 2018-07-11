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Неуловимый “Новичок”

09:10. 11 июля 2018 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:


Британская полиция расследующая отравление в Эймсбери заявила, что:

1. Источник отравления в Эймсбери так и не был найден.
2. Следователи уверены, что отравления в Солсбери и отравления в Эймсбери практически наверняка связаны, потому что "Новичок" и так говорит лаборатория в Портон Дауне.
3. Тем не менее, следователи уверены, что доказать это практически наверняка не получится, так как не был найден источник отравления.
4. "Новичок" в ненайденном контейнере может оставаться активным более 50 лет.
5. Полиция предполагает, что возможно отравившиеся в Эймсбери, нашли контейнер с "Новичком" в марте во время "отравления" Скрипалей, но открыли его только летом.
6. Также полиция предполагает, что контейнеров с "Новичком" могло быть несколько.
7. Отравление произошло скорее всего 30 июня и было скорее всего случайным.
8. В конечном итоге, официальный представитель полиции на вопрос о том, что же именно произошло в Эймсбери заявил "Я понятия не имея как это произошло".
9. Полиция ждет, когда второй наркоман, который выжил, сможет дать показания на предмет того, как и чем он мог отравиться.
10. Ликеро-водочный завод в Бристоле наладил выпуск спирта "Новичок" и уже даже принес извинения за то, что это кого-то могло оскорбить.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, новичок, Россия, скрипаль, юмор
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