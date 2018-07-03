Под водой 22 минуты без воздуха

В 2010 году датский ныряльщик без акваланга Стиг Северинсен прыгнул в бассейн, заполненный акулами, и удерживал дыхание в воде в течение 20 минут и 10 секунд.



Стиг побил предыдущий мировой Гиннесс рекорд самого длительного нахождения под водой без дыхания.

Через два года бесстрашный Стиг повторил и побил собственный рекорд, задерживая дыхание 22 минуты. Если кто-то и достоин называться Aquaman, так это этот парень.

Стиг Северинсен, доктор философии и магистр биологии, известен тем, что участвовал в самых рискованных мероприятиях, включая плаванье в ледяной воде. Он побил рекорд, проплыв в ней 72 метра. Причем осуществил это, нырнув в прорубь, и вынырнув только в конце дистанции, что было чрезвычайно опасно. После заплыва герой не кутался в теплые вещи, а просто стоял и улыбался, скрестив руки на груди. Здоровье пловца контролировал его брат, медик.

Прежде чем начать отсчет, Стиг делал специальную дыхательную гимнастику, насыщающую легкие кислородом, что и помогло ему выдержать столько времени без воздуха. Также Северинсен принял меры, чтобы вода в бассейне составляла 30 градусов, что позволило ему понизить частоту своих сердечных сокращений до 30 ударов в минуту. Этот удивительный человек побил свой собственный рекорд без дыхания под водой, но для забавы продержался еще одну минуту и пятьдесят секунд, чтобы точное время его пребывания под водой составило ровно 22 минуты.



Возможно, дело в том, что объем легких у Стига равен 14 литрам, это вдвое больше, чем у среднестатистического человека. Кроме того, он умеет так сконцентрироваться, чтобы оставаться спокойным и не растрачивать кислород даром.

Источник: nashaplaneta.su