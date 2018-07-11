Неуловимый “Новичок”

Британская полиция расследующая отравление в Эймсбери заявила, что:1. Источник отравления в Эймсбери так и не был найден.2. Следователи уверены, что отравления в Солсбери и отравления в Эймсбери практически наверняка связаны, потому что "Новичок" и так говорит лаборатория в Портон Дауне.3. Тем не менее, следователи уверены, что доказать это практически наверняка не получится, так как не был найден источник отравления.4. "Новичок" в ненайденном контейнере может оставаться активным более 50 лет.5. Полиция предполагает, что возможно отравившиеся в Эймсбери, нашли контейнер с "Новичком" в марте во время "отравления" Скрипалей, но открыли его только летом.6. Также полиция предполагает, что контейнеров с "Новичком" могло быть несколько.7. Отравление произошло скорее всего 30 июня и было скорее всего случайным.8. В конечном итоге, официальный представитель полиции на вопрос о том, что же именно произошло в Эймсбери заявил "Я понятия не имея как это произошло".9. Полиция ждет, когда второй наркоман, который выжил, сможет дать показания на предмет того, как и чем он мог отравиться.10. Ликеро-водочный завод в Бристоле наладил выпуск спирта "Новичок" и уже даже принес извинения за то, что это кого-то могло оскорбить.

Источник: colonelcassad.livejournal.com