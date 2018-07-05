Российский замок катеначчо и образ русского человека

В России эйфория, победили испанцев. Ну, как победили? Вымучили выход в четвертьфинал чемпионата мира не за счёт класса и высокого мастерства, которых, как оказалось, у подопечных Станислава Черчесова попросту нет, а в лотерею, которой именуют серию послематчевых пенальти. Победа, с одной стороны, приятна. С другой стороны, она навеяла некоторые не совсем позитивные логические размышления, которые касаются не только конкретного матча с испанцами.

Первое — о содержании игры российской сборной. То, что мы привыкли понимать под самой популярной и зрелищной игрой планеты футболом, в исполнении нашей команды выглядело как антифутбол. Есть такой термин у специалистов и болельщиков. Некоторые его оправдывают, некоторые критикуют. Антифутбол — это либо откровенно грубая игра, либо явная игра «на отбой» и удержание счета.

Антифутбол — это не изобретение Черчесова, это известная в мире со времён первых запротоколированных матчей тактика, когда команды с посредственным составом, слабой атакующей линией, не умеющая держать мяч и контролировать ход собственной игры заведомо уступает инициативу более сильному сопернику и закрывается в глухую оборону. Даже отняв мяч у соперника, антифутболисты не переходят от обороны к атаке, что уже является показателем класса команды, а банально выносят его «в никуда». Задача в антифутболе одна — не пропустить. Результат — в обмен на зрелищность, красоту, вкус, а иногда и престиж, уважение, привязанность.

Болельщики придумали такой тактике название «автобус» (с намёком, что данное транспортное средство размещается у своих ворот поперёк поля — попробуй пробей). Но вообще антифутбол вполне официально получил прописку в Италии в 50-е годы. Тренер «Интернационале» Эленио Эррера дал ему определение «катеначчо», что в переводе означает дверной засов. Разница между «интеровским» и российским катеначчо в том, что итальянцы подразумевали под данной тактикой высочайшую самоотдачу, активный прессинг на каждом участке поля и отход в глухую оборону после взятия ворот соперника, россияне же из глухой обороны практически не выходили целых два часа. Даже немного разбирающемуся в футболе человеку по ходу игры было заметно, что не делали они этого по причине слабой организации игры, психологической готовности и ещё более ужасающего индивидуального мастерства наших футболистов.

Когда мяч у нападающих сборной России попросту не держался в ногах, любой приём заканчивался отскоком на несколько метров, когда количество точных передач в атакующей линии можно было посчитать на пальцах рук, то и содержание игры было соответствующим.

Если же привести для сравнения один из вариантов итальянского катеначчо, то его исповедовала сборная этой страны в 1982 году. Став благодаря оборонительному футболу чемпионами мира, подопечные Энцо Беарзота между всем блистали такими игроками атакующей линии как Росси, Тарделли, Конти, да и защитники принимали самое активное участие в частных и результативных контратаках.

Впрочем, президенту РФ игра нашей сборной понравилась. Сразу же по завершении матча с испанцами Путин позвонил Черчесову и сказал, что выбранная им тактика дала свои результаты. Путин сказал, что главное в спорте — это результат. Бывший же тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев призвал призвал: «Давайте петь хвалебные оды команде и тренерам. Не умаляя заслуг сборной Испании. Гуляй, Россия, плачь, Европа!».

И Европа действительно плачет. Имея друзей в нескольких странах Восточной Европы, поинтересовался их мнением о матче. Ответы удручали. Оказалось, что за сборную России болели миллионы людей на Украине, в Белоруссии, в Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии, Сербии, Греции, Болгарии. И практически все были обескуражены безобразной игрой всей команды, исключение составил лишь вратарь Акинфеев. Такую команду многие попросту расхотели поддерживать дальше.

Приводили в пример и сборную Кореи, победившую немцев, и сборную Ирана против португальцев, и великолепную команду Коста-Рики, не тушующуюся перед авторитетами. Вспоминали сборную Камеруна образца 1990 года, которая проиграла, но навсегда запомнилась всем болельщикам. И Грецию варианта 2004 года, выигравшую Евро, но оставившую вязкой, незрелищной, оборонительной, «автобусной», грубой игрой только самые негативные впечатления.

Почему хозяева чемпионата — сборная России — вышли против испанцев не просто, как говорят, «вторым номером», а обречённой, и прошла в сетке турнира дальше лишь благодаря воле случая или, выражаясь шахматным термином, «зевку» оппонента, можно не гадать. Ответ давно лежит на поверхности. Это, собственно, сама не выдерживающая никакой критики система подготовки футболистов в стране.

Мало кричать о том, что Россия футбольная держава, мало иметь красивые стадионы в региональных центрах, нужно готовить тех, кому на них играть. Не только физически готовить, технически, тактически, но и психологически. Должны быть ярчайшие примеры в исполнении российских футболистов для подражания молодёжи. А чему подражать юношам, смотря матч Россия-Испания? Игре на отбой? Уже на следующий день после эйфории от победы многие пользователи российских соцсетей пришли в себя и писали, что закончится мундиаль, и снова все переключатся смотреть чемпионаты Англии, Испании, Португалии, Италии, Франции, Голландии и Германии. Воистину футбольных держав.

Дикторы российского ТВ то и дело пытались сравнивать сборную СССР 1986 года и нынешнюю сборную России. Мол, молодцы, повторили результат. Только в том-то и дело, что ту команду, которая проиграла четвертьфинал бельгийцам, до сих пор помнят не только у нас в стране, но и во всём мире. Проиграли, но заставили о себе говорить как о великой команде, все матчи, с любым соперником, игравшей первым номером. Кто вспомнит о сегодняшней сборной России, если такой же «автобус» она выкатит на поле и в матче с Хорватией? Кто напишет о ней в хороших тонах? Кто вспомнит хоть одного игрока, кроме Акинфеева?

Складывается ощущение, что «второй номер» и обречённость — это, словно карма, некая эксклюзивная черта российской футбольной сборной. Однако данное ощущение получает подтверждение и за пределами футбольного поля. Смотришь на трибуны мундиаля, и удивляешься «изобретательности» отечественной индустрии по производству сувенирной продукции. Понимаешь, что чемпионат мира всё-таки праздник, но завидуешь по-доброму исландцам, шведам, датчанам, которые болеют за своих в костюмах викингов.

Некий дух мужской силы, воли, борьбы, жажды к победе витает над и секторами болельщиков некоторых африканских и южноамериканских стран. Тут ведь, как говорится, не футболом единым.