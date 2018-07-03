Экономика России на всех парах летит под откос

Несмотря на то, что новое правительство обещало россиянам экономический прорыв и повышение уровня жизни (особенно после повышения пенсионного возраста и НДС), прогноз Министерства экономического развития на этот и следующий годы выглядит неутешительно. Ведомство снизило ожидания по всем ключевым показателям.

Мы уже писали об этом, но продолжаем разбираться, почему прогноз по росту ВВП снижен с 2,1% до 1,9% на текущий год и с 2,2% на 1,4% на следующий. Еще хуже обстоит дело с ростом реальных заработных плат. Если в этом году они, как и ожидалось, должны вырасти на 6,3% (что тоже сомнительно), то в следующем рост замедлится до 1%. Ухудшен и прогноз по курсу рубля. Среднегодовой курс рубля к доллару в 2018 году может составить 61 руб. за доллар против 58,6 руб., ожидавшихся в апреле. Прогноз по курсу на конец года — около 62 руб. за доллар против 58,8 руб. В МЭР предполагают, что в 2019—2020 годах курс рубля составит 63−64 за доллар США.

Ухудшены практически все остальные макропоказатели. Промышленное производство вырастет лишь на 1,7% вместо 2,5% в апрельской версии прогноза. Инфляция с текущих 2,2% разгонится до 2,9−3,1% к концу года, а к середине 2019-го достигнет 4,5%. Рост инвестиций сократится с 5,6% до 3,1% в 2019.

Среди причин пересмотра прогноза — геополитическая неопределенность и решение по повышению НДС с 18% до 20% в следующем году. Предполагается, что увеличение налоговой нагрузки затормозит экономическую активность, разгонит инфляцию и заставит ЦБ поддерживать ключевую ставку высокой, что негативно отразится на кредитовании реального сектора. По оценкам правительства, повышение НДС с 18% до 20% приведет к увеличению поступлений в казну на 620 миллиардов рублей ежегодно. Но эксперты уже подсчитали, что в результате этого шага покупательная способность населения упадет на 2%, а прибыль предприятий сократится на 5,8%.

Примечательно, что ожидания по среднегодовой стоимости нефти были заметно улучшены — с 61,4 долл. за баррель в апрельском варианте до 69,3 долл. в новой редакции. Но это никак не повлияло на улучшение макроэкономических показателей, которые были снижены.

Напомним, что после своего избрания на пост президента РФ Владимир Путин представил новый майский указ, который содержит приоритетные направления проектов развития, в том числе:

— улучшение демографической ситуации;

— повышение средней продолжительности жизни до 78 лет;

— снижение бедности в два раза;

— ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;

— вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста в полтора раза выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности и другие пункты.

В правительстве подсчитали, что для его выполнения необходимо 25 триллионов рублей. Так как часть этих трат уже заложена в бюджет, необходимо найти дополнительные 8 триллионов до 2024 года. Повышение пенсионного возраста и НДС в Кабмине называют инструментами для того, чтобы обеспечить необходимое финансирование. Однако, как видим, даже по прогнозам экономического ведомства, эти (как и другие) меры не то, что не приведут к оживлению экономики и повышению уровня жизни, а, напротив, замедлят их рост.

Возможно, логика властей в том, что сейчас несколько лет россиянам будет плохо, зато потом случится тот самый экономический прорыв. В прогнозе МЭР на 2021 год рост ВВП указан на уровне 3%, но отчего он ускорится совершенно не понятно и верится в него с трудом. Если в 2019 году рост экономики замедлится до 1%, каким образом к 2024-м страна войдет в число пяти крупнейших экономик мира, а бедность будет снижена в два раза?

Заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов считает прогноз реалистичным, но неутешительным для российской экономики и населения страны, которое, если ничего не изменится, вряд ли дождется выполнения майского указа президента.

— Этот прогноз очень удивил экспертное сообщество. В последнее время Минэкономразвития славилось излишне оптимистичными прогнозами, даже показатели Росстата за предыдущие периоды пересматривались в лучшую сторону. В МЭР всегда утверждали, что все будет хорошо и положительно, а теперь выдали более реальный прогноз. Он намного ближе к истине, и дело не только в повышении НДС.

Хотя повышение налога на добавленную стоимость, безусловно, скажется на развитии экономики негативно. Те 620 миллиардов рублей, которые будут дополнительно собираться в бюджет, — это порядка 5,8% от прибыли всех предприятий без учета малых. Это серьезное изъятие, которое ударит и по бизнесу, и по благосостоянию населения. Оно негативно скажется на судьбе производств и их развитии.

К этому стоит добавить цены на топливо, которые никак не регулируются. Снижение акцизов и другие меры по идее должны были привести к тому, что цены вернутся в прежнее значение, но этого не произошло. Это не может не сказаться на розничных ценах и инфляции. Цены растут, а покупательная способность населения — нет.

При этом Минфин продолжает удерживать слабый рубль и еще и гордится этим. Да, для некоторых экспортеров, в частности, нефтяников, это хорошо, но для обрабатывающей промышленности это большая проблема. Дешевый рубль не позволяет им закупать дорогое импортное оборудование, которое попросту не имеет отечественных аналогов.

Так что НДС — это один из основных факторов пересмотра прогноза, но не единственный. И 1,4% роста в следующем году — это, пожалуй, лучшее, на что можно рассчитывать.

«СП»: — А какие еще факторы приводят к ухудшению прогноза?

— Это регулярное повышение различных неналоговых сборов, которых у нас насчитывается несколько десятков и которые никак не решаются внеси в Налоговый кодекс, соответственно, правительство может повышать их, как угодно без прохождения публичных обсуждений и оценки регулирующего воздействия.

Это налог на движимое имущество, который вернулся в этом году, и нет никаких гарантий, что в будущем он будет отменен. И, конечно, это повышение пенсионного возраста, которое приводит к тому, что потенциальные пенсионеры, которые попадают в первую волну повышения, уже в следующем году лишатся дохода более чем в 164 тысяч рублей в год. Естественно, это окажет негативное влияние и затормозит рост экономики и всех показателей.

«СП»: — Получается, меры правительства, призванные обеспечить финансирование майского указа, который должен улучшить жизнь населения, напротив, ухудшат ее? Или после трудного периода наступит прорыв?

— В прогнозе МЭР указан рост ВВП на 3% в 2021 году, но совершенно непонятно, откуда он возьмется. Подход нашего правительства чем-то напоминает известную фразу из советского мультфильма: «Чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное». В нашем случае, чтобы дать деньги народу, нужно сначала у народа эти деньги забрать.

И это при том, что есть альтернативы, и они сейчас у всех на виду. Можно обратить внимание на практику в США, где в этом году были значительно снижены налоги. В частности, подоходный налог на физические лица и налог на прибыль предприятий с 35% до 21%. Это уже привело к росту прибыли компаний в первом квартале на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рекордными темпами растут вложения в развитие предприятий, закупки оборудования выросли на 5,5%, инвестиции в нематериальные активы выросли почти на 11%, безработица стремится к историческому минимуму.

Похожая ситуация была в США и в 80-е годы, так что это известный отработанный рецепт. Снижение налогов ведет к развитию экономики и улучшению благосостояния населения. Но у нас решили пойти более простым путем сбора денег и не рисковать возможной просадкой поступлений в федеральный бюджет, которую может вызвать снижение налогов.

«СП»: — С учетом таких прогнозных показателей выполнение майского указа вообще реально?

— Такими методами майский указ никак не выполнить. Они могут привести только к длительной стагнации. Скорее всего, экономика России в лучшем случае зависнет на этих 1,4−1,5% роста ВВП в год, не более. Да и то при условии, если нефть будет оставаться стабильно дорогой.