Сквозь слезы. Лучшие шутки о повышении пенсионного возраста
14:45. 30 июня 2018 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Правительство предлагает с 2019 года ввести переходный период повышения пенсионного возраста. Об этом заявил глава кабмина РФ Дмитрий Медведев на заседании Кабмина. В эту субботу, в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста.
Минимальная пенсия по старости с 1 января 2019 года составит 4500 долларов США в месяц, а пенсионный возраст — 127 и 132 года для женщин и мужчин соответственно.
Сайт “Избранное” посмотрел что про это пишут в соцсетях и сделал подборку новых анекдотов.
— Девушка, до скольки вы работаете?
— Теперь до 63-х…
— Вот в Японии раньше стариков относили на гору и там оставляли умирать…
— Господин Кудрин, а другие предложения по пенсионному фонду будут?
Уважаемый обладатель пенсионных прав и накоплений! С прискорбием вынуждены вам сообщить, что вы выбрали не тот пенсионный фонд и не ту страну.
В России до пенсии доживают только те, кому она не нужна.
— На всероссийском референдуме увеличение пенсионного возраста до 80 лет поддержало 89% граждан.
— А как звучал вопрос?
— В 80 лет вы бы хотели умереть или выйти на пенсию?
Пенсионный фонд: «Паперть — ваш надёжный финансовый партнёр».
Нынешние пенсионеры невыгодны нынешней власти даже не тем, что на них приходится тратить деньги пенсионного бюджета.
Который явно не для этих целей предназначен.
Дело в другом.
Нынешние пенсионеры еще отлично помнят, как и откуда появилась нынешняя власть.
Достигшие пенсионнопреступного возраста могут быть привлечены к административной ответственности.
Минфин предложил сэкономить бюджетные деньги, лишив пенсий всех пенсионеров, чей вес превышает 70 кг у мужчин и 60 — у женщин.
Правительством принято решение не увеличивать пенсионный возраст. Вместо этого продолжительность года будет увеличена до 400 дней.
Внесём в пенсионную реформу элемент азарта! Пусть новым возрастом выхода на пенсию будет возраст, в котором на пенсию выйдет В.В. Путин!
Слышал, что на карточную систему «Мир» хотят перевести пенсионеров. Что ж, выражение «пустить по миру» обретает еще одно значение.
— Ой, как вы похудели? Диета Малышевой?
— Нет, диета Топилина.
Господа, давайте объединимся и отомстим государству долголетием на пенсии!
Если человек вышел на пенсию, то его надо гнать обратно на работу. На пенсию должны выползать.
Вопрос к правительству: «Планированное повышение пенсионного возраста до границы средней продолжительности жизни. Нет ли здесь логической ошибки?»
Правительство: «Вы правы. Мы, действительно, собирались повысить возраст выхода на пенсию до 150 лет, но возникает техническая проблема: как собирать взносы в ПФ с того света?»
Предложен новый законопроект, согласно которому гражданин, достигший пенсионного возраста, будет обязан заплатить штраф.
Чтобы страна процветала, нужно провести две социальные реформы:
1. Поднять пенсионный возраст до 80 лет.
2. Сократить срок беременности до 2 месяцев.
Источник: nashaplaneta.su