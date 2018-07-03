Почему новые авто гниют на свалке

В сети можно встретить много фото огромных стоянок с новыми непроданными авто. Давайте окончательно разберемся, есть ли все-таки перепроизводство автомобилей, или это очередной фейк.

Почему еще каких-то 15 лет назад автомобили были довольно надежными, а сейчас после завершения гарантийного срока обслуживания - примерно через 5 лет эксплуатации машина требует серьезного ремонта? Есть ли на самом деле заговор автопроизводителей?

Площади некоторый автомобильных складов под открытым небом занимают десятки гектар. Целые взлетные полосы забивают новыми автомобилями, но будет заблуждением считать, что все это именно брошенные авто или невостребованные машины. Некоторые из этих крупных стоянок являются перевалочными пунктами и просто ждут дальнейшей транспортировки. Но только некоторые.

Выяснилось на таких стоянках были люди и покупали там машины. Действительно, на некоторых стоянках можно купить старые авто по низкой цене. Но это единичные случаи и в массы это никто никогда не пустит, корпорациям это не выгодно. А почему не выгодно? Да потому что в мире производиться огромное количество автомобилей каждый год. В год производят примерно 100 миллионов автомобилей, это порядка миллиарда авто за 10 лет.

Но если машины надежные, не ломаются, они могут служить и 10 и 20 и даже 30 лет. Если машина хорошая, качественная, не ломается, зачем покупать новую? Поэтому просто внедрять в умы моральное устаревание машины уже недостаточно. Тогда производители стали делать менее качественные авто, которые просто отрабатывали свой гарантийный срок.

Вспомните 15 лет назад, какие были чайники, и ведь служат, у кого они остались. А советские холодильники вообще способны пережить человечество. Но сейчас, что ни купишь, ломается через год. Лампы накаливания, например, перегорают.

А одна из первых горит уже больше 100 лет в пожарной части.

С автомобилями такая же схема. То, что было 15 лет назад и раньше, в несколько раз надежнее, чем трехлетней давности автомобиль, независимо от производителя. Даже дилерские запчасти не помогут, стоят дорого, а толку мало, ведь производители намеренно внедряют в них срок, через который они выйдут их строя.

Люди не верят в возможность перепроизводства, дескать, компаниям это просто экономически не выгодно. Но чтобы сделать объективные выводы, нужно посмотреть на весь мир в целом, посмотреть, что говорят различные аналитики, откуда в мире берутся деньги. Если мы говорим о прибыли, должны поговорить и о деньгах.

Ни одно государство в мире не имеет право выпускать свои деньги, все деньги, которое оно имеет, они берут в долг у частных банков, которые так же не подконтрольны никаким органам власти. Вдумайтесь. Не надо верить мне на слово. Просто откройте конституцию, например РФ, и посмотрите статья о Центральном Банке и соответствующий закон о Центральном Банке. Многое поймете.

Вот хорошее видео по этой теме. «Хочу весь мир и ещё 5%», рассказывается на примере вымышленного персонажа Фабиана, как он захватил всю финансовую власть в мире.

Но у нас сейчас вся экономика так и устроена, с помощью ссудного процента. Как вы думаете, у кого самые большие прибыли в мире? Правильно, у тех, кто эти самые деньги производит. Причем с приходом компьютеров нет даже необходимости печатать бумажные банкноты. Просто рисуешь нолики на компьютере.

Так вот вернемся к производству автомобилей и других продуктов. Кому принадлежат все заводы в мире? Правильно – корпорациям. А кому принадлежат корпорации? Правильно – частным банкам, которые и управляют всеми мировыми деньгами. Речь идет именно о тех банках, в которых как раз берут деньги в кредит государства. Скажите, если они могут напечатать любую сумму, причем законно, какую захотят, то будут ли они переживать, что временно какой-то завод или целая отрасль не дает притока финансов, ну или этот поток снизиться? Нет, конечно, их доход ничем не ограничен и зависит только от невежества людей. От невежества нас с вами.

К тому же надо понимать, что хозяева денег смотрят на весь мир глобально и совсем в других временных промежутках. Для них строить планы на десятки или сотни лет это нормально. А вот некоторые недальновидные зрители считают, что если их дилер или несколько дилеров работают по схеме «заказа авто – его произвели – через какое-то время ты его получит», то значит, весь мир так устроен.

В производстве любых товаров задействовано огромное количество смежных индустрий, например, если остановиться производство автомобилей или крайне сильно снизиться, то встанет горнодобывающая промышленность, сталелитейные заводы, потому что тупо упадет спрос на сталь и другие металлы.

К тому же, помимо снижения прибыли, для хозяев денег, как ни странно, важна занятость населения. Ведь если сотни миллионов людей уволить из-за сокращения производства, то начнется бунт, а рядовые муравьи в человейнике должны пахать и выплачивать им кредиты, у них не должно остается времени и сил, чтобы задумать о том, что происходит в мире.

Но может быть вы не считаете, что современное мироустройство, это рабство тех, кто считает себя свободным, и всё это досужий вымысел любителей теорий заговора?