Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 июля 2018

ВАЖНО: Преданные Штатами боевики сдают американские ракеты российским военным и переходят к Асаду (ФОТО)

На юге Сирии боевики ССА сдали российским военным американские ПТРК TOW2 и зенитные установки. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​ Российские и сирийские военные приняли от примирившихся в городе Бусра провинции Дераа боевиков американские противотанковые ракетные комплексы. Преданные Вашингтоном командиры отрядов «Свободной Сирийской Армии» также сдали зенитные пушки калибром 57 мм и 37-мм автоматическую зенитную установку. Напомним, что около месяца назад исламисты буквально впали в панику, узнав, что Россия договорилась с США и Израилем о ликвидации огромного южного анклава исламистов. Также сегодня бойцы САА при зачистке освобождённого района Гхарза в юго-восточной части провинции Дераа обнаружили бронетехнику НВФ и склады с вооружением. Кроме американских ПТРК TOW2 здесь был изъяты миномёты, различные боеприпасы, средства связи и приборы ночного видения стран НАТО. Читайте также: Кровавый провал в Сирии: боевики из России пошли на прорыв и были уничтожены (ФОТО 18+)

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О законности действий России и США в Сирии

Das Erste: эксперты бундестага проверили законность военных действий США и России в Сирии

Эксперты бундестага спустя 7 лет после начала сирийской войны озаботились вопросами "законности". https://vk.com/wall-50377583_1348540 – цинк1. Казалось бы, все просто – есть международное право, за которое так ратуют европейцы.2. Есть суверенное правительство, которое признается большинством стран мира.3. Есть официальное приглашение от легитимного правительства, согласно которому действует Россия.4. И есть США, которые действуют вообще без какого-либо согласия суверенного правительства, спонсируя международные террористические организации.Но так как речь идет о США, сразу начинаются поиски "особых подходов" и "оговорок", которые позволяют и дальше "ходить по тонкому льду" систематичесокго нарушения норм международного права.А в отношении России, которая действует сообразно существующим нормам международного права (что МИД РФ систематически подчеркивает), сразу начинаются поиски "несоответствий" в виде смешных предлогов "но ведь Асада обвиняют", "сотрудничество с Асадом конечно позволительно, но не желательно".Вполне понятно, почему немцы пытаются усидеть на двух стульях – с точки зрения права тут все весьма очевидно и они это хоть и криво, но признают. Но с фактической точки зрения, Германия как зависимая от США страна, вынуждена подмахивать гегемону, оправдывая его военнные авантюры, которые в случае с Сирией являются банальной агрессией против суверенной страны и ее легитимного правительства.Отдельно порадовали пассажи про "использование бундесвера на территории Сирии". Интересно, что бундесвер спустя 7 лет войны на свержение Асада забыл на территории Сирии? Решили срочно "бороться с ИГИЛ?"

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Котел в Дераа

Сегодня к вечеру котел в Дераа стал фактом.



1. САА взяла под контроль старые погранзаставы и пограничные переходы на границе с Иорданией. В этом им деятельно помогала военная полиция РФ. От боевиков в Кунейтре боевики были отрезаны еще 8 июля.

2. По сути, на границе с Иорданией осталось две дыры – оккупированный США Ат-Танф и кусок границы на юго-западе, который пока еще удерживается ИГИЛ. Привет всем, кто не верил, что Сирия восстановит контроль над сирийско-иорданской границей.

3. В столице провинции боевики пока отказываются сдаваться, но с учетом перерезанных коммуникаций и отсутствии возможности получать деятельную военную помощь, они уже обречены. В продолжающих сопротивление группировках наблюдается устойчивая деморализация личного состава и распад единой системы управления.

4. В свете этого продолжаются переговоры о том, что делать с "упорствующими". Варианты нехитрые – выехать в Идлиб, бежать в Иорданию, сложить оружие и либо вернуться к мирной жизни, либо поступить на службу Асаду. В идеале, хотелось бы, чтобы обошлось без дополнительного штурма южных кварталов Дераа – лишние жертвы и разрушения ни к чему.

В свете последних успехов Асад сегодня заявил, что Сирия вернет под свой полный контроль всю территорию страны, кто бы ее сейчас не занимал.

Как представляется – вопрос ликвидации ИГИЛ на юго-западе Сирии будет решен силовым путем, а судьба Ат-Танфа весьма вероятно решится в Хельсинки.



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Внук Эрдогана

Для любителей шуток про сына Лукашенко.

Внук Эрдогана и командующий ВВС Турции.



С высшим военным руководством Турции. Начальник Генерального Штаба Турции Хулуси Акар, командующие ВМФ, сухопутных войск и ВВС.

А потом напишут "с юных лет впитал в себя связи с турецким военным истеблишментом".

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