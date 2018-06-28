Россия «катит бочку» на США: купирована нефтяная угроза из Вашингтона

Источник: politexpert.net

Известный российский политик, общественный деятель, писатель и публицист Николай Стариков объяснил, почему встреча лидеров России и Саудовской Аравии на стадионе – это не просто дружеская встреча и футбол. Подробности сообщило информационное агентство «Россия Новая»…



По мнению эксперта, встреча глав России и Саудовской Аравии на футбольном стадионе и просмотр матча – всего лишь предлог для важных переговоров, которые сыграют весомую роль для экономик обоих государств.

Стариков пояснил, что сегодня в мире наметился новый энергетический кризис и цена на нефть – один из ключевых показателей в мировой экономике. Для бюджета РФ стоимость «черного золота» имеет огромное значение. По этой причине президент РФ Владимир Путин принял в Кремле делегацию наследного принца КСА Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Пока две команды готовились к важному матчу, два лидера вели не менее важные переговоры, чтобы на экономическом поле не допустить вообще никаких голов. Ведь любой «забитый гол» автоматически ударит по энергетическому сектору всех нефтедобывающих стран.

Политик пояснил, что РФ и КСА являются одними из ведущих нефтедобывающих стран в мире и совместно производят около 25% мировой нефти. Это означает, что любые действия Саудовской Аравии на нефтяном рынке могут нанести серьезный ущерб России. Если саудиты сейчас начнут резко повышать добычу нефти, как это было однажды в 1985 году, то Москва рискует недополучить валютные доходы, а экономика испытает шок. Это реальная угроза.

По мнению Старикова, ситуация осложнена тем, что сценарий резкого повышения добычи «черного золота» вполне реален. Все дело в Соединенных Штатах Америки. Они являются важными партнерами КСА, и саудиты не могут просто так отказать своим союзникам в каких-то просьбах и проектах, даже если следование их просьбам подрывает саудовский бюджет. И именно Вашингтон сейчас требует повышения нефтедобычи до 1 миллиона баррелей в сутки, что подрывает соглашение России с саудитами и ОПЕК.

Однако Путин вовремя отреагировал на угрозу и купировал ее, «откатив бочку в сторону США», позвав власти КСА на встречу. Глава России понимает, что Саудовская Аравия не должна упасть в грязь лицом, а потому Кремлем был сделан отличный ход. Итогом встречи стало решение совместно выступать за продление соглашения ОПЕК+ бессрочно. Однако стороны заявили, что Россия и Саудовская Аравия намерены предложить ОПЕК+ поднять добычу нефти в третьем квартале. Таким образом был найден компромисс, в рамках которого саудиты подконтрольно и со временем поднимут уровень добычи нефти на некоторый срок, а в будущем Эр-Рияд не станет предпринимать односторонних действий, которые могу обрушить нефтяной рынок.

Автор: Григорий Павлодубов

Источник: nstarikov.ru