Qualis artifex pereo*: Жертвы кинематографа

Уж сколько раз твердили миру о вреде «зомбоящика», и благо, многие задумались над этим вопросом, а кто-то – и вовсе отказался от просмотра ТВ. Тяжело, конечно, жить в обществе телезрителей тем, кто перестал себя погружать в это… «искусство». Телезрителям тоже тяжело. Просто они этого не понимают. Знаете, когда человек испытывает непереносимую боль, срабатывает защитная функция организма – человек теряет сознание. То же самое произошло с телезрителями. Сознание многих просто не смогло переварить весь тот шлак, что они в себя загружают, и отключилось.

Но сегодня хотелось бы поговорить не о телезрителях, а о тех, кто, так сказать, «по ту сторону баррикад».

Вы никогда не задумывались, что мотивирует людей сниматься в деградационных сериалах, фильмах и телешоу? Неужели все актёры априори безнравственные или настолько слепые, что не осознают вредного влияния того медиаконтента, к созданию которого они причастны? Всех этих бесконечных комедий с шаблонными пьянками, гулянками, залётами; этих фильмов ужасов с ожившими монстрами и страхами; или боевиков, в которых главный «положительный герой» убивает не меньше людей, чем главный «злодей»?

Поймите правильно – не существует в мире абсолютного зла, как и абсолютного добра. И телевидение, и массовый кинематограф – это просто инструмент. Не хороший и не плохой. Но, как мы можем видеть по ситуации, когда детей страшно вести в кинотеатр или оставлять дома наедине с телевизором, попал этот инструмент явно в руки не самых лучших людей. Представьте себе топор. Если им орудует добрый человек – он построит дом, а если злой – он станет разбойником с большой дороги. И виноват ли топор в том, что им проламывают головы, а не строят дома? Вопрос риторический.

Также и актёры – среди них очень много талантливых личностей. Но талант – это тоже инструмент, и его можно направить на то, чтобы изменить мир в лучшую сторону и вдохновить на это миллиарды людей, а можно направить на то, чтобы эти миллиарды людей уничтожить. Подобно тому, как учёный, используя свой талант, может найти лекарство от неизлечимой болезни или создать смертельный вирус. Очень, кстати, уместное сравнение. Актёры силой своего мастерства могут лечить умы и души людей, а могут навсегда искалечить их сознание теми концепциями, которые будут транслировать с экрана их лица.

Яркий пример – Джонни Депп, прославившийся своим образом вечно пьяного, эгоистичного и достаточно корыстного пирата, которого он своей харизмой сумел наделить притягательной силой. В недавнем интервью, посвящённом тому, как Джонни спустил полмиллиарда долларов, актёр шокировал публику, рассказав о своей жизни и мировоззрении. Постоянное употребление наркотиков, сумасшедшие выходки, семейные проблемы, исключительно потребительские взгляды – обо всём этом поведал Джонни Депп, разбавляя грязными ругательствами и без того весьма неприятные подробности.

Рассказал актёр, вероятно уже бывший, и о своих планах – мечтает снять фильм про Титаник, но чтобы действие развивалось в ванне. Комментарии тут, думается, излишни. Может, еще про Пёрл-Харбор в стакане снимем? Или над какой другой трагедией поглумимся? Смешно же. Одним словом – Голливуд. И таких деградирующих личностей среди голливудских (да и среди отечественных) актёров – много. Почему так?

Всё просто. В каких фильмах снимаются – такими сами постепенно и становятся. Нельзя транслировать в общество непотребщину, а самому оставаться белым и пушистым. Мир, ведь, как зеркало: что ты в него привносишь – то и получаешь в качестве ответной реакции.

О чём ты думаешь – тем ты и становишься

Вы сталкивались когда-нибудь с ипохондриками? Это «мнимые больные». Они настолько переживают за своё здоровье, что силой своего самовнушения способны любой кашель в прямом смысле слова превратить в туберкулёз. В жизни есть очень простое, но очень важное правило – о чём ты думаешь, тем ты и становишься. Примерно то же самое происходит с актёрами. Знаете, как актёр вживается в роль? Он всё время концентрируется на качествах своего персонажа, взращивает их в себе, привыкает к своей маске, чтобы она стала его вторым лицом. Нет. Не вторым – первым. И это перевоплощение не проходит бесследно. Известны случаи, когда актёры, игравшие больных людей, потом в действительности заболевали, причём именно тем заболеванием, которое было у их героев. У суеверных людей это называется «беду накликать». Но на самом деле, никакой мистики тут нет. Просто самовнушение – в прямом смысле слова – страшная сила. И этой силой можно исцелить, а можно убить. Концентрируясь на чем-либо – мы взращиваем это в себе. Медленно, но верно. А теперь представьте, что происходит с человеком, который регулярно играет роли преимущественно аморальных персонажей, которые к тому же по сюжету выставляются в положительном свете. Что происходит с психикой такого актёра, когда он раз за разом должен убеждать себя и зрителей в том, что этот вечно бухающий и циничный герой на самом деле «прекрасный малый»?

Истинно говорят – не рой другому яму, сам в неё попадёшь. То же получается с такими актёрами. Демонстрируя с экрана безнравственный образ жизни – они медленно, но верно начинают вживаться в роль и постепенно переносят деструктивные модели поведения в реальную жизнь. Жизнь – справедливая штука. Что посеешь – то и пожнёшь.

Хотя, откровенно говоря, актёрам сейчас не позавидуешь. Ведь они только исполнители (что не снимает с них ответственности). В условиях, когда рычаги управления телевидением и массовым кинематографом находятся в руках «эффективных менеджеров», у талантливых актёров соблазн использовать свой талант во зло очень велик, ведь это сулит большие деньги и славу. И тут уже встаёт вопрос нравственного выбора каждого из них – поехать по наклонной на шестисотом мерседесе или идти в гору, пробиваясь своими силами. Перед актёрами, для которых честь и совесть дороже карьеры, я снимаю шляпу. Но многие, соблазнившись разного рода «плюшками», вынуждены транслировать в мир то, что пишут им сценаристы и за что хорошо платят. Они становятся пешками. А пешками, как известно, жертвуют первыми…

*«Какой артист погибает»(лат)

Слава Ветер

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