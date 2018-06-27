Будьте здоровы! Захар Белинский (Арирадъ). Часть 2
Как правильно ввести лечебный раствор и другие лекарства.
Автор-сказитель – Захар Белинский (Арирадъ)
Часть 1 – https://youtu.be/u9LYyU6F7yM
При оздоровлении более или менее серьезных дисфункциональных состояний организма, зачастую возникает вопрос о необходимости введения в организм лечебного состава, раствора и прочих лекарств. Например, раствора соды, раствора перекиси или димексида. В обычном и наиболее эффективном варианте это было бы внутривенное вливание или внутримышечное введение, но не все могут это осуществить в силу различных обстоятельств. И возникает ощущение тупика, при этом качество общего оздоровительного процесса снижается. Оказывается, имеется решение, это проведение вливаний без использования игл. Такие вливания производятся назально, т.е. через ноздри носа и ректально, т.е. через анальное отверстие. В ряде случаев, этот способ может быть единственным спасением человека от его недуга.
В эфире мы подробно разобрали как делать такие вливания, какой механизм их действия, в чем польза и как приготовить составы для назальных и ректальных вливаний.
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Источник: www.youtube.com