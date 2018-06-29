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В СССР первыми открыли новое предназначение соплу Густава де Лаваля, о котором он даже недогадался

15:45. 29 июня 2018 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:

Wikipedia сообщает:  «…скоростное газопламенное напыление впервые было применено только в 1980-х годах, после того, как James А. Browning изобрёл установку высокоскоростного напыления…».  Это заблуждение «путешествует» по разным публикациям. 

Утверждается, что «…в начале 80 годов появились установки высокоскоростного напыления более простые по конструкции и основанные на классической схеме жидкостного ракетного двигателя со скоростью газового потока 2000м/с., а в конструкцию их соплового аппарата вводят сопло Лаваля..».  

В СССР, задолго до этого, применены аналоги Жидкостного Ракетного двигателя с специальными сопловыми блоками на базе Сопла Лаваля и Сверхзвуковая (С/З) газовая струя, с фракционными включениями в её тело технологических агентов (компонентов), для нанесения покрытий на преграду или для поверхностной обработки. 

Газоструйная технология нанесения (напыления) покрытий и обработки поверхностей впервые предложена в СССР и возникла в результате совместных научно-исследовательских, конструкторских и практических разработок сотрудников Казахского Политехнического ин-та и Ленинградского инженерно-строительного ин-та (ЛИСИ), на 20-25 лет раньше, чем утверждается в Википедии и других справочниках. 

В СССР в 1941г. выдано Авторское Свидетельство (патент). «Эжекционный аппарат для распыления и смешения жидкостей и газов.». Автор Н.П. Зрелов не представил схемы своего аппарата, но из описания следует, что предложено сопло Лаваля с цилиндрической насадкой на выходном срезе сопла.  Жидкости (агенты) разбиваются на мелкие частицы в высокоскоростном газе, выходящим из сопла.(Такие насадки применяются в устройствах для напыления покрытий). 

В 1960г. в СССР выдано А.С.№14003 [4] на «Способ обработки», путем  подачи в СВЕРХЗВУКОВУЮ газовую струю порошковой смеси. 

В 1969г. выдано авторское свидетельство на «ГАЗОСТРУЙНЫЙ ТЕРМОИНСТРУ-МЕНТ», «для нанесения покрытий (декоративных, анти-коррозионных) на поверхность конструкций, и для закрепления грунтовых поверхностей, нанесением связывающих покрытий. Агенты вносятся в струю в диффузоре сопла Лаваля.

Подобных изобретений и авторских свидетельств зарегистрировано немало. Это подтверждает, что газоструйная технология нанесения (напыления) покрытий и обработки поверхностей впервые предложена в СССР.

ПО материалам читателя портала Крамола, Боженова Евгений Петровича, полностью публикация доступна по ссылке: < ![CDATA[]]>https://yadi.sk/i/raT2Mhh73YaeqD< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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