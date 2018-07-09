Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 июля 2018

Мы посетили цементный завод в городе Эр-Растан, который ещё пару месяцев назад был под гнётом боевиков.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

Напомним, Растанский котёл на границе провинций Хама и Хомс был ликвидирован благодаря действиям российских военных, которые «добрым словом и истребителем» убедили более десяти тысяч боевиков сдать исламистский анклав правительству Сирии покинуть

Военкоры РВ встретились с директором цементного завода Мухамедом Самиром Забатех, который проработал там более 10 лет. Он подробно рассказал о трагической судьба промышленного предприятия и его коллектива, несколько лет существовавших под оккупацией исламистов.

«Завод закрылся в августе 2012 года, когда пришли боевики я так же был тут руководителем.

Я распорядился, чтобы всё ценное оборудование, детали, материалы и документацию сложили на одном складе и замуровали часть этого помещения. Это был мой тайник, который сейчас нам позволил запустить завод в кратчайшие сроки.

До войны тут трудилось 314 человек, которые производили 400 тонн цемента в сутки, а на данный момент мы запустили одну линию производства и трудится у нас 175 человек, весь цемент который мы производим сейчас идет на восстановления города Эр-Растан и ближайших районов. Во время войны на территории предприятия жило порядка 60 семей. Боевики нашу мастерскую использовали в своих целях — для ремонта и изготовления оружия.

Силами нашего правительства и Российской Федерации нам получилось восстановить производство. Российские военные поставили нам необходимые электроприборы и провода для восстановление электричества, а также отправили наших специалистов на переподготовку.

Один из них вчера приехал и сегодня прибыл на работу, его зовут Абдурахмон Тактор — инженер по ремонту и эксплуатации электродвигателей, он отучился в городе Барнаул».

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