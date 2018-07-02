Сокрытые и запретные изобретения



Биотрансмутация Высоцкого



Еще в 1990 году доктор физико-математических наук Владимир Иванович Высоцкий окончил цикл работ, доказавший возможности эффективного ядерного преобразования изотопов в биологических системах. Исследования показали, что рост культуры идет неоднородно.



В отдельных участках образуется потенциальные ямы, в которых на короткое время снимается кулоновский барьер, препятствующий слиянию ядра атома и протона. В таком состоянии становиться возможной трансмутация.



Самое перспективное направление этой технологии – производство сверхредких и сверхдорогих тяжелых изотопов и ускоренная биологическая дезактивация опасных радиоактивных загрязнений.



Так в опытах Высоцкого с цезием 137 в Чернобыле период его полураспада до стабильного изотопа бария 138 удалось снизить, внимание, с 30 лет до 310 дней, то есть более, чем в 23 раз. Результаты абсолютно достоверные и опубликованы в научном журнале «Энерсофтнукэнерджи».



Сегодня проектом живо интересуются в Индии и Японии, где на складах Фокусимы скопилось более миллиона тонн радиоактивной воды, но перспективы его признания лабораториями и корпорациями, синтезирующими редкие изотопы на миллиарды долларов традиционным путем, выглядят не слишком радужно.



Холодный ядерный синтез



23 марта 1989 года ученые из университета Юты Флешмен и Полц объявили о получении аномально высокого тепла в ходе ядерной реакции, проводимой без использования сверхвысоких температур и энергии. Но опыта были признаны невоспроизводимыми.



Между тем еще в 1957 технология без уранового ядерного синтеза гелия из дейтерия на тяжелой воде при температуре 1010 градусов Цельсия была предложена Иваном Филимоненко. В единой государственной программе по реализации идей ученого были задействованы лучшие специалисты 80 крупнейших предприятий союза.



Но после череды смертей Курчатова, Королева и Жукова проект заморозили, а к 68 прикрыли полностью. Чтобы отбить охоту вертеться под ногами у РАН и топливных монополистов, Филимоненко отстранили от работ и командировали за решетку на 6 лет.



В 1969 году через 4 дня после скандальной конференции Полца и Флешмена ученого пригласили на подольское НПО Луч, где Иван Степанович взялся воссоздать две термоэмиссионные установки по 12.5 киловатт, но страна развалилась и спустя несколько лет оба уже введенных в эксплуатацию образца демонтировали и продали по цене металлолома.

Двигатель Бэнкса



Еще в 1948 году металлурги Курдюмов и Хандерс он [Не некий западный Хандерсон, а советский металлург Л. Г. Хандрос. – Прим. ss69100.] предложили сплав, наделенный способностью восстанавливать первоначальную форму после значительных пластических деформаций и нагрева до определенной температуры.



В 1980 году изобретение было признано открытием и стало известно как эффект Курдюмова или эффект памяти формы. Один из самых популярных и перспективных материалов – сплав никеля и титана – нитинол.



При последовательной смене температур кристаллическая решетка сплава меняет конфигурацию, крайне важно, что эффект проявляет себя даже при незначительном нагревании и охлаждении, что значительно удешевляет технологию.



На картинке видно кинетическую схему нитенолового двигателя. А это двигатель Бэнкса, работающий на таком принципе.



Естественными бесплатными источниками энергии для таких двигателей и для всех нас уже давно могли бы стать моря и океаны, если бы в дешевой энергии были бы заинтересованы те, кто находиться у власти.

Генератор Хендершота



Первое упоминание о магнитном генераторе свободной энергии в работах американского физика – изобретателя Лестора Хендершота появилось в 1927. Уже в следующем году Хенедершот построил прототип небольшого генератора и сумел запитать 2 стандартные лампы по 110 ватт.



Авторитетные эксперты вынуждены были признать – генератор работал без видимого внешнего источника. После двух хвалебных упоминаний в Нью-Йорк Таймс в феврале 1928 года Лестора публично обвинили в шарлатанстве.