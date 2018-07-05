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Чипизация на марше: Медведев запустил ЕБС.

20:23. 5 июля 2018 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд документов, необходимых для размещения сведений граждан в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации. Российские банки с запуском 1 июля единой биометрической системы начнут сбор биометрических данных клиентов. ЕБС будет использовать для идентификации два параметра — голосовой профиль и фотоизображение, что позволит значительно увеличить точность распознавания человека. Комментирует публицист, кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова.

Источник: www.youtube.com

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