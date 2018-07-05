«Росатом» занял 67% мирового рынка строительства АЭС

«Росатом» рассчитывает в ближайшее время заключить контракты на строительство АЭС с новыми странами, в том числе с Узбекистаном и Саудовской Аравией. «Росатом» занимает 67% мирового рынка строительства АЭС, доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Алексей Лихачев.Портфель заказов «Росатома» превышает $133 млрд. «На сегодняшний день у нас 35 энергоблоков уже в качестве контрактов и межправительственных соглашений заключено. Это 67% мирового рынка зарубежного строительства АЭС», — отметил Лихачев, сообщает ТАСС.«В завершающей стадии находится соглашение о создании двух крупных блоков в Узбекистане. Надеемся, что еще целый ряд других стран станут нашими партнерами и, как принято говорить, странами-новичками в атомной энергетике», — подчеркнул глава «Росатома».Лихачев накануне вернулся из Саудовской Аравии, где прошли переговоры. «Мы видим большой потенциал сотрудничества с этой страной не только в области наших традиционных предложений крупных блоков, но и реакторов средней и малой мощности», — пояснил Лихачев.Госкорпорация выполнила гособоронзаказ на 100% в 2017 г. и установила рекорд по производству электроэнергии. «Все мероприятия госпрограммы выполнены: 100% гособоронзаказ, интегральная оценка эффективности реализации госпрограммы — 100%, выполнение основных бизнес-показателей госпрограммы -104%», — подчеркнул руководитель госкорпорации.По его словам, «в прошлом году установлен рекорд — без малого 203 млрд киловатт-часов выработки»: «Это самая большая цифра за всю историю существования новой России. Рекорд Советского Союза — 213 млрд киловатт-часов выработки — достижим в ближайшей перспективе».

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com