Рекламный дурман

Кто мы? Зачем приходим в этот мир? Каковы наши мотивации к действию? Что заставляет нас утром открывать глаза и выходить в мир – полный неожиданностей, опасностей и увлекательных приключений? Что заставляет нас двигаться вперёд? Достойны ли наши стремления? Какая путеводная звезда ведёт нас во мраке ночи? Имеем ли мы право на свободу выбора? Имеем ли мы право на собственное мнение? Имеем ли мы право не делать то, что считаем бессмысленным или безнравственным? Имеем ли мы право быть свободными? Эти вопросы побуждают человека к познанию себя и окружающего мира и неизбежно приводят к разрушению старых концепций, стереотипов, догм.

Но далеко не всегда наш выбор – это наш выбор. Чаще всего, как ни прискорбно это признать, этот выбор сделан за нас. Содержимое нашего сознания – вот, что определяет наш выбор. Обратите внимание даже на простую рекламу зубной пасты: главный герой ролика, как правило, выдавливает из тюбика пасту на всю длину щётки, при том, что для полноценной чистки зубов хватает и трети от данного количества вещества. Таким образом, нас программируют даже не на покупку какой-то конкретной зубной пасты, а просто на наращивание объёма потребления, что в свою очередь, приводит к более частой покупке этой самой зубной пасты. Частота увеличивается, как минимум, в три раза. Простой приём, правда? А прибыль тройная. И это ведь такая мелочь – зубная паста.

А ведь так во всём. Пищевая индустрия – это золотая жила. Похоронная и пищевая индустрия – это то, что будет жить вечно. Причём, чем сильнее будет развита пищевая, тем скорее понадобятся услуги похоронной. Согласно биологическим особенностям человека, размер его желудка равен двум сложенным ладоням. Вот то количество, которое необходимо для насыщения, всё что выше – уже считается перееданием. А пища сверх меры, даже самая полезная, становится ядом. И чему же нас учит реклама? С детства помню этот рекламный ролик, где вся семья садится за огромным столом, люди запихивают в себя все подряд вплоть до того момента, когда уже затрудняется дыхание, а пища лезет обратно, и тогда парень, сидящий за столом, достает таблетку, глотает её, а мужчина постарше радостно визжит: «Ай молодец!». И вот такая культура питания прививается с детства. Запихивай в себя пищу до тех пор, пока не полезет обратно, а потом выпей таблетку и – молодец. «Съел и порядок», как нам уже лет 20 твердят в рекламе про «сникерс». Для кого порядок? Для человека, по здоровью которого этот пищевой шлак нанесёт нокаутирующий удар? Или «порядок» для тех, кто впаривает нам эту гадость?

А чего стоит реклама водки с названием «Воздух» и слоганом «Пьёшь, как дышишь»? Если последние несколько десятилетий нам прочно вбивают в голову мысль о том, что алкоголь – это продукт питания, то теперь алкогольные корпорации перешли на новый уровень: теперь алкоголь приравнивают уже к воздуху, а его потребление – к дыханию. А следовательно, призыв «не дышать» можно услышать только от истинного безумца. Без еды человек может прожить несколько недель, без воды – неделю, без воздуха – несколько минут. Следуя этой логике, водка в данной рекламе поставлена уже даже выше пищи и воды. Можно не есть и не пить воду, но «дышать» – надо обязательно. Данная реклама с таким слоганом появилась недавно, и те, кто видят её впервые, возможно смогут критически её воспринять. Но вот те, кого вырастят на цикличном прокручивании этой рекламы (в сетевых супермаркетах по типу «Пятёрочки» или «Магнита» аудио-реклама водки звучит практически непрерывно), уже через пять-десять лет станут идеальными потребителями алкогольного яда.

И всё вышеописанное – лишь самые яркие примеры, которые бросаются в глаза. Людей обманывают каждый день и каждый раз всё более изощрённо. Реклама – мощнейшее оружие 21 века. Причём существует явная реклама, а существует скрытая. И если явную рекламу многие пропускают мимо ушей (но, к сожалению, не мимо подсознания), то на скрытую – многие ведутся.

Что такое скрытая реклама? Это некие шаблоны мышления и поведения, которые транслируются через современную культуру в фильмах, сериалах, песнях и т.д. И их разоблачить гораздо сложнее.

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, какие астрономические цифры часто можно видеть в графе «бюджет фильма»? Неужели вы думаете, что некий добрый дядя «отслюнявил» пару миллионов, чтобы просто вас развлечь? Как бы не так! Практически все современные фильмы и молодёжные сериалы (молодёжные сериалы особенно, так как у молодёжи ослаблено критическое мышление) финансируются транснациональными корпорациями. К примеру, сцены с курением или алкоголем специально вписываются в сценарий, и за каждую такую сцену есть конкретная такса. Так что, чем дороже съёмки, тем больше таких сцен режиссёр вынужден вписать в сценарий, чтобы свести, что называется, дебет с кредитом. И заметьте, опять-таки нам продают уже не конкретные продукты конкретных брендов, нам продают образ жизни, нам навязывают мировоззрение, которое позволят сделать из нас идеальных потребителей. И система работает: многократное повторение определенных моделей поведения на экране записывается на подкорку, подобно тому, как вирусная программа встраивается в файлы компьютера и выводит из строя систему.

Кто же мы? Запрограммированные машины или живые организмы, обладающие свободой воли? И то, и другое. Среднестатистический человек сегодня свободен процентов на 30. Научные исследования говорят нам о том, что мозг человека наиболее активно растёт до 20 лет. То есть можно предположить, что до 20 лет формируется личность человека. И к моменту достижения этого рубежа человек в значительной степени несвободен в своём выборе, который к этому времени уже обусловлен прошлым опытом, навязанными концепциями и шаблонами мышления.

Такова реальность, что сегодня человек буквально с рождения попадает в агрессивную информационную среду, которая под видом развлекательного и порой даже «образовательного» контента формирует в нём идеального потребителя, которому кроме потребления товаров и услуг ничего в жизни не будет интересно. Есть ли у такого человека свобода выбора? Вопрос риторический.

Но не всё так безнадежно. Рано или поздно человек задаёт себе «неудобные» вопросы и подвергает сомнению то, во что верил годами. И это – переломный момент в жизни. Дальше у человека есть выбор (который, правда, отчасти также обусловлен рядом причин): махнуть рукой, остаться в невежестве, жить, причиняя вред себе и окружающим, или же осознать, что был обманут, что в жизни, возможно, всё не так просто, как нам рассказывали по телевизору с детства. У такого человека растёт уровень осознанности. И каждый день, разрушая в своём сознании определенные ложные концепции, человек будет двигаться к состоянию ментальной, духовной и физической свободы.

Что отличает нас от животных? Уровень свободы. У животных нет аналогичной свободы. Они в большей степени запрограммированы теми инстинктами, что укоренились в их сознании. И жить как животное, повинуясь своим инстинктам или навязанным деструктивным программам – это предательство по отношению к мирозданию, которое создало нас разумными существами. Прерогатива же человека – поставить под контроль свою инстинктивную природу и установить абсолютную власть разума и совести над собой и своей жизнью. И это возвышает нас. Это делает нас людьми. Homo Sapiens. Человек разумный. Будет ли разумный человек включать телевизор и смотреть то, что создано с целью превратить его в зомби-потребителя? Вопрос риторический.

Слава Ветер

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