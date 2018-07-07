Новости Украины и Новороссии 07 июля 2018

Изменения от Ассоциации есть, но невидимые

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Американские «Джавелины» не стреляют и смертельно опасны для «всушников» (ДОКУМЕНТ)

Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не сработали на показательных стрельбах на Украине из-за истекшего срока эксплуатации, скан-копия соответствующего письма главы украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева опубликована в блоге diana-mihailova, который, в частности, посвящен украинскому оружию. «Причиной сбоя в работе Javelin стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину», — говорится в копии письма Коростелева главе совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову. Руководитель «Луча» не рекомендует применять Javelin в боевых условиях, поскольку двигатели комплексов нуждаются в дополнительной проверке, иначе это может привести к гибели военнослужащих. В то же время Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил, что опубликованное в Сети письмо является фейком, который, якобы, распространяют российские спецслужбы. Власти США в 2017 году одобрили поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину. Москва неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений. Читайте также: Разорвало на учениях: подробности взрыва, убившего и покалечившего 12 «всушников» (ФОТО, ВИДЕО)

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Захар Прилепин: Из Порошенко делают кровавого маньяка, а он боится воевать

Для того, чтобы отменить президентские выборы на Украине Петр Порошенко готов ввести военное положение. С таким обвинением в адрес президента Незалежной выступила лидер партии «Битькивщина» Юлия Тимошенко.

Для реализации своего плана Порошенко, якобы, ведет переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Цель переговоров, утверждает Тимошенко, спровоцировать наступление на позиции ВСУ.

«Он хочет, чтобы были захвачены территории дополнительно Украины, он хочет, чтобы все горело, чтобы война разошлась и пошла на самый высокий уровень… И на этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе. Это сейчас является ключевым планом», — цитирует Тимошенко РИА Новости.

«У Юлии Тимошенко богатое воображение. Порошенко и вообще киевская власть ни на явном, ни на тайном уровне не выходили на контакт с нами», — ответил Александр Захарченко, добавив, что для эскалации конфликта Киев не нуждается ни в каких переговорах. В ЛНР также все отрицают.

Ранее Тимошенко объявила о своем намерении участвовать в выборах президента Украины в 2019 году. В настоящий момент у нее самый высокий президентский рейтинг. Проголосовать за Тимошенко готовы 12,4% избирателей, а за Порошенко — 8,9%. При этом действующего президента не одобряет 78% избирателей.

Напомним, активизации ВСУ на Донбассе ожидали накануне ЧМ-2018 по футболу. Об этом свидетельствовала подготовка воинских частей и, в частности, подвоз больших запасов горючего. Однако после заявления Владимира Путина о том, что такая атака будет иметь фатальные последствия для всей украинской государственности наступление не случилось.

— Тимошенко решает свои политические задачи, и в своей логике действует верно, — говорит писатель, замкомбата армии ДНР Захар Прилепин. — Но всё это, в сущности, рассчитано на украинского избирателя.

Она в числе прочего говорит, что Порошенко договорился с главами ДНР и ЛНР об эскалации — это всё, как бы помягче сказать, ерунда. Ни о чём он не может договариваться с ними в принципе, это раз. А два — в случае эскалации Порошенко имеет весьма высокий шанс проиграть, и дальше его судьба вообще не предсказуема. Надо ему это? Нет. И уж тем более он не станет инициировать эскалацию, когда до выборов ещё так много времени.

Но логика Тимошенко, повторю, понятна: она объявила о том, что идёт на выборы, и теперь будет раскручивать тему, что Порошенко кровавый маньяк и всё такое. А Порошенко сидит в ужасе и думает, как быть. Воевать он боится и не воевать боится. Куда бежать, с кем договариваться?

По мнению политолога Александра Асафова, заявления и действия Тимошенко и Порошенко во многом объясняются соперничеством за внимание Вашингтона.

— Тимошенко, конечно, завышает градус риторики, но общее направление весьма реалистично. Результаты будущих президентских выборов туманны. В первую очередь, потому что это будет назначение из США. Именно поэтому украинские политики так стремятся съездить за океан, заручиться поддержкой кураторов. Но пока их решение не просматривается. Американцы участвуют в процессе многовекторно — поддерживают разные фигуры. Все участники президентской гонки это понимают и действуют сообразно.

«СП»: — В чем сообразность действий Порошенко?

— Порошенко благодаря так называемому закону о реинтеграции Донбасса и свежепринятому закону о национальной безопасности собирает в своих руках всю полноту власти и готовится к возможности ведения политики, о которой недавно говорил Анатолий Матиос: «Пиночет стучится в двери». То есть если в Вашингтоне будет принято решение не в его пользу, а такая вероятность есть, то он может ввести военное положение, которое автоматически перенесет выборы. Для этого ему уже не нужен никакой парламент. Поэтому замечание Тимошенко справедливо.

Поводами могут стать дело Савченко-Рубана, готовившие минометный обстрел Верховной Рады, или напряженность с венграми в Закарпатье и проч.

«СП»: — Разве кандидатура Тимошенко для Вашингтона не предпочтительнее? Идеологически она заряжена не хуже, а то и лучше Порошенко, политически более талантлива, да и рейтинг у нее самый высокий…

— Очевидно, что в Вашингтон сейчас проводит своеобразный кастинг. Среди кандидатов есть, например, музыкант Святослав Вакарчук, который недавно выступил перед молодежью с призывом атаковать, сносить существующую власть. Это, безусловно и Тимошенко, которая ездила в Вашингтон и встречалась с кем надо. Хотя распространено мнение, что она только Трампа у туалета поймала, но это не так. Были у нее и другие контакты. Это Аваков, который тоже заручился поддержкой. И, кроме того, есть еще Арсений Яценюк, который американцам вполне может подойти для их целей. Наконец, есть Михаил Саакашвили.

«СП»: — Когда американцами будет приниматься решение по результатам этого «кастинга»? До выборов или это станет непосредственно итогом выборов?

— Сейчас международный политический процесс всем преподносит сюрпризы и многие вещи предположить невозможно. Точного сценария нет. Возможно, американцы, из-за изменившейся обстановки, желая надавить на Европу, захотят использовать для этого Украину. Допускаю, что они могут не возражать против введения Порошенко военного положения и как следствие переноса выборов. Но замечу, что введение военного положения вовсе не означает войну. Порошенко войны боится, но не прочь использовать войну как повод. Это мейнстримная практика в украинской политике. Например, война с Россией на бумаге уже идет. Для них она существует.

Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин не исключает резких действий со стороны Порошенко накануне встречи Трампа и Путина.

— Сейчас об Украине в мире стали забывать. На слуху торговые войны, чемпионат мира по футболу, новое отравление в Солсбери, выход из «ядерной сделки» с Ираном, корейский кризис и т. д. Понятно, что Порошенко, чтобы сохранить или приумножить свои политические очки необходимо о себе напомнить. Это можно сделать как раз с помощью обострения ситуации на Донбассе.

Если перед встречей Путина с Трампом что-то начнет происходить на Украине, то конечно у американского президента не будет выхода, кроме как снова поднять украинский вопрос. Кстати, эту встречу разные силы в мире пытаются сейчас саботировать. Думаю, Украина тоже внесет в это свой вклад. Во всяком случае попробует снизить тон по улучшению российско-американских отношений.

«СП»: — Но на Трампа не так уж легко надавить. Украина хочет, но сможет ли?

— Лично для Трампа украинский вопрос — первый с конца по важности. Он не является для него таким же ключевым, как для американского истеблишмента в целом. Это для истеблишмента Украина — инструмент по ослаблению России. Об этом написано множество книг и статей. Вспомните, того же Збигнева Бжезинского… Для Трампа же Украина — лишь карта, один из козырей в большой игре. Его главные заботы: выравнивание торгового дефицита, сдерживание Китая, возвращение рабочих мест в США и т. п.

На встрече с Путиным украинский вопрос наверняка будет обсуждаться, но вряд ли Трамп сможет его решить. Например, пойти на какой-то размен. Ему этого не позволят сделать. Он связан по рукам и ногам.

Сергей Аксенов

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Танковый позор Украины (ВИДЕО)

Сегодня я продолжу свой скорбный, но поучительный рассказ о Вооружённых силах Украины. Украинским патриотам он разрывает их израненные «пэрэмогами» пуканы. И это понятно. Правда чаще всего бывает очень горькой. Но ведь правда — лекарство для мозга. Именно поэтому шумерский президент постоянно лжёт своим подданным. Дон Педро хочет, чтобы вы (мои украинские соплеменники) были больны на голову. Это позволяет ему удерживать власть, а также вас грабить и убивать. Его ложь как анестезия вурдалака. Когда жертве не больно, проще пить её кровь. Он лжёт вам про великие украинские достижения и вам приятно. Вы млеете от гордости за себя великих. И не дёргаетесь. Я же говорю вам правду об украинской катастрофе. И вам больно. Ведь факты свидетельствуют о вашей фактической ничтожности. Отсюда ваша ненависть ко мне. Но что полезнее для вас? Порошенковская анестезирующая ложь или моя болезненная правда? Подумайте об этом сегодня, прежде чем впасть в очередную пятиминутку ненависти. Ну а я пока продолжу о (так пламенно воспетой доном Педро) несокрушимой и легендарной шумерской армии, зачатой жирными, паркетными генералами в донбасских котлах и героических отступлениях… Читайте также: Шокирующая Украина: Переселенцу из Донецка порвали рот из-за русского языка (ВИДЕО) Андрей Ваджра

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СБУ начала хватать едущих за пенсиями жителей ЛНР и принуждать к сотрудничеству (ВИДЕО)

Житель Луганской Народной Республики Сергей был задержан спецслужбами на территории Украины при получении пенсии. Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР. Его схватили прямо в здании Пенсионного фонда и, обвинив в сепаратизме, доставили в СБУ. Там в обмен на свободу и возможность получать денежное пособие принудили к сотрудничеству. По возвращении в Республику Сергей при телефонном контакте с сотрудником СБУ отказался заниматься шпионской деятельностью в пользу Украины и получать пенсию от террористического государства. «Я сказал, что переживаю за свое здоровье и ни за пенсией и ни зачем другим больше не приеду на Украину», — пояснил Сергей О фактах противоправных действий со стороны украинских спецслужб мужчина сообщил в Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики. Согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Читайте также: Шокирующая Украина: Переселенцу из Донецка порвали рот из-за русского языка (ВИДЕО)

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В Донецке отмечают Ивана Купала

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Иностранные футбольные болельщики поддержали флешмоб #Привет Донецку

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В Госдуме отреагировали на новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в интервью RT прокомментировал новый иск украинского «Нафтогаза» к «Газпрому». «По-моему, всем трезвомыслящим людям понятно, что данная ситуация — попытка показать руководству Украины, что „Нафтогаз” работает. Никаких перспектив это не имеет», — заявил парламентарий. По его словам, основная проблема украинской компании заключается в том, что «Нафтогаз» «не пытается сесть за стол и разговаривать о рыночных отношениях». «Я бы рекомендовал „Нафтогазу” понять, что жизнь изменилась, социализм ушёл и никто им помогать не будет. Поэтому надо обсудить с „Газпромом” рыночные условия, чтобы было выгодно и российской компании, и украинской. Только тогда возможно сотрудничество», — подчеркнул Ананских. Ранее днём «Нафтогаз» объявил, что подал иск на 11,58 миллиарда долларов против «Газпрома» с требованием пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2013 года. Сумма исковых требований может быть уменьшена, если российский концерн забронирует транзитные мощности после 2019 года. В украинской компании заявили, что контракт на транзит голубого топлива между «Нафтогазом» и «Газпромом» позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует уровню Европы. Спор по тарифам «Нафтогаз» уже добивался в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит с 2010 года, однако трибунал эти претензии не удовлетворил. В украинской компании утверждали, что это произошло «из-за их несоответствия формальным требованиям». «Нафтогаз» пообещал подготовить ещё одно письмо, которое будет отвечать всем формальностям. По другому спору о контрактах на поставку и транзит голубого топлива «Газпром» должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда. Российская компания обжаловала это решение. Кроме того, «Газпром» заявил, что расторгает контракты с «Нафтогазом». В мае украинская сторона объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ходатайство «Нафтогаза» об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. «Газпром» 13 июня в апелляционном суде шведского округа Свеа добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. «Нафтогаз» попытался отменить вердикт, однако суд счёл его аргументы неубедительными. Читайте также: Чем плох для России транзит газа через Украину

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В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о блокировке сайтов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу рассматриваемого на Украине законопроекта о национальной безопасности в информационной сфере. В обращении к властям Украины, размещённом на сайте организации, Дезир заявил, что данный законопроект может поставить под угрозу свободный доступ украинских граждан к информации в интернете. «Я призываю законодателей серьёзно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ», — заявил Дезир. Он отметил, что в законопроекте отсутствуют положения, обеспечивающие судебный контроль и надлежащий процесс принятия решений о блокировке доступа к информационным интернет-ресурсам. Дезир также предложил помощь организации для приведения законопроекта в соответствие с рекомендациями ОБСЕ и международными стандартами. Как сообщается, законопроект о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере позволит правоохранительным органам Украины блокировать интернет-ресурсы без решения суда. Читайте также: Чем плох для России транзит газа через Украину

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