Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 июля 2018
- 17:11 Трофеи операции “Базальт”.
- 03:15 Растанский котёл: жизнь под оккупацией боевиков и после прихода Армии России (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:44 СРОЧНО: Армия Сирии подбила самолёт ВВС Израиля (ВИДЕО).
Трофеи операции “Базальт”
В дополнение к вчерашнему https://colonelcassad.livejournal.com/4303393.html.
Сюжет Anna-News посвященный трофеям "Сил Тигров" на юге Дераа, где оборона боевиков вчера окончательно схлопнулась https://colonelcassad.livejournal.com/4304445.html
И еще.
Занятие границы. Сбор трофеев.
Сирийские войска входят в Ум-аль-Майян.
Боевые действия к западу от Дераа.
На территории освобожденной базы ПВО к западу от столицы провинции.
Сирийские войска входят в Хараб-аль-Шам.
На разблокированной трассе Дамаск-Амман.
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Растанский котёл: жизнь под оккупацией боевиков и после прихода Армии России (ФОТО, ВИДЕО)
Мы посетили цементный завод в городе Эр-Растан, который ещё пару месяцев назад был под гнётом боевиков.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Напомним, Растанский котёл на границе провинций Хама и Хомс был ликвидирован благодаря действиям российских военных, которые «добрым словом и истребителем» убедили более десяти тысяч боевиков сдать исламистский анклав правительству Сирии покинуть
Военкоры РВ встретились с директором цементного завода Мухамедом Самиром Забатех, который проработал там более 10 лет. Он подробно рассказал о трагической судьба промышленного предприятия и его коллектива, несколько лет существовавших под оккупацией исламистов.
«Завод закрылся в августе 2012 года, когда пришли боевики я так же был тут руководителем.
Я распорядился, чтобы всё ценное оборудование, детали, материалы и документацию сложили на одном складе и замуровали часть этого помещения. Это был мой тайник, который сейчас нам позволил запустить завод в кратчайшие сроки.
До войны тут трудилось 314 человек, которые производили 400 тонн цемента в сутки, а на данный момент мы запустили одну линию производства и трудится у нас 175 человек, весь цемент который мы производим сейчас идет на восстановления города Эр-Растан и ближайших районов. Во время войны на территории предприятия жило порядка 60 семей. Боевики нашу мастерскую использовали в своих целях — для ремонта и изготовления оружия.
Силами нашего правительства и Российской Федерации нам получилось восстановить производство. Российские военные поставили нам необходимые электроприборы и провода для восстановление электричества, а также отправили наших специалистов на переподготовку.
Один из них вчера приехал и сегодня прибыл на работу, его зовут Абдурахмон Тактор — инженер по ремонту и эксплуатации электродвигателей, он отучился в городе Барнаул».
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СРОЧНО: Армия Сирии подбила самолёт ВВС Израиля (ВИДЕО)
Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило о том, что сирийские ПВО отразили удар по авиабазе Т-4 в провинции Хомс.
«Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолетов, вынудив остальные покинуть воздушное пространство», — говорится в заявлении, опубликованном агентством.
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Израильские ВВС в очередной раз нанесли удар по военному аэродрому Т-4 («Тифор»/«Тийяс») в центральной части провинции Хомс.
Сообщается, что в этой агрессии приняли участие два истребителя F-16, которые выпустили не менее 6 крылатых ракет «Далила». В воздухе их сопровождали два F-35 и два F-15.
По предварительным данным, целью удара ЦАХАЛ были иранские военные, базирующиеся на авиабазе.
Израильские СМИ пишут, что База подвергается атаке не в первый раз, так как на ней фиксируется большое присутствие сил «Хезболлы» и проиранских формирований.
Дополнительные подробности уточняются.
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