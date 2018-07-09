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Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 июля 2018

19:47. 9 июля 2018 Просмотров - 470 Нет комментариев Опубликовал:

Трофеи операции “Базальт”



В дополнение к вчерашнему https://colonelcassad.livejournal.com/4303393.html.
Сюжет Anna-News посвященный трофеям "Сил Тигров" на юге Дераа, где оборона боевиков вчера окончательно схлопнулась https://colonelcassad.livejournal.com/4304445.html



И еще.


Занятие границы. Сбор трофеев.


Сирийские войска входят в Ум-аль-Майян.


Боевые действия к западу от Дераа.


На территории освобожденной базы ПВО к западу от столицы провинции.


Сирийские войска входят в Хараб-аль-Шам.


На разблокированной трассе Дамаск-Амман.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Растанский котёл: жизнь под оккупацией боевиков и после прихода Армии России (ФОТО, ВИДЕО)

Растанский котёл: жизнь под оккупацией боевиков и после прихода Армии России (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Мы посетили цементный завод в городе Эр-Растан, который ещё пару месяцев назад был под гнётом боевиков.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

Напомним, Растанский котёл на границе провинций Хама и Хомс был ликвидирован благодаря действиям российских военных, которые «добрым словом и истребителем» убедили более десяти тысяч боевиков сдать исламистский анклав правительству Сирии покинуть 

Военкоры РВ встретились с директором цементного завода Мухамедом Самиром Забатех, который проработал там более 10 лет. Он подробно рассказал о трагической судьба промышленного предприятия  и его коллектива, несколько лет существовавших под оккупацией исламистов.

«Завод закрылся в августе 2012 года, когда пришли боевики я так же был тут руководителем.

Я распорядился, чтобы всё ценное оборудование, детали, материалы и документацию сложили на одном складе и замуровали часть этого помещения. Это был мой тайник, который сейчас нам позволил запустить завод в кратчайшие сроки.

До войны тут трудилось 314 человек, которые производили 400 тонн цемента в сутки, а на данный момент мы запустили одну линию производства и трудится у нас 175 человек, весь цемент который мы производим сейчас идет на восстановления города Эр-Растан и ближайших районов. Во время войны на территории предприятия жило порядка 60 семей. Боевики нашу мастерскую использовали в своих целях — для ремонта и изготовления оружия.

Силами нашего правительства и Российской Федерации нам получилось восстановить производство. Российские военные поставили нам необходимые электроприборы и провода для восстановление электричества, а также отправили наших специалистов на переподготовку.

Один из них вчера приехал и сегодня прибыл на работу, его зовут Абдурахмон Тактор — инженер по ремонту и эксплуатации электродвигателей, он отучился в городе Барнаул».

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Растанский котёл: жизнь под оккупацией боевиков и после прихода Армии России (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Растанский котёл: жизнь под оккупацией боевиков и после прихода Армии России (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Растанский котёл: жизнь под оккупацией боевиков и после прихода Армии России (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Растанский котёл: жизнь под оккупацией боевиков и после прихода Армии России (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Растанский котёл: жизнь под оккупацией боевиков и после прихода Армии России (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Растанский котёл: жизнь под оккупацией боевиков и после прихода Армии России (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: Армия Сирии подбила самолёт ВВС Израиля (ВИДЕО)

Новость обновляется
СРОЧНО: Армия Сирии подбила самолёт ВВС Израиля (ВИДЕО) | Русская весна

Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило о том, что сирийские ПВО отразили удар по авиабазе Т-4 в провинции Хомс. 

«Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолетов, вынудив остальные покинуть воздушное пространство», — говорится в заявлении, опубликованном агентством. 

Обновлено

Израильские ВВС в очередной раз нанесли удар по военному аэродрому Т-4 («Тифор»/«Тийяс») в центральной части провинции Хомс.

Сообщается, что в этой агрессии приняли участие два истребителя F-16, которые выпустили не менее 6 крылатых ракет «Далила». В воздухе их сопровождали два F-35 и два F-15.

По предварительным данным, целью удара ЦАХАЛ были иранские военные, базирующиеся на авиабазе.

Израильские СМИ пишут, что База подвергается атаке не в первый раз, так как на ней фиксируется большое присутствие сил «Хезболлы» и проиранских формирований.

Дополнительные подробности уточняются.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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