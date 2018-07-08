Чиновники попались с поличным

Я работал программистом более двадцати лет, в том числе системным программистом. Правда, поменял специальность ещё в 1995 году. Но за новинками в этой сфере стараюсь следить. Полагаю, что Гугл докс действительно работает корректно, но сами пользователи довольно часто пренебрегают мерами защиты.

Например, если вы пишите документ, который должен быть потом разослан многим пользователям, то можете полениться перечислять их всех, а вместо этого пометить документ как общедоступный в надежде на то, что в огромном пространстве интернета вряд ли кто-нибудь на него наткнётся случайно. Между тем, поисковые роботы, то есть программы, перемещающиеся по всем интернет-ссылкам и проверяющие их, действительно ухитряются просматривать всё это безмерное море документов. Собственно, файл robots.txt, который есть в большинстве сайтов, как раз и содержит перечень тех документов, которые нельзя просматривать поисковым роботом — отсюда и его название. И в большинстве систем работы с документами в интернете файлы robots.txt генерируются автоматически самой системой на основании параметров каждого документа. То есть если вы при создании или редактировании документа укажите, что он должен быть не доступен широким массам, то система впишет название конкретного документа в этот файл. Ну, а если не вписали, поленились — тогда, извините, но пеняйте на себя. Так что, скорее всего, здесь не было ни технических ошибок поисковых систем, ни какой-то целенаправленной диверсии.

Конечно, теоретически не исключено, что кто-то сформулировал набор, так сказать, особо критичных слов в качестве поискового запроса. Но это, скорее всего, произошло опять же без злого умысла — просто какой-то пользователь решил поискать, не найдётся ли что-нибудь на тему общественных пакостей. Как же получилось так, что эти пакости были обнаружены в таком массовом количестве именно вчера, почему этого не произошло раньше? Дело не в том, что какой-то хакер нашёл неожиданную лазейку. Я думаю, что действительно кто-то мог сформулировать удачный поисковый запрос, и, наткнувшись на неожиданный документ, стал, как это часто бывает, при поиске на самые разные темы формулировать разные варианты запроса, чтобы найти побольше сведений. Ну а когда нашёл — естественно, сообщил об этом своим знакомым, те — своим знакомым и т.д. Эффект снежного кома. В интернете такие лавины нарастают чрезвычайно быстро. То есть, как только кто-то наткнулся на что-то интересное, это интересное тут же распространяется по всему свету, что называется «вирусный эффект». Его, кстати, довольно часто используют для рекламы. Сочиняют какую-нибудь затравку, которую люди распространяют просто как нечто интересное. В своё время Тимур Бекмамбетов снял в Голливуде фильм о представителе офисного планктона, который неожиданно для самого себя оказывается наследником какого-то деятеля из «клана великих стрелков», умеющих попадать во что угодно хитрыми движениями ствола в момент выстрела. Один из кадров этого фильма (когда тот, узнав какие перед ним открылись возможности, напоследок громит опостылевший ему офис и запугивает коллег) выложили отдельно в качестве якобы документальной съёмки скрытой камерой, как тихий клерк вдруг взбесился. А уже потом, когда этот ролик просмотрели многие миллионы, стало известно, что это кадр из боевика. И народ кинулся смотреть этот боевик. Так вот, подобные ситуации, когда что-то привлекает внимание и мгновенно становится общеизвестным, я наблюдаю в интернете регулярно. Так что могу ещё раз повторить старую мудрость: «Не надо объяснять злым умыслом то, что объяснимо обычной глупостью».

Задают вопрос: почему все те документы, которые сейчас муссируются в сети (о троллях, о манипуляциях на выборах) бьют в государственную власть, а не обнародованы, допустим, документы, которые били бы в Навального, в представителей либеральной тусовки?

Документов, бьющих в того же Навального или, допустим, в покойного Немцова, обнародованы уже многие тысячи. И это давно не новость. То есть то, что члены тоталитарной секты «либералы» действуют прямо противоположно собственным декларациям, так давно известно, что уже никого не интересует. И, соответственно, даже если вы сейчас отроете аналогичный пакет документов про либералов, он не сработает вирусом для привлечения внимания. Он привлечёт только тех, кто профессионально интересуется этим террариумом единомышленников. А вот о нашей власти ничего столь откровенно компрометирующего ещё не публиковали. Соответственно, тут привлечено внимание. Кстати, о различных, скажем, американских политических деятелях, причём со всех сторон политического спектра, аналогичные вспышки внимания были уже кувырсот швырнадцать раз. Я по долгу службы многие из них изучал, но далеко не все — потому что тоже практически всё в этой области уже давно стало ясно.

По поводу части непубличных файлов, которые стали известны. Один из таких документов, который активно обсуждается, создан в Управлении социальной защиты населения САО Москвы. Там собраны персональные данные 23 тысяч избирателей района «Восточное Дегунино». И это не просто список, там есть пометки: такой-то гражданин временно отсутствует в районе; такой-то намерен голосовать; такой-то — не намерен; такой-то находится в медучреждении; такой-то — инвалид; такой-то — глубокий старик. Другой широко цитируемый документ приводит списки людей, которые курируются Центрами социального обеспечения — например, ГБУ ТЦСО «Бескудниково». И тут есть загадочные столбцы в таблице: «Всего ресурс-человек» — 156, «Количество друзей ЦСО» — 61. Что это за друзья? Это те люди, которые готовы за какие-то определённые преференции услужить этому самому ЦСО ради «правильных» цифр в итоговых протоколах местных избиркомов? Насколько такого рода документ соотносится с законом вне зависимости от того, каким образом он стал достоянием общественности? Нет ли в этом опасного наступления на наши с вами права? Вообще должно ли государство (и даже не ФСБ, а всего-навсего контора соцзащиты) собирать подобного рода сведения: как намерен, намерен ли вообще проголосовать, например, Вассерман?

Я думаю, что наличие таких сведений само по себе практически неизбежно. То есть если человек сам не скрывает свои намерения, то кто-нибудь эти намерения естественным образом зафиксирует. Вопрос в том, какие из этого будут сделаны, так сказать, организационные выводы? Если на основании таких сведений права и интересы человека будут в чём-то ущемлены — то это, несомненно, нарушение закона, и очень серьёзное. А если на основании тех же сведений агитаторы просто будут знать, как беседовать с тем или иным человеком, то это тоже не вполне законно, но в то же время это не нарушение прав данного конкретного гражданина. Это сомнительно с точки зрения общества в целом. Поскольку получается, что есть возможность агитировать более прицельно. И, следовательно, эффективность агитации одной из сторон повышается, а эффективность агитации других сторон, соответственно, понижается. Но нарушения прав данного конкретного человека в данном случае нет. Вот такие странные нюансы можно найти в законе и в обычае.

Тут довольно тесно перемешано грешное с праведным. М я подозреваю, что это доказывает: нашим чиновникам закон не писан. А если писан, то не читан. То есть они просто ведут себя сообразно своим представлениям о здравом смысле, вовсе не оглядываясь на закон. И я полагаю, что по результатам исследования таких документов надлежит сделать серьёзные организационные выводы. Накажут, скорее всего, немногих, а вот другим объяснят, в чём они неправы. Но я думаю, что даже из всех этих объяснений чиновники поймут только один пункт — не попадайся. И в следующий раз будут вести себя элементарно осторожнее.

Ещё раз повторю: подобные сведения применительно к другим странам я видел уже неоднократно. В этом отношении мы никоим образом не исключение. К сожалению, если мы встали на западный путь, то путь этот изобилует грязными лужами вроде той, которая стала видна вчера.

Ещё много говорят о явлении, которое уже окрестили «Методички троллей». Стали документально известны источники агитационных постов, написанных под копирку. Тоже вроде бы ничего противозаконного нет, но это действительно не очень хорошо. Я, кстати, в бытность свою политическим консультантом не раз участвовал в составлении подобных методичек, где освещались взгляды кого-нибудь из заказчиков по конкретным вопросам. Потом эти взгляды распространялись. Правда, в то время интернет был ещё не так популярен, и распространялись они в основном среди журналистов. И тогда были, так сказать, под копирку написанные статьи. А в ситуации с Гуглгейтом… То, что власть публично высказывает позицию — это необходимо. А вот то, что она пытается распространять эту позицию от имени якобы независимых обозревателей — это уже действительно серьёзнейшее искажение общественного мнения. Поскольку создаётся впечатление значительно большей, чем на самом деле, поддержки власти. Кстати, замечу, что этим не только власть развлекается. Тем же самым занимаются и её оппоненты, распространяя свои свои методички в качестве «независимой позиции». Так что лично я считаю это уже серьёзной и нежелательной манипуляцией.

Конечно, очень жаль, что наша власть в очередной раз оказалась не лучше властей западных и, в общем, не лучше своих оппонентов. Но «не лучше» всё-таки ещё не означает «хуже». И в будущем, надеюсь, власть начнёт говорить с людьми откровенно, а не через якобы «независимых посредников».

О позиции патриотов-государственников по Гуглгейту. Как относится к этому? Поддерживать возмущение, «вливаться» в него — или отдалиться от возмущённых в этой двусмысленной ситуации?

Как поступит каждый гражданин — не знаю. Лично я по этому поводу не намерен скандалить именно потому, что считаю происходящее практически неизбежным.

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Источник – http://dentv.ru/

Источник: vassermans.ru