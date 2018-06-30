Сквозь слезы. Лучшие шутки о повышении пенсионного возраста

Правительство предлагает с 2019 года ввести переходный период повышения пенсионного возраста. Об этом заявил глава кабмина РФ Дмитрий Медведев на заседании Кабмина. В эту субботу, в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста.Минимальная пенсия по старости с 1 января 2019 года составит 4500 долларов США в месяц, а пенсионный возраст — 127 и 132 года для женщин и мужчин соответственно.Сайт “Избранное” посмотрел что про это пишут в соцсетях и сделал подборку новых анекдотов.— Девушка, до скольки вы работаете?— Теперь до 63-х…— Вот в Японии раньше стариков относили на гору и там оставляли умирать…— Господин Кудрин, а другие предложения по пенсионному фонду будут?Уважаемый обладатель пенсионных прав и накоплений! С прискорбием вынуждены вам сообщить, что вы выбрали не тот пенсионный фонд и не ту страну.В России до пенсии доживают только те, кому она не нужна.— На всероссийском референдуме увеличение пенсионного возраста до 80 лет поддержало 89% граждан.— А как звучал вопрос?— В 80 лет вы бы хотели умереть или выйти на пенсию?Пенсионный фонд: «Паперть — ваш надёжный финансовый партнёр».Нынешние пенсионеры невыгодны нынешней власти даже не тем, что на них приходится тратить деньги пенсионного бюджета.Который явно не для этих целей предназначен.Дело в другом.Нынешние пенсионеры еще отлично помнят, как и откуда появилась нынешняя власть.Достигшие пенсионнопреступного возраста могут быть привлечены к административной ответственности.Минфин предложил сэкономить бюджетные деньги, лишив пенсий всех пенсионеров, чей вес превышает 70 кг у мужчин и 60 — у женщин.Правительством принято решение не увеличивать пенсионный возраст. Вместо этого продолжительность года будет увеличена до 400 дней.Внесём в пенсионную реформу элемент азарта! Пусть новым возрастом выхода на пенсию будет возраст, в котором на пенсию выйдет В.В. Путин!Слышал, что на карточную систему «Мир» хотят перевести пенсионеров. Что ж, выражение «пустить по миру» обретает еще одно значение.— Ой, как вы похудели? Диета Малышевой?— Нет, диета Топилина.Господа, давайте объединимся и отомстим государству долголетием на пенсии!Если человек вышел на пенсию, то его надо гнать обратно на работу. На пенсию должны выползать.Вопрос к правительству: «Планированное повышение пенсионного возраста до границы средней продолжительности жизни. Нет ли здесь логической ошибки?»Правительство: «Вы правы. Мы, действительно, собирались повысить возраст выхода на пенсию до 150 лет, но возникает техническая проблема: как собирать взносы в ПФ с того света?»Предложен новый законопроект, согласно которому гражданин, достигший пенсионного возраста, будет обязан заплатить штраф.Чтобы страна процветала, нужно провести две социальные реформы:1. Поднять пенсионный возраст до 80 лет.2. Сократить срок беременности до 2 месяцев.

Источник: nashaplaneta.su