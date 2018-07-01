Лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что в 1921 году территория Украины была в 1,6 раза больше, чем нынешняя. Однако известный российский интеллектуал, политолог и публицист Анатолий Вассерман опроверг это заявление.

Как заметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей известный российский интеллектуал Анатолий Вассерман, прежде чем говорить о территориях Украины, надо осознать, что украинских националистов в природе не существует.

«Потому что украинской нации нет. Украинцы — это русские. А украинский язык — это один из диалектов русского. Да, в его словарь напихали уйму непонятных для русских слов. Но синтаксис, который определяет, разные это языки или все-таки один и тот же, остался привычным для русских деревенских говоров», — объяснил свою позицию знаток.

Анатолий Вассерман отметил, что в разное время в состав Украины зачисляли самые разные земли.

«Например, в Зеленом Клине действительно было больше переселенцев с юго-запада России, чем из центральной ее части. Это связано с тем, что в центре страны долгое время бытовала крестьянская община, обеспечивающая своим членам сносное существование, а на юге община не очень прижилась, и, соответственно, там было труднее выживать, люди хотели переселиться.

Но считать дальневосточный Зеленый Клин частью Украины только потому, что там говорили на украинском диалекте, нельзя», — заметил собеседник ФАН.

По его словам, точно так же в разное время пытались отделить от россиян носителей южнорусских, западнорусских и центральнорусских диалектов, но ничего не вышло.

«Профессиональные украинцы», то есть те, кто искал и ищет выгоду в отделении Украины от России, не раз предпринимали попытки отсечь в пользу Украины как можно больше русских земель на основании того, что их жители говорят на их диалекте.

Но уже в 1922 году при создании СССР Украинская советская социалистическая республика вошла в состав государства с границами практически нынешними, очень мало отличающимися. Да, в свое время были утряски на местности — то или иное село могли переводить из одной республики в другую, но в целом граница была практически та же», — напомнил Вассерман Тягнибоку.

Политолог и публицист подчеркнул, что та же Кубань еще в ходе Гражданской войны убедительно ответила на предложение войти в состав Украины.

«Кубанское казачество выступало за единую и неделимую Россию и активно воевало против войск, так или иначе подчиненных «профессиональным украинцам». А после Гражданской войны перешло на сторону красных, убедившись, что они восстанавливают страну в прежних географических границах, но на других политических основаниях. Так что на претензии Тягнибока ответ был дан еще век назад», — заметил собеседник агентства.

Эксперт отметил, что украинская версия истории совпадает с реальностью разве что в именах собственных, то есть в названиях географических объектов и именах деятелей.

«А все остальное — это плод сепаратистской фантазии. Ведь украинство — это не национализм. Это именно сепаратизм, то есть стремление отторгнуть часть единого народа. А те, кто поставил перед собой такую пагубную для народа цель, готовы для ее достижения на все», — считает Вассерман.

Он призвал, слушая таких «профессиональных украинцев», как Тягнибок, вспоминать старую американскую шутку о том, как распознать, что юрист врет: когда он врет, он шевелит губами.

«А что касается «песен Сечевых стрельцов», то реальных сочинений запорожских стрельцов до нас дошло очень мало. А большая часть из них — это песни более позднего времени. Если же Тягнибок имел в виду под «Сечевыми стрельцами» уроженцев Галичины, служивших сперва в австрийской армии в годы Первой мировой войны, а во Вторую мировую — в СС, то их песни до нас дошли, но никто из русских не считает их сколь-нибудь значимым культурным наследием», — добавил Анатолий Вассерман.

Источник – https://riafan.ru/

Источник: vassermans.ru