80 тыс. австрийцев вышли на улицы, протестуя против 12-часового рабочего дня (ФОТО, ВИДЕО)
В субботу, 30 июня, в столице Австрии Вене десятки тысяч людей протестовали против планов правительства принять изменения в трудовое законодательство, которые сделают возможным внедрение работодателями 12-часового рабочего дня без повышения оплаты труда.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По данным австрийской полиции, в демонстрации приняли участие около 80 тысяч человек. Организаторы заявляли об участии в мероприятии от 170 до 200 тысяч человек.
«Мы будем противостоять этому всеми возможными средствами, которые у нас есть», — пообещал глава Союза профсоюзов Австрии Вольфганг Катциан.
Кроме возможного продления рабочего дня до 12 часов, австрийское правительство консерваторов и правопопулистов собирается также разрешить установку работодателями 60-часовой рабочей недели без повышенной оплаты труда. Впрочем, работникам разрешат отказываться работать более 10 часов в день без указания причин. Соответствующие изменения в законодательство австрийский парламент планирует принять в четверг, 5 июля.
Австрийские профсоюзы выступают категорически против планов правительства и требуют от него вынести этот вопрос на референдум.
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Источник: rusvesna.su
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12 – часовый рабочий день? А до этого, оказывается, у них был 10 – часовый рабочий день. Наглядный пример либерально-демократических ценностей “свободных” граждан Европы в действии. Никто из наших либерально настроенных сограждан не хочет поговорить о свободе на западе и угнетении прав в РФ ? Пусть комментируют