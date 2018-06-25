Общественная палата: любая семья – объект вмешательства службы ранней помощи

Целевой группой для вмешательства службы ранней помощи должны стать не только семьи с детьми-инвалидами, но также родители с детьми из группы риска и даже семьи, в которых ребенок еще не родился, заявили участники проектного семинара, посвященного созданию региональной системы ранней помощи.

Семинар прошел 28 мая в Общественной палате РФ.+ «Ранняя помощь это комплекс семейно-центрированных услуг, направленный на функционирование ребенка в естественной жизненной ситуации», – заявила Елена Клочко, сопредседатель Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при ОП РФ, член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, председатель Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Если раньше специалисты ранней помощи занимались коррекцией нарушений развития у детей-инвалидов, то теперь объект внимания этой службы меняется.

«Целевая группа - это дети группы риска, дети с установленной инвалидностью, дети из социальной группы риска. Т.е. не то что там инвалидность должна быть как непременное условие, а как бы ее избежать», - заявила Клочко. На комментарий одного из участников о том, что в Москве услуги ранней помощи получают только дети с инвалидностью, Елена Клочко ответила, что теперь будет по-другому.

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко заявил, что специалисты должны заниматься даже теми семьями, у которых еще нет детей. «Вопросом здоровья ребенка нужно заниматься еще до того, как родители подумали о зачатии. Потому что все основные проблемы возникают именно в этот период. А кто с этим работает? Сейчас ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, партнерством по охране матерей и новорожденных детей и сетью действий по раннему развитию разрабатывают глобальную рамочную программу по стимулированию воспитания, ориентированную на содействие мероприятиям достижения необходимых результатов. В основном внимание будет уделять первым тысячам дней жизненного цикла. Это от зачатия, не от рождения», - заявил Рыбальченко.

Рыбальченко предложил внимательно отнестись к рекомендациям ВОЗ. «ВОЗ - это, пожалуй, самая сильная организация, которая занимается здоровьем ребенка», – сообщил член Общественной палаты. По его мнению, специалисты должны работать «не там, когда уже все обнаружили, а там, когда можно не просто информированием заниматься, а заниматься непосредственно работой по оценке здоровья, оценкой потенциала развития ребенка». С этими задачами блестяще справляются некоммерческие организации (НКО), роль которых до сих пор недооценена и они недостаточно хорошо финансируются государством, считает Рыбальченко. В ходе дискуссии Елена Клочко подчеркнула что услуги ранней помощи – это не образовательные услуги, направленные на обучение ребенка. Они также не являются медицинскими услугами. «Услуги ранней помощи – это услуги семье», - заявила Клочко. При этом она заявила, что служба ранней помощи также не должна находиться в ведомстве соцзащиты.

Для успешного формирования сети региональных служб ранней помощи нужно «создание надведомственного органа» , считает Елена Клочко. Комментарий РВС Участники мероприятия считают, что служба ранней помощи не будет заниматься ни лечением детей-инвалидов, ни их образованием. На этом же семинаре председатель экспертного совета Ассоциации профессионального сообщества и родительских организаций по развитию ранней помощи в РФ, директор НОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» (ИРАВ) Лариса Самарина заявила, что сотрудниками службы ранней помощи, которые будут ходить по семьям и оказывать консультационные услуги родителям, будут не логопеды, дефектологи или педиатры, а неясного происхождения «трансдисциплинарные специалисты», коучи-наставники. По сути, участники Круглого стола заявляют, что этим консультационным услугам может « подвергнуться» практически любая российская семья, в том числе семья со здоровыми детьми. И если осуществление ранней «помощи» отдадут на откуп НКО, то можно предвидеть, с каким энтузиазмом трансдисциплинарные помощники ринутся в семьи «оценивать потенциал развития ребенка» и выявлять детей социального и всяческого другого риска. Чем больше выявят, тем больше получат финансирования