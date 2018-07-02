НА ЗЛОБУ ДНЯ… БЕЗ ЗЛОБЫ

Чем острее дискуссия и ситуация вокруг «пенсионных дел», тем яснее становится, что «ставки» в нём значительно выше, чем кажется на первый взгляд, и они выходят далеко за рамки обозначенного поверхностного спора вокруг них и начавшихся демонстраций протеста.

Начнём с простого. Судить о здравии затеявших реформу явно нужно ориентируясь «на святое» – Конституцию, ч.2 ст. 55 которой запрещает «издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Действующий же закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» устанавливает право на трудовую пенсию по старости для мужчин, достигших 60 лет, а женщин – 55 лет». Так что реформа, вроде, создаёт хороший повод для юридических споров между гражданином (гражданами) РФ и правительством, исход которого понятен не только любому, вознамерившемуся подобным образом отстоять свои права, но и чиновникам. Так что подозревать их в нездоровье вряд ли стоит. Остаётся одно – они полностью уверены в законности (безнаказанности) своих деяний. Почему? Либо действующая Конституция РФ к текущей ситуации НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ, либо граждан РФ НЕ СУЩЕСТВУЕТ (или налицо оба факта вместе)!

Дискуссия на эту тему ведётся достаточно давно, массовость осознания не наблюдается по причине молчания властей, естественно, «телевизоров» и других СМИ, сложных международных юридических аспектов темы и отсутствия простого доступа к необходимым документам, в том числе в ООН (с имеющимися аргументами можно ознакомиться, например, здесь: http://pravosudija.net/article/ugroza-sushchestvovaniyu-rossii-takzhe-nekotorye-sobytiya-i-daty-nahodyashchiesya-v), существованием различных версий происходящего (http://pravosudija.net/article/2024-ili-my-rozhdeny-chtob-kafku-sdelat-bylyu), разбираться в которых – удел специалистов, имеющих соответствующие возможности и осознающих опасность. Но, видимо, Конституция РФ на её территории с точки зрения международного права явно НЕ ДЕЙСТВУЕТ и бояться судебных исков правительство – частная компания, зарегистрированная установленным способом, по поводу пенсионной реформы не будет! Желающие проверить регистрацию правительства и отдельных ведомств – на сайт upik.de, принадлежащий компании Dun & Bradstreet, которой с 2008 года ПРАВИТЕЛЬСТВО США предоставило полномочия по сбору уникальных номеров ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ (DUNS) всего мира (http://pravosudija.net/article/klyuch-partnera-ssha-na-sayte-upik-de-firmy-korporacii-rf-na-tele-sssr).

Увы, но перечень «огорчений», похоже, на этом не заканчивается. Начались они, видимо, с закрытия в начале года компаний, управлявших РФ и СССР, а также соответствующих счетов (http://pravosudija.net/article/zagovor-uhodyashchih), и вероятной перерегистрации соответствующих структур. На том же сайте upik.de видно, что код РФ с начала года изменился с 643 на 622.

Идём дальше.

Обратили внимание на инаугурацию президента? В любом случае – вот слова диктора: «Владимир Владимирович Путин принес присягу на верность Российской Федерации и вступил в должность президента России...». Ответа на возникший вопрос о новом государстве – Россия – пока нет, как и гражданах, его «населяющих», и юридическом взаимоотношении РФ и России тоже. Прямой путь к гражданству известен – заявление, но этому, естественно, должно предшествовать юридическое оформление России как субъекта международного права. И дорога к оному тоже ясна – референдум (идею которого озвучивает Зюганов) или иной «акт», увязывающий новый субъект со старым, например СССР (да простят меня юристы). Правда, юридическая тонкость, о которой говорят специалисты: участие в подобном референдуме автоматически наделяет структуру, которая его проводит, полномочиями на действия от имени участников. Так что иметь это в виду стоит решая вопрос о возможном участии...

Главный вопрос, естественно, – деньги, ведь счета прежних управляющих РФ компаний в связи с закрытием блокированы или пусты. Как говорил герой известного фильма С. Говорухина: «Всякое преступление оставляет финансовый след». «Преступление» в данном случае – определённая условность, хотя российское золото в ФРС благодаря «помощи» Ватикана\иезуитов и семейства Ротшильдов (http://pravosudija.net/article/zagovor-uhodyashchih) обросло долгами и потому «токсично». Остаются ещё «резервы СССР», о которых известно благодаря С. Шашурину и «обладание» которыми связано с необходимостью восстановления правопреемственности РФ (России) с Советским Союзом. Так что поле для деятельности и «монархистов», и сторонников «восстановления» СССР самое широкое. Властям труднее: деньги нужны здесь и сейчас и потому – самые экзотические варианты, включая попытку «фальшивой» эмиссии и иные подобные схемы, «блокированные» теперь фигурой А. Кудрина, назначенного «ротшильдами» для контроля за «чистотой» финпотоков. Или, похоже, выбранный, сегодня властями японский, возникший, возможно, на совпадении интересов Страны восходящего Солнца, опасающейся угроз после объединения Северной и Южной Кореи (как минимум связанных с аннексией полуострова в 1910 году), а также российских властей. Замена с 1 июня американского канала, через который выводили платежи за ЖКХ, на японский – вполне весомое подтверждение, которое можно «получить» с помощью обычной платежки за ЖКХ, прочитав штрихкод на ней.

Возможность такого варианта, очевидно, вертится вокруг главного интересующего Японию в РФ ресурса – Курильских островов и вспомогательного – энергорсурсов (видимо, недаром вновь возникли разговоры о «соединении» Сахалина и Хоккайдо). Все юридические претензии Токио на Курилы юридически безосновательны и имеют слабое отношение к итогам Второй мировой. Для подтверждения этого достаточно принять во внимание, что СССР принял Курилы в свою собственность лишь 2 февраля 1946 года. А произошло это через три дня после выпуска «Меморандума главнокомандующего союзных держав японскому императорскому правительству № 677 29 января 1946 г.». Именно этим документом из территории Японии были «исключены Курильские (Тисима) о-ва, Группа о-вов Хабомаи (Хабомадзе), включая о-ва Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку), а также о-в Сикотан». Так что наиболее реальный вариант «возврата» Курил – «коммерческий».

А выход для российских властей – пенсионная реформа (ещё и удар по гражданам, имеющим права требования по средствам СССР), повышение налогов, штрафов и прочих средств опустошения карманов людей... Новой частной структурой с возможным именем «Россия», список аффилированных лиц которой рано или поздно станет известен...