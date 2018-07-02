Лишить права вето: Британия использует ОЗХО против России

Великобритания никак не оставляет попыток надавить на Россию, подключая к этому сторонние структуры. Не так давно Организацию по запрещению химического оружия наделили правом назначать ответственных за химатаки в Сирии.

Очевидно, что таким образом Запад намерен поближе подобраться к России, несмотря на заявления, что решение призвано восстанавливать справедливость. На самом же деле наделение этой ОЗХО судебными функциями дает Лондону шанс обойти российское вето в Совете безопасности ООН и тем самым устранить юридическое препятствие для свержения режима Асада.

Как отметил Александр Шульгин, постпред России в ОЗХО, изменение мандата организации – это посягательство на исключительные прерогативы СБ ООН.

В свою очередь, Россия, а также поддержавшие ее страны, выступили против трансформации ОЗХО. Сейчас Москва приложит все усилия, чтобы добиться отмены решения по химатакам до ноября текущего года. Кроме того, В Кремле предложили дать возможность использовать право вето на решения организации. Разумеется, Британия резко отреагировала на это заявление и отметила, что это ограничит «независимость» председателя этой организации.

Имеет место быть и предположение, что расширение функций ОЗХО – не что иное, как четко спланированная сделка с подкупом сторон и откровенным шантажом. Стоит напомнить, что в ходе голосования Британию поддержали многие островные государства, зависимые от этой страны. Делегатов даже свозили на заседание, оплатили дорогу и проживание, чтобы добиться нужного Британии результата.

Используя своих марионеток, Лондон продолжает проводить политику по дискредитации Москвы на международном уровне. Как заявлял в мае британский МИД, для этого будут использоваться G7, G20, НАТО и Евросоюз.

Очевидно, это делается для того, чтобы обойти право вето российской стороны в Совбезе ООН и с легкостью устанавливать через ОЗХО виновных в «химатаках».

Реализацию мандата, по всей видимости, начнут с Сирии. Есть информация о том, что готовится новая провокация в провинции Дейр-эз-Зор силами американских спецслужб. А накануне американское судно, забитое на отказ химическими веществами, прибыло в воды Персидского залива.

Единственным предлогом Запада против правительства Сирии является химическое оружие, именно поэтому Запад решается наделить ОЗХО полномочиями палача. На что же пойдут США и их союзники, если на кону будут стоять геополитические интересы? Не станут ли покушаться на статус-кво в ядерном оружии?