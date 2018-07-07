На ИКТ-инфраструктуру государство потратит 436 миллиардов. Кто получит эти деньги?
10:44. 7 июля 2018 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В рамках реализации плана мероприятий раздела «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» планируется потратить 436,5 млрд руб., из которых 100,5 млрд руб. будут взяты из федерального бюджета. Основными исполнителями соответствующих проектов станут «Ростелеком» и «Роскосмос».
Самый дорогостоящий раздел программы «Цифровая экономика»
CNews проанализировал структуру затрат программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура». Общая сумма затрат за 2017-2020 гг. составляет 436,5 млрд руб., из которых 100,5 млрд руб. будут взяты из федерального бюджета, а 336 млрд руб. из внебюджетных источников.
«Информационная инфраструктура» самый дорогостоящий раздел программы «Цифровая экономика». Сумма затрат на реализацию всей программы составляет 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должно взять из федерального бюджета, 350 млрд руб. из внебюджетных источников.
299 млрд руб. на глобальную спутниковую систему
В разделе «Информационная инфраструктура» наиболее затратной задачей является создание Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС). Речь идет о построении спутниковой группировки, которая обеспечит мобильный доступ в интернет по всему миру.
Проектом займется госкорпорация «Роскосмос». Финансирование будет внебюджетным: планируется, что «Внешэкономбанк» найдет на эти средства 299 млрд руб.
Самые дорогостоящие задачи раздела «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика»
Источник: CNews Analytics
В том числе 250 млрд руб. будет затрачено на проведение опытно-конструкторских работ по созданию компонентов ГМИСС. На разработку эскизного проекта ГМИСС уйдет 30 млрд руб. Еще 19 млрд руб. на разработчку проекта решения Государственной радиочастотной компании (ГКРЧ) по использованию частот для ГМИСС.
Устранение «цифрового неравенства»
Второй по затратам является обеспечение возможности широкополосного доступа к сети в интернет для населения. На эти средства федеральный бюджет потратит 38,77 млрд руб.
Речь идет о проекте «Устранения цифрового неравенства», которым с 2014 г. занимается «Ростелеком». Проект финансируется за счет резерва Универсального обслуживания, в который все телекоммуникационные операторы перечисляют 1,2% от своей выручки.
Проект предусматривает, что в каждом населенном пункте с числом жителей от 250 до 500 человек был проведен магистральный волоконно-оптический кабель со скоростью доступа не менее 10 Мбит/с. Одновременно в этих населенных пунктах должны быть установлены точки доступа по технологии Wi-Fi.
Самые дорогостоящие мероприятия раздела «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика»
Источник: CNews Analytics
Документ предусматривает, что в 2018-2020 гг. таким образом будут обеспечены услуги связи в 27,5 тыс. населенных пунктах. Недавно Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об установке аналогичных точек доступа Wi-Fi в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 250 человек – план реализации мероприятий по разделу «Информационная инфраструктура» пока этого не предусматривает.
Федеральный портал пространственных данных и федеральная сеть геодезических станций
На создание отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса уйдет 25,1 млрд руб. В основном средства будут взяты из федерального бюджета.
В рамках данного направления в совокупности 18,5 млрд руб. уйдет на создание Единой электронной картографической основы (ЕЭКО), в том числе на базе открытых цифровых топографических карт и планов, помещенных в федеральный фонд пространственных данных. Проектом займутся Росреестр и Минкэкономразвития. Еще в совокупности 375 млн руб. уйдет на разработку и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы (ГИС) ЕЭКО.
3,18 млрд руб. будет потрачено на обеспечение государственного учета и сохранности пунктов государственной геодезической сети (ГТС), государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, организацию систем мониторинга данных сетей и развитие отечественной сети колоцированных станций геодезических наблюдений. Этим займутся Россреестр, «Роскосмос», Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) и Минэкономразвития.
Еще 1,5 млрд руб. уйдет на создание федеральной сети геодезических станций. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 1,2 млрд руб., а 300 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников.
Проектом займутся Росреестр, «Роскосмос» и Минэкономразвития. Дополнительно 137 млн руб. будут направлены на создание и ввод в эксплуатацию «пилотных зон» федеральной сети геодезических станций не менее чем в трех регионах.
В совокупности 625 млн руб. будет потрачено на разработку и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД), обеспечивающей доступ к сведениям, содержащимся в федеральном фонде пространственных данных. Данным мероприятием займутся Минэкономразвития и Росреестр.
ЦОДы от «Ростелекома»
На решение задачи обеспечения доступности услуг по хранению и обработке данных на всей территории России будет потрачено 22,07 млрд руб. Все эти средства будут взяты из внебюджетных источников.
Речь идет о проектировании и строительстве центров обработки данных (ЦОД). Соответствующим направлением займутся «Ростелеком», «Росатом» и другие заинтересованные участники рынка ЦОД. Из вышеупомянутой суммы 15 млрд руб. будет направлено на строительство ЦОДов в Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах, 7 млрд руб. – в Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном округах.
На решение задачи определения состава необходимых отечественных цифровых платформ и обеспечения их внедрения будет затрачено 18,9 млрд руб. Из этой суммы 15,2 млрд руб. направит федеральный бюджет, 3,7 млрд руб. будут взяты из внебюджетных источников.
Электронное правительство как цифровая платформа
На развитие и эксплуатацию электронного правительства как цифровой платформы, включающей предоставление государственных услуг (исполнение функций), обмен данными и идентификацию в 2018-2020 гг. уйдут 12,14 млрд руб. Проектом будут заниматься Минкомсвязи и «Ростелеком».
2,5 млрд руб. уйдет на разработку, внедрение и поддержку Автоматизированной омниканальной системы взаимодействия с пользователями (АОС ВП) для всех систем государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Проектом займутся Минкомсвязи и «Ростелеком».
На осуществление грантовой поддержки разработчиков цифровых платформ в 2019-2020 гг. уйдет 1,2 млрд руб., из которых 1 млрд руб. будут взяты из федерального бюджета, 200 млн руб. – из внебюджетных источников. На инвестиционную поддержку разработчиков цифровых платформ в 2019-2020 гг. уйдет 3,5 млрд руб. – это будут полностью внебюджетные средства.
Соответствующим направлением займутся «Фонд содействия инновациями» и «Внешэкономбанк». Кураторами выступят Минэкономразвития и Минобрнауки.
Еще 115 млн руб. будут затрачены на реализацию пилотных проектов по внедрению сквозных технологий по работе с данными в транспортной отрасли и цифровой платформе транспортного комплекса. За этот проект будет отвечать Минтранс.
ШПД в медицинские организации
16,65 млрд руб. будет затрачено в 2017-2018 гг. на обеспечение широкополосного доступа в интернет (ШПД) для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети интернет. Из этой суммы 6,65 млрд руб. затрат возьмет на себя федеральный бюджет, 10 млрд руб. будут взяты из внебюджетных источников.
Затем в 2019-2020 гг. упомянутые 10 млрд руб. будут компенсированы исполнителям проекта из федерального бюджета. Поручение обеспечить медицинские организации широкополосным доступом в интернет в конце 2016 г. дал Владимир Путин. Единым исполнителем проекта был назначен «Ростелеком».
Цифровая платформа данных дистанционного зондирования Земли
Создание отечественной цифровой платформы сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) потребует финансирования в размере 10,1 млрд руб. Большая часть этой суммы будет взята из федерального бюджета.
В рамках данного направления в совокупности 3,13 млрд руб. будет затрачено на создание технологического комплекта Сплошного высокоточного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения (СПБ-В) по данным ДЗЗ с российских космических аппаратов на территории общей площадью 17 млн кв м с точностью не менее 5 метров.
В том числе будет использоваться определение дополнительных опорных точек в результате проведения полевых работ и измерений по космическим снимкам. Проектом займутся «Роскосмос», Росреестр и Минэкономразвития.
На создание комплекта Сплошного мультимасштабного покрытия массового использования (СБП-М) данными мультиспектральной съемки с российскими космическими аппаратами ДЗЗ с точностями в плане по высокому разрешению не хуже 15 м на территории общей площадью 17 млн кв м уйдет 2,2 млрд руб. Проектом займется «Роскосмос».
1,1 млн руб. будет потрачено в совокупности на создание Единого бесшовного сплошного многослойного покрытия данными дистанционного покрытия Земли (ЕБСПВР) с российских космических аппаратов ДЗЗ на территорию РФ и соответствующей государственной информационной системы (ГИС). Этим мероприятиями займется «Роскосмос»
ЕБСПВР будет создаваться на основе технологического комплекта Сплошного высокоточного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения и Сплошного мультимасштабного покрытия массового использования. Реализацией проекта займется «Роскосмос».
Еще в совокупности 600 млн руб. уйдет на разработку и ввод в эксплуатацию ГИС Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли из космоса, обеспечивающих доступ к сведениям, содержащимся в Федеральном фонде данных ДЗЗ. Проектом займется «Роскосмос».
В совокупности 975 млн руб. будет потрачено на разработку технологии и ПО и ввод в эксплуатацию средств автоматической потоковой и распределенной обработки, распознавания, подтверждения достоверности и актуализации данных ДЗЗ из космоса с элементами стандартизации выходных информационных продуктов, а также унифицированного специального ПО распределенной обработки и хранения данных ДЗЗ. Соответствующие мероприятия будут реализовывать «Роскосмос», Росстреестр и Минэкномразвития.
На создание и модернизацию территориально-распределенного вычислительного ресурса обеспечения потоковой обработки данных ДЗЗ из космоса в составе центров обработки данных и вычислительных кластеров наземных комплексов приема, обработки и распространения данных ДЗЗ уйдет в совокупности 690 млн руб. Проектом займется «Роскосмос».
Еще 500 млн руб. будет направлено на разработку и модернизацию аппаратно-программных решений и прикладных клиентоориентированных сервисов сельского и лесного хозяйства и других сфер на базе технологий ДЗЗ. Проектом займется «Роскосмос».
Дополнительно 100 млн руб. уйдет отработку на пилотных зонах сервисных решений по использованию отечественных технологий обработки данных дистанционного зондирования Земли в органах государственной власти и местного самоуправления уйдет 100 млн руб.
Контроль из космоса расходования бюджетных средств
125 млн руб. уйдет на проектирование и создание сервиса контроля по космической схеме целевого и эффективного использования средства федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, направленных на финансирование всех видов строительства. Проектом займутся «Роскосмос» и Счетная палата.
100 млн руб. уйдет на создание аналогичного сервиса, ориентированного на контроль использования бюджетных средств и средств внебюджетных фондов, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (пожаров, паводков и т.д.), а также на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду. Этим мероприятием также займутся «Роскосмос» и Счетная палата.
На средства внебюджетных источников будет создан сервис оценки перспективности вовлечения земель в различные виды хозяйственной деятельности (сельское хозяйство, строительство, рекреация и т.д.). Проект оценивается в 100 млн руб., им займется «Роскосмос».
Еще 120 млн руб. из внебюджетных источников будут направлены на создание сервиса выявления по космическим снимках изменений, происходящих на территории регионов России для целей определения темпов их развития, принятия решений по планированию и оптимизации распределения бюджетных средств. Мероприятие будут реализовывать «Роскосмос» и Счетная Палата.
Обеспечить использование данных в цифровых платформах
На обеспечение возможности использования данных в цифровых платформах федеральный бюджет затратит в 3,97 млрд руб. На проектирование, разработку и вводу в эксплуатацию цифровой аналитической платформы предоставления статистических, административных данных и нормативной справочной информации в совокупности будет потрачено 890 млн руб. Проектом займется Росстат, Минэкономразвития, Высшая школа экономики и «Ростелеком».
300 млн руб. будет затрачено на разработку и утверждение онтологических моделей деятельности, семантических описаний и эталонных моделей мастер-данных для ключевых отраслей экономики. Данным мероприятием займутся Минкомсвязи и Минэкономразвития.
700 млн руб. в совокупности будет затрачено на проектирование, создание и вводу в опытную эксплуатацию первой очереди системы управления мастер-данными. Еще в совокупности 395 млн руб. будет направлено на реализацию пилотных проектов по внедрению сквозных технологий по работе с данными. Проектом будут заниматься Минкомсвязи и Минэкономразвития.
495 млн руб. в совокупности будет затрачено на разработку и ввод в эксплуатацию ПО формальной экспертизы при государственной регистрации прав на новые технологии, в том числе с учетом необходимости применения в них технологий интеллектуального анализа данных и машинного обучения. Соответствующим мероприятием займутся Роспатент, Минэкономразвития и Минобрнауки.
Открытая инфраструктура поиска патентной информации
В совокупности 428 млн руб. будет затрачено на разработку и ввод в эксплуатацию открытой инфраструктуры поиска патентной информации и средств индивидуализации. Этим проектом займется «Росстат». Данным проектом займется Роспатент.
192 млн руб. в совокупности будет направлено на разработку и ввод в эксплуатацию сервиса государственной регистрации предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности. Мероприятием займутся Роспатент и Минобрнауки.
403 млн руб. в совокупности уйдет на разработку и ввод в эксплуатацию системы предоставления услуг регистрации прав на объекты промышленной собственности и средств индивидуализации в цифровой виде, осуществление интеграции с государственными системами (включая инфраструктуру электронного правительства) и негосударственными платформами (включая открытую общественную сетевуюплатформу). Проект будут курировать Роспатент, Минэкономразвития и Минобрнауки.
Остальные телекоммуникационные проекты
На построение узкополосных беспроводных сетей связи на территории России будет затрачено 500 млн руб. Из них 300 млн руб. будут взяты из федерального бюджета, 200 млн руб. из внебюджетных источников. Проектом будут заниматься Минкомсвязи, ФСБ, ФСТЭК, Минпромторг, Фонд «Сколково» и «Ростелеком».
На обеспечение хранения и обработки информации, создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления, в государственной единой облачной платформе («Гособлако»), будет затрачено 487 млн руб. Из этой суммы 287 млн руб. выделит федеральный бюджет, 200 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников. Реализацию проекта курирует Минкомсвязи, а его реализацией занимается «Ростелеком».
На обеспечение покрытия объектов транспортной инфраструктуры, включая федеральные автомобильные дороги и железнодорожную инфраструктуру, сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных будет затрачено 425 млн руб. Из этой суммы 330 млн руб. выделит федеральный бюджет, 95 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников. Проект будут курировать Минкомсвязи и Минтранс, его исполнителя выберут по конкурсу.
На обеспечение широкополосным доступом к сети интернет всех органов государственной власти и местного самоуправления федеральный бюджет потратит 355 млн руб. Проект курируется Минкомсвязи, Минфином и ФСО. Ранее единым поставщиком услуг фиксированной связи, включая доступ в интернет, для федеральных органов исполнительной власти был назначен «Ростелеком».
На определение потребностей в услугах широкополосного доступа к сети интернет и создание Генеральной схемы развития сетей связи России на период 2018-2020 гг. будет затрачено 120 млн руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 90 млн руб., 30 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников. Проектом займутся Минкомсвязи и «Ростелеком» при участии Минздрава, Минобрнауки, Минтранса, Россвязи, Роскомнадзора и крупнейших операторов фиксированной и мобильной связи.
Источник
Самый дорогостоящий раздел программы «Цифровая экономика»
CNews проанализировал структуру затрат программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура». Общая сумма затрат за 2017-2020 гг. составляет 436,5 млрд руб., из которых 100,5 млрд руб. будут взяты из федерального бюджета, а 336 млрд руб. из внебюджетных источников.
«Информационная инфраструктура» самый дорогостоящий раздел программы «Цифровая экономика». Сумма затрат на реализацию всей программы составляет 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должно взять из федерального бюджета, 350 млрд руб. из внебюджетных источников.
299 млрд руб. на глобальную спутниковую систему
В разделе «Информационная инфраструктура» наиболее затратной задачей является создание Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС). Речь идет о построении спутниковой группировки, которая обеспечит мобильный доступ в интернет по всему миру.
Проектом займется госкорпорация «Роскосмос». Финансирование будет внебюджетным: планируется, что «Внешэкономбанк» найдет на эти средства 299 млрд руб.
Самые дорогостоящие задачи раздела «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика»
Источник: CNews Analytics
В том числе 250 млрд руб. будет затрачено на проведение опытно-конструкторских работ по созданию компонентов ГМИСС. На разработку эскизного проекта ГМИСС уйдет 30 млрд руб. Еще 19 млрд руб. на разработчку проекта решения Государственной радиочастотной компании (ГКРЧ) по использованию частот для ГМИСС.
Устранение «цифрового неравенства»
Второй по затратам является обеспечение возможности широкополосного доступа к сети в интернет для населения. На эти средства федеральный бюджет потратит 38,77 млрд руб.
Речь идет о проекте «Устранения цифрового неравенства», которым с 2014 г. занимается «Ростелеком». Проект финансируется за счет резерва Универсального обслуживания, в который все телекоммуникационные операторы перечисляют 1,2% от своей выручки.
Проект предусматривает, что в каждом населенном пункте с числом жителей от 250 до 500 человек был проведен магистральный волоконно-оптический кабель со скоростью доступа не менее 10 Мбит/с. Одновременно в этих населенных пунктах должны быть установлены точки доступа по технологии Wi-Fi.
Самые дорогостоящие мероприятия раздела «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика»
Источник: CNews Analytics
Документ предусматривает, что в 2018-2020 гг. таким образом будут обеспечены услуги связи в 27,5 тыс. населенных пунктах. Недавно Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об установке аналогичных точек доступа Wi-Fi в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 250 человек – план реализации мероприятий по разделу «Информационная инфраструктура» пока этого не предусматривает.
Федеральный портал пространственных данных и федеральная сеть геодезических станций
На создание отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса уйдет 25,1 млрд руб. В основном средства будут взяты из федерального бюджета.
В рамках данного направления в совокупности 18,5 млрд руб. уйдет на создание Единой электронной картографической основы (ЕЭКО), в том числе на базе открытых цифровых топографических карт и планов, помещенных в федеральный фонд пространственных данных. Проектом займутся Росреестр и Минкэкономразвития. Еще в совокупности 375 млн руб. уйдет на разработку и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы (ГИС) ЕЭКО.
3,18 млрд руб. будет потрачено на обеспечение государственного учета и сохранности пунктов государственной геодезической сети (ГТС), государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, организацию систем мониторинга данных сетей и развитие отечественной сети колоцированных станций геодезических наблюдений. Этим займутся Россреестр, «Роскосмос», Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) и Минэкономразвития.
Еще 1,5 млрд руб. уйдет на создание федеральной сети геодезических станций. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 1,2 млрд руб., а 300 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников.
Проектом займутся Росреестр, «Роскосмос» и Минэкономразвития. Дополнительно 137 млн руб. будут направлены на создание и ввод в эксплуатацию «пилотных зон» федеральной сети геодезических станций не менее чем в трех регионах.
В совокупности 625 млн руб. будет потрачено на разработку и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД), обеспечивающей доступ к сведениям, содержащимся в федеральном фонде пространственных данных. Данным мероприятием займутся Минэкономразвития и Росреестр.
ЦОДы от «Ростелекома»
На решение задачи обеспечения доступности услуг по хранению и обработке данных на всей территории России будет потрачено 22,07 млрд руб. Все эти средства будут взяты из внебюджетных источников.
Речь идет о проектировании и строительстве центров обработки данных (ЦОД). Соответствующим направлением займутся «Ростелеком», «Росатом» и другие заинтересованные участники рынка ЦОД. Из вышеупомянутой суммы 15 млрд руб. будет направлено на строительство ЦОДов в Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах, 7 млрд руб. – в Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном округах.
На решение задачи определения состава необходимых отечественных цифровых платформ и обеспечения их внедрения будет затрачено 18,9 млрд руб. Из этой суммы 15,2 млрд руб. направит федеральный бюджет, 3,7 млрд руб. будут взяты из внебюджетных источников.
Электронное правительство как цифровая платформа
На развитие и эксплуатацию электронного правительства как цифровой платформы, включающей предоставление государственных услуг (исполнение функций), обмен данными и идентификацию в 2018-2020 гг. уйдут 12,14 млрд руб. Проектом будут заниматься Минкомсвязи и «Ростелеком».
2,5 млрд руб. уйдет на разработку, внедрение и поддержку Автоматизированной омниканальной системы взаимодействия с пользователями (АОС ВП) для всех систем государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Проектом займутся Минкомсвязи и «Ростелеком».
На осуществление грантовой поддержки разработчиков цифровых платформ в 2019-2020 гг. уйдет 1,2 млрд руб., из которых 1 млрд руб. будут взяты из федерального бюджета, 200 млн руб. – из внебюджетных источников. На инвестиционную поддержку разработчиков цифровых платформ в 2019-2020 гг. уйдет 3,5 млрд руб. – это будут полностью внебюджетные средства.
Соответствующим направлением займутся «Фонд содействия инновациями» и «Внешэкономбанк». Кураторами выступят Минэкономразвития и Минобрнауки.
Еще 115 млн руб. будут затрачены на реализацию пилотных проектов по внедрению сквозных технологий по работе с данными в транспортной отрасли и цифровой платформе транспортного комплекса. За этот проект будет отвечать Минтранс.
ШПД в медицинские организации
16,65 млрд руб. будет затрачено в 2017-2018 гг. на обеспечение широкополосного доступа в интернет (ШПД) для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети интернет. Из этой суммы 6,65 млрд руб. затрат возьмет на себя федеральный бюджет, 10 млрд руб. будут взяты из внебюджетных источников.
Затем в 2019-2020 гг. упомянутые 10 млрд руб. будут компенсированы исполнителям проекта из федерального бюджета. Поручение обеспечить медицинские организации широкополосным доступом в интернет в конце 2016 г. дал Владимир Путин. Единым исполнителем проекта был назначен «Ростелеком».
Цифровая платформа данных дистанционного зондирования Земли
Создание отечественной цифровой платформы сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) потребует финансирования в размере 10,1 млрд руб. Большая часть этой суммы будет взята из федерального бюджета.
В рамках данного направления в совокупности 3,13 млрд руб. будет затрачено на создание технологического комплекта Сплошного высокоточного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения (СПБ-В) по данным ДЗЗ с российских космических аппаратов на территории общей площадью 17 млн кв м с точностью не менее 5 метров.
В том числе будет использоваться определение дополнительных опорных точек в результате проведения полевых работ и измерений по космическим снимкам. Проектом займутся «Роскосмос», Росреестр и Минэкономразвития.
На создание комплекта Сплошного мультимасштабного покрытия массового использования (СБП-М) данными мультиспектральной съемки с российскими космическими аппаратами ДЗЗ с точностями в плане по высокому разрешению не хуже 15 м на территории общей площадью 17 млн кв м уйдет 2,2 млрд руб. Проектом займется «Роскосмос».
1,1 млн руб. будет потрачено в совокупности на создание Единого бесшовного сплошного многослойного покрытия данными дистанционного покрытия Земли (ЕБСПВР) с российских космических аппаратов ДЗЗ на территорию РФ и соответствующей государственной информационной системы (ГИС). Этим мероприятиями займется «Роскосмос»
ЕБСПВР будет создаваться на основе технологического комплекта Сплошного высокоточного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения и Сплошного мультимасштабного покрытия массового использования. Реализацией проекта займется «Роскосмос».
Еще в совокупности 600 млн руб. уйдет на разработку и ввод в эксплуатацию ГИС Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли из космоса, обеспечивающих доступ к сведениям, содержащимся в Федеральном фонде данных ДЗЗ. Проектом займется «Роскосмос».
В совокупности 975 млн руб. будет потрачено на разработку технологии и ПО и ввод в эксплуатацию средств автоматической потоковой и распределенной обработки, распознавания, подтверждения достоверности и актуализации данных ДЗЗ из космоса с элементами стандартизации выходных информационных продуктов, а также унифицированного специального ПО распределенной обработки и хранения данных ДЗЗ. Соответствующие мероприятия будут реализовывать «Роскосмос», Росстреестр и Минэкномразвития.
На создание и модернизацию территориально-распределенного вычислительного ресурса обеспечения потоковой обработки данных ДЗЗ из космоса в составе центров обработки данных и вычислительных кластеров наземных комплексов приема, обработки и распространения данных ДЗЗ уйдет в совокупности 690 млн руб. Проектом займется «Роскосмос».
Еще 500 млн руб. будет направлено на разработку и модернизацию аппаратно-программных решений и прикладных клиентоориентированных сервисов сельского и лесного хозяйства и других сфер на базе технологий ДЗЗ. Проектом займется «Роскосмос».
Дополнительно 100 млн руб. уйдет отработку на пилотных зонах сервисных решений по использованию отечественных технологий обработки данных дистанционного зондирования Земли в органах государственной власти и местного самоуправления уйдет 100 млн руб.
Контроль из космоса расходования бюджетных средств
125 млн руб. уйдет на проектирование и создание сервиса контроля по космической схеме целевого и эффективного использования средства федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, направленных на финансирование всех видов строительства. Проектом займутся «Роскосмос» и Счетная палата.
100 млн руб. уйдет на создание аналогичного сервиса, ориентированного на контроль использования бюджетных средств и средств внебюджетных фондов, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (пожаров, паводков и т.д.), а также на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду. Этим мероприятием также займутся «Роскосмос» и Счетная палата.
На средства внебюджетных источников будет создан сервис оценки перспективности вовлечения земель в различные виды хозяйственной деятельности (сельское хозяйство, строительство, рекреация и т.д.). Проект оценивается в 100 млн руб., им займется «Роскосмос».
Еще 120 млн руб. из внебюджетных источников будут направлены на создание сервиса выявления по космическим снимках изменений, происходящих на территории регионов России для целей определения темпов их развития, принятия решений по планированию и оптимизации распределения бюджетных средств. Мероприятие будут реализовывать «Роскосмос» и Счетная Палата.
Обеспечить использование данных в цифровых платформах
На обеспечение возможности использования данных в цифровых платформах федеральный бюджет затратит в 3,97 млрд руб. На проектирование, разработку и вводу в эксплуатацию цифровой аналитической платформы предоставления статистических, административных данных и нормативной справочной информации в совокупности будет потрачено 890 млн руб. Проектом займется Росстат, Минэкономразвития, Высшая школа экономики и «Ростелеком».
300 млн руб. будет затрачено на разработку и утверждение онтологических моделей деятельности, семантических описаний и эталонных моделей мастер-данных для ключевых отраслей экономики. Данным мероприятием займутся Минкомсвязи и Минэкономразвития.
700 млн руб. в совокупности будет затрачено на проектирование, создание и вводу в опытную эксплуатацию первой очереди системы управления мастер-данными. Еще в совокупности 395 млн руб. будет направлено на реализацию пилотных проектов по внедрению сквозных технологий по работе с данными. Проектом будут заниматься Минкомсвязи и Минэкономразвития.
495 млн руб. в совокупности будет затрачено на разработку и ввод в эксплуатацию ПО формальной экспертизы при государственной регистрации прав на новые технологии, в том числе с учетом необходимости применения в них технологий интеллектуального анализа данных и машинного обучения. Соответствующим мероприятием займутся Роспатент, Минэкономразвития и Минобрнауки.
Открытая инфраструктура поиска патентной информации
В совокупности 428 млн руб. будет затрачено на разработку и ввод в эксплуатацию открытой инфраструктуры поиска патентной информации и средств индивидуализации. Этим проектом займется «Росстат». Данным проектом займется Роспатент.
192 млн руб. в совокупности будет направлено на разработку и ввод в эксплуатацию сервиса государственной регистрации предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности. Мероприятием займутся Роспатент и Минобрнауки.
403 млн руб. в совокупности уйдет на разработку и ввод в эксплуатацию системы предоставления услуг регистрации прав на объекты промышленной собственности и средств индивидуализации в цифровой виде, осуществление интеграции с государственными системами (включая инфраструктуру электронного правительства) и негосударственными платформами (включая открытую общественную сетевуюплатформу). Проект будут курировать Роспатент, Минэкономразвития и Минобрнауки.
Остальные телекоммуникационные проекты
На построение узкополосных беспроводных сетей связи на территории России будет затрачено 500 млн руб. Из них 300 млн руб. будут взяты из федерального бюджета, 200 млн руб. из внебюджетных источников. Проектом будут заниматься Минкомсвязи, ФСБ, ФСТЭК, Минпромторг, Фонд «Сколково» и «Ростелеком».
На обеспечение хранения и обработки информации, создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления, в государственной единой облачной платформе («Гособлако»), будет затрачено 487 млн руб. Из этой суммы 287 млн руб. выделит федеральный бюджет, 200 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников. Реализацию проекта курирует Минкомсвязи, а его реализацией занимается «Ростелеком».
На обеспечение покрытия объектов транспортной инфраструктуры, включая федеральные автомобильные дороги и железнодорожную инфраструктуру, сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных будет затрачено 425 млн руб. Из этой суммы 330 млн руб. выделит федеральный бюджет, 95 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников. Проект будут курировать Минкомсвязи и Минтранс, его исполнителя выберут по конкурсу.
На обеспечение широкополосным доступом к сети интернет всех органов государственной власти и местного самоуправления федеральный бюджет потратит 355 млн руб. Проект курируется Минкомсвязи, Минфином и ФСО. Ранее единым поставщиком услуг фиксированной связи, включая доступ в интернет, для федеральных органов исполнительной власти был назначен «Ростелеком».
На определение потребностей в услугах широкополосного доступа к сети интернет и создание Генеральной схемы развития сетей связи России на период 2018-2020 гг. будет затрачено 120 млн руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 90 млн руб., 30 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников. Проектом займутся Минкомсвязи и «Ростелеком» при участии Минздрава, Минобрнауки, Минтранса, Россвязи, Роскомнадзора и крупнейших операторов фиксированной и мобильной связи.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com