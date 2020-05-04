Сводки от ополчения Новороссии 04 мая 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник пять раз нарушил режим прекращения огня.

На попаснянском направлении украинские каратели 30-й ОМБр ВСУ из района н. п. Золотое-4 с применением минометов калибра 120 и 82-мм подвергли обстрелу н. п. Золотое-5.

В результате преступных действий украинских боевиков ранена девочка 2013 года рождения, проживающая по адресу: ул. Почтовая, д. 26.

Также повреждения получили шесть жилых домов по ул. Почтовой, д. 3, 5, 24, 25, 26, и 32, и объекты гражданской инфраструктуры: газопровод на ул. Почтовой и опора ЛЭП на пересечении улиц Почтовая и Кутузова.

Стоит отметить, что 30 апреля нашей разведкой было зафиксировано размещение двух миномётных расчетов в жилых районах н. п. Золотое-2.

Мы не исключаем, что именно из этого вооружения боевики ВСУ, прикрывшись спинами мирных жителей и осознавая, что подразделения Республики не будут вести ответный огонь по жилым районам мирных граждан, вели кровавый огонь по нашим населенным пунктам.

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Кроме того, военный преступник Гараз с целью сокрытия своих преступных действий по геноциду мирного населения Донбасса приказал подчиненным боевикам осуществлять подавление каналов управления всех воздушных судов Международной миссии ОБСЕ, осуществляющих мониторинговую деятельность в 40-километровой зоне от места огневых позиций минометных расчетов, ведущих огонь по жителям Золотого-5.

Во время полета БПЛА ОБСЕ над н. п. Врубовка расчетом станции помех был обнаружен и подавлен БПЛА Миссии.

По информации от наших источников, достоверно известно, что БПЛА в аварийном режиме совершил экстренную посадку в непосредственной близости от украинских преступников. Расчетом станции помех воздушное судно было обнаружено, но отдавать его международным наблюдателям в исправном состоянии никто не собирался.

Украинские вандалы физически вывели из строя дорогостоящее оборудование ОБСЕ, сломав винты и посадочную опору на БПЛА. Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий вывели из строя запоминающее устройство.

Наблюдателям ОБСЕ, которым вернули воздушное судно, сообщили, что данные повреждения были вызваны в результате неудавшейся экстренной посадки.

Хотим отметить, что кровавые действия украинских карателей не остались безнаказанными. Во время ведения огня по мирным жителям Республики из-за непрофессиональных действий карателей 30-й бригады трое боевиков миномётного расчета получили ранения.

Согласно достоверным сведениям от наших источников в штабе ОТГ «Север», причиной ранения украинских карателей стало двойное заряжание 82-мм миномета.

Командование ОТГ «Север» приняло решение доложить в штаб «ООС» о данном инциденте как о боевых потерях в результате ведения ответного огня со стороны Народной милиции.

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Несмотря на принимаемые командованием ОТГ «Север» меры по недопущению фиксации представителями СМИ преступлений украинских боевиков, «акулам пера» удается проникать на запретные для объективов позиции.

Невзирая на вывод командованием 30-й бригады трех журналистов телеканала NewsOne из района н. п. Золотое-4, съемочной группе телеканала «1+1» под руководством Натальи Нагорной за материальное вознаграждение командиру мотопехотного батальона подполковнику Кремзь А.М. в размере 2 000 гривен удалось проникнуть на позиции минометных расчетов, осуществлявших обстрел н. п. Золотое-5. Во время съемок оператору Вадиму Литвину удалось снять взрыв на соседней позиции минометного расчета.

В данный момент командованием бригады принимаются меры по недопущению разглашения сведений о произошедшем инциденте.

У всей съемочной группы сотрудниками ВСП изъяты все средства фото- и видеофиксации, а также личные мобильные телефоны и ноутбуки, с которых удаляются отснятые материалы.

Кроме того, в бригаду прибыла комплексная проверка штаба ОТГ «Север» для проведения служебного разбирательства в отношении командира батальона, допустившего на свои позиции съемочную группу.

Командование Народной милиции ЛНР ответственно заявляет, что знает обо всех огневых позициях, с которых велся обстрел н. п. Золотое-5, но из-за подлой тактики украинских карателей прикрываться спинами мирных жителей ответный огонь не открывался.

Также руководству «ООС» рекомендуем тщательно разбираться и перепроверять доклады подчиненных боевиков, прежде чем голословно обвинять подразделения Народной милиции в причастности к ранениям украинских боевиков.

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