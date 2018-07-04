«Грубейшее нарушение всех законов»: почему США не признали вину за сбитый над Персидским заливом лайнер А300

Источник: russian.rt.com

30 лет назад американский крейсер «Винсенс» сбил ракетой иранский пассажирский авиалайнер Airbus A300B2-203. На борту самолёта, следовавшего рейсом IR655 Тегеран — Бендер-Аббас — Дубай, находились 290 человек. Несмотря на очевидную причастность Вашингтона к этим событиям, Белый дом отказался признавать вину.



Капитан судна, отдавший команду уничтожить гражданский самолёт, получил одну из высших госнаград Соединённых Штатов. Историки и военные эксперты сходятся во мнении, что действия американских моряков — военное преступление. Почему США так и не извинились за трагический инцидент в Персидском заливе, выяснял RT.

Предпосылки к катастрофе

После исламской революции 1979 года в Иране власти соседнего Ирака выразили опасения, что революционные настроения могут распространиться на территории, подконтрольные официальному Багдаду, где проживала многочисленная шиитская община. Кроме того, Саддам Хусейн, как раз в это время возглавивший Ирак, вынашивал планы захватить богатые нефтью приграничные районы Ирана.

Иракский лидер не без оснований рассчитывал на поддержку США и ряда европейских стран. А также на то, что Советский Союз не пожелает терять мощного союзника в регионе, хоть и не одобрит его действия. Поэтому в сентябре 1980 года иракская армия перешла иранскую границу. Но ситуация стала развиваться совсем не так, как планировал Хусейн. Иранцы сумели остановить продвижение его сил и даже перешли в эффективное контрнаступление.

Желая подорвать экономику официального Тегерана, а также спровоцировать его на ответные меры, которые вовлекли бы в конфликт мировые державы, иракские власти в 1982—1984 годах развернули «танкерную войну» — начали топить суда, перевозившие иранскую нефть. Под ответные удары иранских ВВС действительно вскоре попали танкеры третьих стран, союзных Багдаду. В 1987 году США и Франция перебросили группировки своих ВМС в Персидский залив.

«К началу июля 1988 года война уже близилась к завершению, но напряжение в регионе всё ещё было чрезвычайно высоко. Американцы поддерживали Саддама Хусейна», — рассказала в интервью RT старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН, кандидат исторических наук Ирина Фёдорова.

Лодки во время «танкерной войны» © Wikimedia Commons

14 апреля 1988 года в Ормузском проливе на мине неизвестного происхождения подорвался американский фрегат. Кроме того, в мире ходили слухи, что Иран якобы закупил в Китае новые противокорабельные ракеты. Поэтому американское командование приняло решение перебросить в Персидский залив корабль, оборудованный многофункциональной информационно-управляющей системой Aegis, которая, как считалось, позволяла эффективно реагировать на ракетные удары противника. Этим судном и стал ракетный крейсер ВМС США «Винсенс».

Гибель А300

3 июля 1988 года американцы получили информацию, что иранские катера угрожают пакистанскому судну. Капитан «Винсенса» Уильям Роджерс III отправил к месту возможного конфликта вертолёт. Заметив его, иранцы отошли в свои территориальные воды, но это не смутило американцев, вертолёт которых нарушил воздушное пространство исламской республики. Иранцы открыли по машине огонь. Лётчик сообщил о произошедшем капитану, и Роджерс направил в территориальные воды Ирана уже сам крейсер, одновременно получив от командования разрешение на открытие огня. Вскоре два иранских катера были потоплены в водах акватории, относящихся к Ирану.

Примерно в это же время с аэродрома Бендер-Аббаса поднялся иранский пассажирский авиалайнер Airbus A300B2-203, следовавший рейсом IR655 в ОАЭ. Он двигался в пределах международного воздушного коридора шириной 35 км. Система Aegis американского крейсера сразу же зафиксировала взлетевший иранский самолёт. По словам экспертов, его передатчики имели специальный код, применяемый исключительно гражданскими судами, но моряки «Винсенса» этот факт по каким-то причинам проигнорировали. Как позже заявила американская сторона, профиль полёта А300 напоминал профиль выхода в атаку многоцелевого истребителя F-14, и командование судна якобы решило, что иранцы собираются наказать крейсер за заход в их территориальные воды и атаку на катера.

Американцы 11 раз попытались установить контакт с А300 по радиосвязи. Однако при этом восемь раз они выходили на связь на военных частотах и три — на коммерческих аварийных, не указывая уникальный код иранского лайнера, полученный через систему распознавания целей, и неверно называя скорость воздушного судна. Иранские пилоты, самолёт которых следовал в гражданском воздушном коридоре, со всеми необходимыми исправными передатчиками и на другой скорости, не могли даже предположить, что запрашивают именно их, тем более что неподалёку незадолго до этого пролетал иранский патрульный самолёт.

Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air © Werner Fischdick / Wikimedia Commons

В итоге Роджерс отдал команду выпустить по гражданскому самолёту ракету класса «земля — воздух» SM-2MR. Самолёт был сбит и, развалившись на две части, рухнул в воды залива. 274 пассажира и 16 членов экипажа погибли.

Согласно тексту официального американского рапорта, самолёт был опознан как гражданский только после катастрофы. Причинами инцидента американская сторона назвала «психологическое состояние» экипажа и якобы имевшуюся схожесть профиля полёта лайнера с готовящимся к атаке истребителем.

«Вашингтон не будет извиняться»

«А300 был сбит то ли по ошибке, то ли намеренно, то ли из-за некомпетентности американского командира. До сих пор неясно, зачем американцы пошли на это. Объяснить случившееся операцией по защите танкеров сложно. Возможно, США хотели продемонстрировать силу Тегерану, проводившему последовательную антиамериканскую политику», — предположила Фёдорова в беседе с RT.

Эксперт подчеркнула, что для Ирана произошедшее стало большой трагедией. Причём только после того, как Тегеран обратился в международный суд, Вашингтон согласился выплатить компенсации родственникам жертв инцидента, подчеркнув, что это «добровольное» решение, которое вовсе не означает, что США считают обоснованными претензии Ирана.

«США категорически отказались признавать свою вину как государство. Президенты Рейган и Буш по очереди высказались примерно в том смысле, что Вашингтон не будет извиняться, несмотря ни на какие факты», — отметила востоковед.

Авиационные эксперты обращают внимание, что инциденты с атаками военных различных стран на гражданские самолёты далеко не единичны.

«Взять хотя бы Ту-154, сбитый по ошибке украинской армией над Чёрным морем в 2001 году. Представители официального Киева сказали тогда что-то вроде «со всяким может случиться», — отметил в беседе с RT генеральный директор международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полётов» Сергей Мельниченко.

По словам председателя Комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, бывшего заместителя министра гражданской авиации СССР Олега Смирнова, существуют жёсткие нормы и правила, регламентирующие полёты гражданских самолётов и поведение военных.

«Что касается случая с иранским лайнером, то это было грубейшим нарушением всех законов со стороны американцев. Он был сбит конкретно в том месте, где активные боевые действия не велись. Это преступление. И ему нет оправданий», — считает Смирнов.

Говоря об оценке произошедшего самим Вашингтоном, специалисты указывают, как американские власти поступили с непосредственными виновниками инцидента.

«Командир крейсера, вместо того чтобы понести наказание, получил высокую государственную награду», — подчеркнула Ирина Фёдорова.

Действительно, Уильям Роджерс III за службу в период с 1987 по 1989 год был награждён орденом «Легион почёта» — одной из высших наград США, которая обычно вручается за «выдающиеся заслуги по службе в чрезвычайной обстановке». Помимо капитана, различными наградами были отмечены и его подчинённые.

Капитан Уильям Роджерс III и его награда — орден «Легион почёта» © U.S. Navy / US Air Force

Вопреки популярному в прессе мифу, Роджерс вовсе не был неопытным. На тот момент ему шёл уже пятидесятый год, и он долгое время служил на командных должностях на кораблях ВМС США различного класса. Непосредственно перед назначением на «Винсенс» Роджерс руководил секцией отдела планирования военно-морских операций Пентагона.

«Командир крейсера совершил военное преступление, но так за него и не ответил», — заявил в интервью RT главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко.

Трагический инцидент над Персидским заливом неожиданным образом отразился на международном конфликте, возникшем вследствие катастрофы Boeing 747 над Сахалином в 1983 году.

«Запад в 1980-е настаивал на том, чтобы СССР из-за сбитого корейского Boeing исключили из состава Международной организации гражданской авиации (ИКАО). После того, что произошло с иранским А300, американцы прекратили оказывать по этому поводу какое-либо давление на международную общественность», — рассказал RT заведующий кафедрой безопасности полётов в гражданской авиации Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Анатолий Костылев.

Однако обстоятельства двух инцидентов, как отмечают эксперты, кардинально различались. Если советские ВС сбили самолёт, нарушивший границу СССР на фоне полётов американской разведывательной авиации вблизи военных объектов, то моряки ВМС США нанесли удар по иранскому гражданскому воздушному судну, зайдя в иранские же территориальные воды.

«К сожалению, поведение Соединённых Штатов в ходе инцидента с А300 и в плане нанесения удара по гражданскому объекту, и в плане последующих попыток уйти от ответственности для Вашингтона весьма характерно», — резюмировал Игорь Коротченко.

Источник: nstarikov.ru