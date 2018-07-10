Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 июля 2018
- 21:37 ВАЖНО: Преданные Штатами боевики сдают американские ракеты российским военным и переходят к Асаду (ФОТО).
- 17:35 О законности действий России и США в Сирии.
- Вчера 22:51 Котел в Дераа.
- Вчера 20:10 Внук Эрдогана.
ВАЖНО: Преданные Штатами боевики сдают американские ракеты российским военным и переходят к Асаду (ФОТО)
На юге Сирии боевики ССА сдали российским военным американские ПТРК TOW2 и зенитные установки.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Российские и сирийские военные приняли от примирившихся в городе Бусра провинции Дераа боевиков американские противотанковые ракетные комплексы.
Преданные Вашингтоном командиры отрядов «Свободной Сирийской Армии» также сдали зенитные пушки калибром 57 мм и 37-мм автоматическую зенитную установку.
Напомним, что около месяца назад исламисты буквально впали в панику, узнав, что Россия договорилась с США и Израилем о ликвидации огромного южного анклава исламистов.
Также сегодня бойцы САА при зачистке освобождённого района Гхарза в юго-восточной части провинции Дераа обнаружили бронетехнику НВФ и склады с вооружением. Кроме американских ПТРК TOW2 здесь был изъяты миномёты, различные боеприпасы, средства связи и приборы ночного видения стран НАТО.
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О законности действий России и США в Сирии
Эксперты бундестага спустя 7 лет после начала сирийской войны озаботились вопросами "законности".
Das Erste: эксперты бундестага проверили законность военных действий США и России в Сирии
Научная служба бундестага проанализировала военные действия США и России в Сирии и раскритиковала в своём отчёте операции американской коалиции, в том числе проводившиеся при участии бундесвера, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.
Миллионы людей в Сирии стали беженцами, сотни тысяч погибли. Все стороны участвуют в этом кровавом конфликте по разным причинам и по своим мотивам, отмечает корреспондент телеканала Кристиан Тильс. Среди участников оказались вооружённые силы президента Башара Асада, которые поддержала Россия. Собственную коалицию для борьбы с «Исламским государством»* создали США — в неё также вошла Германия. Турция действует на севере Сирии, Иран и «Хезболла» преследуют собственные цели в стране, и именно поэтому израильская авиация то и дело наносит удары по их позициям. Но на каком правовом основании осуществляются все эти операции в Сирии?
По запросу депутата Левой партии Александра Ноя Научная служба бундестага исследовала этот вопрос на примере США и России и составила свою экспертизу. Её результаты вскрыли дилемму, подчёркивает немецкий корреспондент.
Юристы пришли к выводу, что «российское присутствие в Сирии допустимо, с точки зрения международного права», потому что российские военные операции основаны на «недвусмысленном разрешении сирийского правительства». Таким образом, в данном случае речь идёт о вмешательстве, осуществлённом по приглашению сирийской стороны.
Впрочем, как отмечает Das Erste, это ни в коей мере не позволяет судить о законности действий самого Башара Асада, которого обвиняют в тяжёлых нарушениях международного права и химических атаках против собственного населения. На это обратил внимание и Александр Ной, по запросу которого проводилась экспертиза. Он заявил, что в отчёте ничего не сказано ни о целесообразности военного вмешательства, ни по поводу возможных жертв среди мирного населения.
Сложнее дело обстоит с правовым обоснованием действий американских войск в Сирии, посчитали эксперты немецкого бундесвера. Само по себе вооружение и обучение групп сирийских мятежников со стороны США представляет собой нарушение запрета на применение силы. Таким образом, с юридической точки зрения, поддержка повстанцев незаконна, в то время как сотрудничество с местными властями с правовой стороны позволительно.
Также, по мнению некоторых экспертов, разрешено вмешательство для борьбы против боевиков ИГ — но только в том случае, если Сирия сама не может или не в состоянии сдержать террористов. В этом смысле США ссылаются в ООН на расширенное право на самооборону. Однако из-за того, что Сирия сама ведёт военные действия против ИГ, эта позиция представляется спорной, с точки зрения международного права, сообщается на сайте Das Erste. Кроме того, с тех пор как ИГ потеряло значительную часть своего территориального господства в Сирии, обосновывать военные действия с помощью отсылки к праву на самооборону всё сложнее, говорится в экспертизе правоведов бундестага.
Как отмечает немецкий телеканал, всё это может иметь последствия и для правового обоснования участия бундесвера в военных действиях в Сирии в составе коалиции под руководством США. Депутат Левой партии Ной, во всяком случае, уверен, что вся антитеррористическая коалиция США «ходит по более чем тонкому льду». Он требует, чтобы немецкое правительство «оставило свои непомерные фантазии по поводу интерпретации международного права, и Германия, наконец, снова вернулась на тропу кодифицированного международного права», сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.
https://vk.com/wall-50377583_1348540 – цинк
1. Казалось бы, все просто – есть международное право, за которое так ратуют европейцы.
2. Есть суверенное правительство, которое признается большинством стран мира.
3. Есть официальное приглашение от легитимного правительства, согласно которому действует Россия.
4. И есть США, которые действуют вообще без какого-либо согласия суверенного правительства, спонсируя международные террористические организации.
Но так как речь идет о США, сразу начинаются поиски "особых подходов" и "оговорок", которые позволяют и дальше "ходить по тонкому льду" систематичесокго нарушения норм международного права.
А в отношении России, которая действует сообразно существующим нормам международного права (что МИД РФ систематически подчеркивает), сразу начинаются поиски "несоответствий" в виде смешных предлогов "но ведь Асада обвиняют", "сотрудничество с Асадом конечно позволительно, но не желательно".
Вполне понятно, почему немцы пытаются усидеть на двух стульях – с точки зрения права тут все весьма очевидно и они это хоть и криво, но признают. Но с фактической точки зрения, Германия как зависимая от США страна, вынуждена подмахивать гегемону, оправдывая его военнные авантюры, которые в случае с Сирией являются банальной агрессией против суверенной страны и ее легитимного правительства.
Отдельно порадовали пассажи про "использование бундесвера на территории Сирии". Интересно, что бундесвер спустя 7 лет войны на свержение Асада забыл на территории Сирии? Решили срочно "бороться с ИГИЛ?"
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Котел в Дераа
Сегодня к вечеру котел в Дераа стал фактом.
1. САА взяла под контроль старые погранзаставы и пограничные переходы на границе с Иорданией. В этом им деятельно помогала военная полиция РФ. От боевиков в Кунейтре боевики были отрезаны еще 8 июля.
2. По сути, на границе с Иорданией осталось две дыры – оккупированный США Ат-Танф и кусок границы на юго-западе, который пока еще удерживается ИГИЛ. Привет всем, кто не верил, что Сирия восстановит контроль над сирийско-иорданской границей.
3. В столице провинции боевики пока отказываются сдаваться, но с учетом перерезанных коммуникаций и отсутствии возможности получать деятельную военную помощь, они уже обречены. В продолжающих сопротивление группировках наблюдается устойчивая деморализация личного состава и распад единой системы управления.
4. В свете этого продолжаются переговоры о том, что делать с "упорствующими". Варианты нехитрые – выехать в Идлиб, бежать в Иорданию, сложить оружие и либо вернуться к мирной жизни, либо поступить на службу Асаду. В идеале, хотелось бы, чтобы обошлось без дополнительного штурма южных кварталов Дераа – лишние жертвы и разрушения ни к чему.
В свете последних успехов Асад сегодня заявил, что Сирия вернет под свой полный контроль всю территорию страны, кто бы ее сейчас не занимал.
Как представляется – вопрос ликвидации ИГИЛ на юго-западе Сирии будет решен силовым путем, а судьба Ат-Танфа весьма вероятно решится в Хельсинки.
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Внук Эрдогана
Для любителей шуток про сына Лукашенко.
Внук Эрдогана и командующий ВВС Турции.
С высшим военным руководством Турции. Начальник Генерального Штаба Турции Хулуси Акар, командующие ВМФ, сухопутных войск и ВВС.
А потом напишут "с юных лет впитал в себя связи с турецким военным истеблишментом".
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