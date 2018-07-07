“Война с Китаем” подтолкнула акции вверх, при этом Неопределенность Экономической Политики достигла максимальных значений с момента Brexit

Акции сигнализируют о том, что начало торговой войны — это не что иное, как “повторное возвеличивание Америки” …

Но сперва о главном. Сегодняшние действия США, Китая и России негативно сказались на индикаторе “Неопределенность Экономической Политики”, который взметнулся к самым высоким значениям с момента Brexit…

И американская статистика, основанная на фактах, опустилась к низам ноября 2017 года…

Складывается впечатление, что Китай страдает больше всех, Россия – меньше всех, а США и Европа находятся где-то посередине…

Если Small Caps выросли на 3% за неделю, в которой Трамп ввел тарифы на китайские товары на $34 млрд., представьте, как вырастет этот индекс, когда американский президент реализует свой план по введению тарифов на китайский экспорт на сумму $500 млрд. …

S&P и Nasdaq пережили лучший день с 1 июня.

Фьючерсы показывают безумие лучшим образом: акции подскочили вверх в момент объявления о введении тарифов со стороны США, затем рухнули, когда Китай объявил об ответных мерах, затем на рынках наблюдались панические покупки, когда вышли данные о росте безработицы, и была опубликована разочаровывающая статистика по росту зарплат, но под конец дня рынки вновь устремились вниз…

И конечно, все дело в еще одном большом чертовом шорт-сквизе… акции, по которым чаще всего открываются короткие позиции, прибавили с понедельника 4,5%…

Взгляните на рынок облигаций: он знает, что движения акций – это фарс…

Месячный паттерн S&P 500 продолжает оставаться в силе… В последние 2 дня индекс подскочил самым стремительным темпом за 2 месяца!

На случай, если вам интересно, что является драйвером этого движения, так вот — это циклический шорт-сквиз…

Акции больших банков взметнулись вверх в момент начала торговой войны, но под конец сессии ушли вниз…

И конечно же, акции FANG пользовались паническим спросом в последние два дня…

Доходности двухлетних нот закончили неделю небольшим ростом, при этом оставшаяся часть кривой ушла вниз (несмотря на рост акций) …

Доходности десятилетних облигаций достигли самых низких значений с 29 мая…

Кривая 2s30s достигла новых циклических низов на отметке 37 б.п. внутри дня – это самое низкое значение с августа 2007 года…

Кривая 10s30s опускалась под отметку 10 б.п. …

Недельное снижение индекса доллара оказалось самым масштабным с марта этого года…

Валюты развивающихся рынков пережили лучшую неделю с февраля этого года!!?? Потому что торговые войны несут пользу развивающимся странам…

Свободное падение офшорного юаня прекратилось, когда вмешался Народный Банк Китая…

Криптовалюты закончили неделю ростом…

На этой неделе медь показала отвратительную динамику, а драгоценные металлы и нефть закончили неделю почти что без изменений…

Медь рухнула к низам июля 2017 года…

Даже ведущий CNBC сказал: “меня удивляет, что акции так сильно растут в первый день торговой войны.”

Управляющий Bridgewater Рэй Далио также опубликовал зловещий твит: “сегодня первый день войны с Китаем”.

Опубликовано 06.07.2018 г.

Источник: ‘War With China’ Sparks Surge In Stocks As Policy Uncertainty Hits ‘Brexit’ Highs

http://finview.ru/2018/07/07/vojjna-s-kitaem-podtolknula-akcii-vverkh-pr…