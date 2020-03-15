Новости Украины и Новороссии 15 марта 2020

СРОЧНО: В Славянске госпитализированы люди с подозрением на COVID-19

Двое жителей оккупированного Украиной Славянска госпитализированы с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщают оккупационные городские власти. Напомним, с 17 марта Украина полностью закрывает свои границы на въезд и выезд, а общенациональный карантин уже формально действует. Будут ли закрыты пункты пропуска на линии разграничения между ДНР, ЛНР и Украиной, пока неизвестно. Многих пенсионеров на Донбассе такой запрет может оставить без средств к существованию и потере украинской пенсии, поскольку, чтобы получать её, требуется раз в три месяца выезжать на территорию Украины. Читайте также: Как не заразиться коронавирусом? — советы академика РАН (ФОТО, ВИДЕО)

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Как описывается “война” с Россией в современных учебниках истории Украины?

Первое стабильное представление об окружающем мире подрастающее поколение получает еще на этапе обучения в школе, которая не только закладывает в чистые и неокрепшие умы необходимые для жизни в обществе знания, но и формирует их мировоззрение, что напрямую влияет на будущее отношение человека к тем или иным вещам и событиям.

Однако, как говорится, кто платит – тот и заказывает музыку! Власть, в подчинении которой находится Министерство образования (или его аналоги), по факту подчиняет себе и образовательные учреждения, а значит говорить там будут то, что скажет власть. Такая практика распространена в каждой стране мира без исключения!

Из ряда вон не выбивается и Украина, новая власть которой, несмотря на свой молодой возраст, уже успела внести корректировки в образовательный процесс.

Итак, перейдём ближе к делу. В качестве объекта изучения было взято два учебника истории Украины для 11 класса, рекомендованных к использованию Министерством образования и науки Украины. Оба учебника новые – 2019 год.

1. Історія України (профільний рівень). Авторы: Власов В. С., Кульчицький С. В.

2. Історія України (профільний рівень). Авторы: Гісем О. В., Мартинюк О. О.

Именно по таким учебникам современные 11-классники Украины изучают современную историю. Итак, давайте же посмотрим, как выглядит история гражданской войны на Украине с точки зрения официальной власти.

1) О вступлении России в войну

Крушение поддерживаемого Кремлем режима В. Януковича подтолкнуло российскую властную верхушку к прямой агрессии против Украины. Последующие акты “гибридной войны” – так называют эту агрессию ввиду непризнания РФ своего участия в ней, – это активное использование против Украины невоенных средств, дестабилизация ситуации в восточных и южных областях Украины, военные действия на Донбассе.

В ходе проведения антитеррористической операции большая часть оккупированных территорий была освобождена. Однако в августе 2014 г. во время освобождения Иловайска украинским войскам пришлось противостоять уже регулярным подразделениям российской армии. Усилиями мировых лидеров конфликт на Донбассе был стабилизован, хотя военные действия различной интенсивности продолжаются.

© Історія України (профільний рівень). Авторы: Власов В. С., Кульчицький С. В.

2) Об оккупации Крыма

После событий на Майдане стремительно развернулась открытая вооруженная агрессия России. Первым объектом стал Крым. Операция по захвату полуострова началась 20 февраля 2014 г.

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Начиная с 1 марта более 10 тыс. российских военных начали масштабные силовые акции, направленные на блокирование украинских военных баз на территории Крыма, захвата административных помещений, контроль транспортных магистралей и других стратегически важных объектов. Сразу захватить объекты не удалось, несмотря на измену командующего флота Украины Д.Березовского. После почти месячной осады и силовых действий военные объекты Украины в Крыму были захвачены.

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16 марта 2014 г. по решению крымского парламента был проведен референдум о статусе Крыма, который противоречил законодательству Украины.

В условиях бойкота референдума крымскотатарским народом, присутствия большого количества вооруженных российских военнослужащих, а также массовых фальсификаций, референдум в Крыму якобы собрал более 1,2 млн заполненных бюллетеней (это соответствует 83,10 % от общего числа избирателей), из которых 96,77 % сделали выбор “за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации”.

На самом деле, как свидетельствуют отдельные российские парламентарии крымских татар, за независимость Крыма проголосовало примерно 32-34 % избирателей, принявших участие в референдуме.

© Історія України (профільний рівень). Авторы: Гісем О. В., Мартинюк О. О.

“Вежливые люди в Крыму”

Дороги, которые вели в Крым с материковой Украины, были перекрыты блокпостами. Люди в военной форме без знаков различия, так называемые “зеленые человечки” (РФ не признавала их своими военнослужащими) , вооруженные новейшим оружием, захватывали аэропорты, помещения местных органов власти, блокировали украинские военные части, требовали от их командиров сдать оружие и перейти на сторону “крымского народа”.

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Крымские гарнизоны разрушенной В. Януковичем украинской армии были заблокированы, российская агентура создала альтернативные “органы власти” и организовала 16 марта так называемый референдум относительно статуса Крыма с заранее предсказуемыми результатами. Эти результаты не признали ни Украина, ни Европейский Союз, ни США. За два дня в Кремле был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Республика Крым вошла в состав Южного федерального округа. ООН и ОБСЕ считают Крым временно оккупированной Российской Федерацией территорией.

© Історія України (профільний рівень). Авторы: Власов В. С., Кульчицький С. В.

3. Об агрессии России на востоке Украины

Прибегнув к оккупации Крыма и имея планы захвата территории на востоке и юге Украины, российские спецслужбы весной 2014 г. провели серию операций с целью формирования так называемой Новороссии.

Антиукраинские выступления на Востоке Украины были инспирированы российскими спецслужбами, которые направили в Украину своих сотрудников, диверсантов, провокаторов. Они вооружали людей с сомнительной репутацией, сотрудников правоохранительных органов, безработную молодежь, наемников из РФ и других стран.

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В ночь на 25 августа РФ ввела на территорию Украины восемь батальонно-тактических групп численностью до 4000 военнослужащих. Стратегическая ситуация сразу изменилась. Подразделения ВСУ и добровольческие батальоны оказались в окружении под Иловайском.

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Бои под Иловайском стали одним из переломных моментов войны на Востоке Украины: силы АТО отныне имели дело не только с террористами, но и с регулярными войсками РФ и вынуждены были перейти к обороне, чтобы не допустить дальнейшего продвижения оккупационных войск.

© Історія України (профільний рівень). Авторы: Власов В. С., Кульчицький С. В.



Десятки подобных изображений присутствуют в данных учебниках

Украинские военные оказались под систематическим артиллерийским обстрелом орудий и реактивных систем «Град» со стороны российской границы. Первым подвергся обстрелу базовый лагерь украинских войск под Зеленопольем (в ночь с 10 на 11 июля 2014 г.). Это было первое прямое массированное применение регулярных войск Российской Федерации против Вооруженных Сил Украины. Такого удара командование Вооруженных Сил Украины не ожидало, а ответить огнем по позициям на территории России не решалось. Это могло спровоцировать открытое российское вторжение.

© Історія України (профільний рівень). Авторы: Гісем О. В., Мартинюк О. О.

Итак, на этом предлагаю прерваться, но не закончить, т.к. в украинских учебниках еще много чего интересного имеется! По поводу вышесказанного выводы делайте сами.

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Порошенко с семьёй вернулся на Украину (ВИДЕО)

В ночь 14 на 15 марта Петр Порошенко с женой и детьми прилетел из Испании в аэропорт Борисполь. Ранее сообщалось, что он сбежал из страны 8 марта, якобы опасаясь допроса в Госбюро расследований, в ходе которого его могли арестовать.

Иллюстративное фото. Самолёт такого типа нанял Порошенко для возвращения в «незалежную» В столицу Украины Порошенко прибыл на борту Cessna 560XL Citation XLS OE-GjM (на фото выше) с австрийской регистраций. Это легкий двухмоторный самолет бизнес-класса с салоном в полный рост. Порошенко заказал чартерный рейс, который, по данным наших источников, обошелся ему в 28 тысяч евро. С пересадкой во Франкфурте он отправился в Испанию, в фешенебельный комплекс SHA, расположенный рядом с побережьем Средиземного моря.

Фото велнесс-клиники Sha, где экс-президент с семьёй должен был предаваться радостям детокса



Фото велнесс-клиники Sha, где экс-президент с семьёй должен был предаваться радостям детокса



Фото велнесс-клиники Sha, где экс-президент с семьёй должен был предаваться радостям детокса Именно тут экс-президент планировал провести ближайшие две недели, проходя курс детокса. Он заранее оплатил дорогостоящий курс. Однако планы нарушил всеукраинский карантин и закрытие границ с 17 марта. После этой даты он бы никак не смог вернуться в страну в ближайшее время — разве что вместе с эвакуированными из европейских стран украинцами. В связи с этим, он срочно прервал курс и сначала отправился в Лондон. Там он забрал сына Мишу, а также двух дочек Сашу и Женю, которые учатся в британской столице. На карантин, насколько известно, ни Порошенко ни его семью не отправили. Читайте также: Коронавирус: США расчехлили секретное оружие и ударили по миру

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Китайцы рассказали об Украине без Одессы

Китайские журналисты-аналитики из издания Sohu представили, что будет с Украиной, если она лишится фактически последнего выхода в акваторию Черного моря — Одессы. По их мнению, страну ждёт исчезновение. В случае, если по каким-то причинам Одесса решит покинуть административный состав Украины, государство ждёт страшный кризис. Страна полностью потеряет остатки влияния в Черном море, лишившись важнейшего стратегического пункта. Аналитики напоминают, что глобальное перераспределение сфер влияния в регионе произошло после присоединения Крыма к России в 2014 году. По большому счёту, фактически силы остались неизменными, ведь Киев не использовал потенциал полуострова с точки зрения портовых возможностей. Российский черноморский флот долгое время размещался в Севастополе на условиях арендного соглашения. Поэтому говорить о том, что произошло значительное перераспределение влияния, не совсем уместно. А вот то, что теперь Украина лишилась огромных ежегодных отчислений в свой бюджет, вполне справедливо. Более того, Россия получила возможность развивать регион после долгого периода застоя, реорганизовав необходимые площади, модернизировав портовые города и подходы к ним. Китайцы убеждены, что у Киева есть все основания переживать за Одессу, ведь, если политика местных властей не изменится, нет гарантий что и люди, живущие на побережье, не захотят радикально изменить свою жизнь, начав с паспорта. После 2014 года значение Одессы для Украины многократно усилилось, поэтому возможная потеря города-порта очень сильно пугает киевский истеблишмент. Значение Одессы выросло настолько, подытожили китайские аналитики, что утрата города будет равносильна полному краху экономики, а затем и государства целиком. Читайте также: «Москва больше не видит смысла поддерживать репутацию Зеленского» Андрей Васильев, специально для «Русской Весны»

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Неонацисты ударили ракетницей по посольству РФ в Киеве (ВИДЕО)

Сегодня в Киеве прошел марш добровольцев-неонацистов. В ходе своей нелепой акции они пришли к посольству Российской Федерации и выпустили ракетницу по зданию, которая попала по крыше. Участники скандировали: «Нам нужна победа!» и «Зелю геть». В мероприятиях, посвященных так называемому «Дню добровольца» на Украине, приняли участие около 5 тыс. человек. Читайте также: Кравчук «набросился» на Геращенко в эфире (ВИДЕО)

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Украинский экономист предложил продать страну Китаю

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости Если западные государства не готовы принять Украину, то страна может продать свои ресурсы Китаю в обмен на “защиту от России”. Такое мнение на страницах интернет-издания “Зеркало недели” высказал экономист Игорь Селецкий, передает РИА Новости

В статье под названием “Украина: на грани исчезновения” эксперт рассуждает о возможностях государства вступить в Европейский союз. По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад “продает” страну. Как утверждает экономист, Украина — “часть западной цивилизации”. При этом он отмечает, что Европа растеряла все свои ценности и теперь там господствуют национализм, популизм и коммерческие интересы ее лидеров. “Это Запад Греты Тунберг. Запад, который постоянно у всех просит прощения. <…> Запад, который решает несуществующие проблемы и не замечает очевидных. Если бы Запад создавали Греты, то его колонизировали бы индейцы, а не наоборот”, — говорится в статье. По его мнению, Запад “разучился защищаться”, в то время как украинцы “готовы отстаивать свою страну с оружием в руках” и вернуть потерянные идеалы. “Возможно, мы интересны либеральному крылу Запада тем, <…> что Украина — это вакцина от Запада Греты Тунберг и его ползучей исламизации”, — считает Селецкий. С его точки зрения, Киев должен поменять вектор развития и сделать выбор в пользу Пекина.

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